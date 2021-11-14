Valensiya Moto2: Son yarışı Fernandez kazandı, Gardner şampiyon oldu

Pazar günü gerçekleştirilen yarış öncesinde Remy Gardner, Raul Fernandez'in 23 puan önünde şampiyona lideri konumundaydı.

Yarışa Simone Corsi ilk sıradan başlarken, şampiyona ikincisi Raul Fernandez beşinci, şampiyona lideri Remy Gardner ise sekizinci sıradaydı.

Corsi, iyi startının ardından yarışın ilk virajını lider dönmeyi başardı. Ancak ikinci virajda Marco Bezzechi, Lorenzo Badassarri ve Xavi Vierge temas yaşayıp, kaza yaptılar.

Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Kırmızı bayrağın sebebi, pistin üzerindeki yağdı.

Yarış yönetimi, bu olayın ardından yarışın kalan kısmının 16 tur üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlaması gereken Corsi, formasyon turunun ardından motosikletindeki problem nedeniyle pite gelmek zorunda kaldı ve yarışın ilk cebi boş kaldı.

Corsi, böylelikle yarışa başlayamadan veda etti.

Adrian Fernandez, ikinci startla birlikte liderliği alırken, Raul Fernandez ikinci sıraya yükseldi. Gardner ise dokuzuncu sıraya geriledi.

Son 14 tura girerken Raul Fernandez liderliği eline geçirdi. Fakat ertesi tur Fabio Di Giannantonio ilk sıraya oturdu. Yaklaşık 10 tur boyunca ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Son dört tura girerken Raul Fernandez liderliği Di Giannantonio'dan aldı. Bu noktada Remy Gardner 10. sıradaydı.

Yarışın son turunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve zafer Raul Fernandez'in olurken, Gardner arka tarafta 10. oldu ve dört puan farkla 2021 Moto2 şampiyonu oldu.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Di Giannantonio damalı bayrağı 0.517 saniye geride ikinci sırada görüp podyuma çıkarken, podyumu Augusto Fernandez amamladı.

Celetti Vietti'nin dördüncü olduğu yarışta, Aron Canet beşinci, Xavi Vierge altıncı ve Sam Lowes yedinci oldu.

İlk onu Jorge Navarro, Marcel Schrotter ve Gardner tamamladı.

Gelecek yıl hem şampiyon Gardner hem de Fernandez, MotoGP'ye adım atacaklar.

Yarış sonucu: