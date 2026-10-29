Moto2 Phillip Island

Yamaha, Moto3 yıldızı Carpe’yi kadrosuna kattı: Pramac’ın 2027 Moto2 sürücüleri netleşti

Yamaha, MotoGP’ye sürücü yetiştirme projesi kapsamında Moto3 yıldızı Alvaro Carpe ile anlaştı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 14:40

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Alvaro Carpe

Bu sezon Manuel Gonzalez ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren ve önümüzdeki sezon Pramac Yamaha ile MotoGP’ye adım atacak olan Izan Guevara’nın Moto2’deki yeri doldu. 2024 yılında hem Red Bull MotoGP Rookies Cup hem de FIM JuniorGP şampiyonluklarını kazanan 18 yaşındaki Alvaro Carpe, Pramac Yamaha Moto2 takımıyla orta sınıfa terfi etti.

Moto3 kariyerinde şu ana kadar 11 kez podyuma çıkan ancak henüz ilk galibiyetini alamayan Carpe, Moto3 sezonunun bitimine dört yarış kala şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor. Genç İspanyol, gelecek sezon Moto2’de tecrübeli takım arkadaşı Alberto Ferrandez ile mücadele edecek.

Izan Guevara, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

İmzanın ardından Yamaha Racing Yönetici Direktörü Paolo Pavesio ve genç pilot Carpe duygularını şu sözlerle ifade etti: "BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 takımının, yetenekli genç sürücülerin MotoGP’ye giden yolda hedeflediği ana durak olmasını istiyoruz.”

“Alvaro potansiyelini fazlasıyla kanıtladı; Moto2 projemizin onu bir üst seviyeye taşımak için en doğru yer olduğuna inanıyoruz."

Alvaro Carpe ise, "Moto2’ye yükselmek benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Bunu BLU CRU Pramac Yamaha takımıyla başarmak ise bu adımı çok daha özel kılıyor." ifadelerini kullandı.

Pramac takım patronu Paolo Campinoti, Carpe'nin gelişi ve takımdaki varlığını koruyan Ferrandez hakkında umutlu konuştu. Ferrandez’in bu sezonki adaptasyon sürecinden memnun olduklarını belirten Campinoti, genç sürücünün 2027'de kategorinin ön gelen isimlerinden biri olacağına inandıklarını söyledi.

Sergio Garcia, Italjet Gresini Moto2, Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Fotoğraf: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Öte yandan, şampiyonada ilk 7 sıra içindeki tek Boscoscuro sürücüsü olarak zirve mücadelesi veren Izan Guevara, Malezya GP’si öncesinde lider Gonzalez’in sadece 5.5 puan gerisinde yer alıyor. Paddock kulislerindeyse Pramac takımının 2027 sezonunda Boscoscuro şasisini bırakıp Kalex şasisine geçiş yapacağı iddiaları güçlü bir şekilde konuşulmaya devam ediyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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