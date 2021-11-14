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Önceki / Moto2 Algarve: Gardner, Fernandez'in önünde kazandı ve şampiyonluğa yaklaştı
Moto2 / Valensiya Yarış raporu

Valensiya Moto2: Son yarışı Fernandez kazandı, Gardner şampiyon oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen 2021 Moto2 sezonunun son yarışını Raul Fernandez kazanırken, Remy Gardner 2021 Moto2 şampiyonu oldu.

Valensiya Moto2: Son yarışı Fernandez kazandı, Gardner şampiyon oldu

Pazar günü gerçekleştirilen yarış öncesinde Remy Gardner, Raul Fernandez'in 23 puan önünde şampiyona lideri konumundaydı.

Yarışa Simone Corsi ilk sıradan başlarken, şampiyona ikincisi Raul Fernandez beşinci, şampiyona lideri Remy Gardner ise sekizinci sıradaydı.

Corsi, iyi startının ardından yarışın ilk virajını lider dönmeyi başardı. Ancak ikinci virajda Marco Bezzechi, Lorenzo Badassarri ve Xavi Vierge temas yaşayıp, kaza yaptılar.

Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Kırmızı bayrağın sebebi, pistin üzerindeki yağdı.

Yarış yönetimi, bu olayın ardından yarışın kalan kısmının 16 tur üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlaması gereken Corsi, formasyon turunun ardından motosikletindeki problem nedeniyle pite gelmek zorunda kaldı ve yarışın ilk cebi boş kaldı.

Corsi, böylelikle yarışa başlayamadan veda etti.

Adrian Fernandez, ikinci startla birlikte liderliği alırken, Raul Fernandez ikinci sıraya yükseldi. Gardner ise dokuzuncu sıraya geriledi.

Son 14 tura girerken Raul Fernandez liderliği eline geçirdi. Fakat ertesi tur Fabio Di Giannantonio ilk sıraya oturdu. Yaklaşık 10 tur boyunca ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Son dört tura girerken Raul Fernandez liderliği Di Giannantonio'dan aldı. Bu noktada Remy Gardner 10. sıradaydı.

Yarışın son turunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve zafer Raul Fernandez'in olurken, Gardner arka tarafta 10. oldu ve dört puan farkla 2021 Moto2 şampiyonu oldu.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Di Giannantonio damalı bayrağı 0.517 saniye geride ikinci sırada görüp podyuma çıkarken, podyumu Augusto Fernandez amamladı.

Celetti Vietti'nin dördüncü olduğu yarışta, Aron Canet beşinci, Xavi Vierge altıncı ve Sam Lowes yedinci oldu.

İlk onu Jorge Navarro, Marcel Schrotter ve Gardner tamamladı.

Gelecek yıl hem şampiyon Gardner hem de Fernandez, MotoGP'ye adım atacaklar.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Fark
1 Spain Raul Fernandez Kalex  
2 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 0.517
3 Spain Augusto Fernandez Kalex 0.786
4 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 2.393
5 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 4.978
6 Spain Xavi Vierge Kalex 5.091
7 United Kingdom Sam Lowes Kalex 5.415
8 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 5.808
9 Germany Marcel Schrötter Kalex 7.941
10 Australia Remy Gardner Kalex 9.112
11 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 9.420
12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 10.355
13 Italy Stefano Manzi Kalex 11.898
14 Spain Marcos Ramírez Kalex 12.088
15 Malaysia Hafizh Syahrin NTS 12.361
16 United Kingdom Jake Dixon Kalex 13.982
17 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 14.022
18 Belgium Barry Baltus NTS 14.145
19 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17.111
20 Italy Marco Bezzecchi Kalex 19.273
21 United States Cameron Beaubier Kalex 19.426
22 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 19.608
23 Italy Tony Arbolino Kalex 19.986
24 Italy Nicolo Bulega Kalex 23.805
25 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 31.559
  Spain Hector Garzo Kalex 5 Laps
  Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 14 Laps
  Italy Simone Corsi MV Agusta  
  Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta  
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