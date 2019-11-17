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Moto2 / Valencia / Yarış raporu

Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı

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Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Kas 2019 13:18

2019 Moto2 sezonunun son yarışı olan Valencia GP'sini Brad Binder kazandı ve sezonu ikinci bitirdi.

Moto2'de sezonun son yarışına Jorge Martin iyi başladı ve ilk turda liderliğin sahip olmayı başardı.

Daha sonra liderliğe Thomas Luthi çıktı ve ardından Brad Binder'le arasında güzel bir çekişme yaşanmaya başladı.

Luthi uzun süre liderliğini korumayı başardı ancak turlar ilerledikçe Binder, rakibinin üzerindeki baskıyı arttırmaya başladı.

Bitime altı tur kala güzel bir atakla Luthi'yi geçen Binder, kısa bir süre sonra tekrar ikinci geriledi.

Aynı dakikalarda 2019 Moto2 şampiyonu Alex Marquez kaza yaptı.

Binder daha sonra Luthi'yi iyi bir atakla geçti ve son turda rakibine geçiş izni vermeyerek yarışı kazandı.

Luthi 0.735 saniye geride ikinci olurken, Navarro üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Stefano Manzi'nin dördüncü olduğu yarışta Jorge Martin beşinci, Augusto Fernandez altıncı ve Xavi Vierge yedinci oldu.

İlk onu Luca Marini Fabio di Giannantonio ve Sam Lowes tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 16 25'30.766  
2 Switzerland Thomas Luthi Kalex 16 25'31.501 0.735
3 Spain Jorge Navarro Speed Up 16 25'31.811 1.045
4 Italy Stefano Manzi MV 16 25'31.951 1.185
5 Spain Jorge Martin KTM 16 25'38.832 8.066
6 Spain Augusto Fernandez Kalex 16 25'39.077 8.311
7 Spain Xavi Vierge Kalex 16 25'40.688 9.922
8 Italy Luca Marini Kalex 16 25'41.851 11.085
9 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 16 25'42.505 11.739
10 United Kingdom Sam Lowes Kalex 16 25'43.128 12.362
11 Italy Mattia Pasini Kalex 16 25'47.386 16.620
12 Switzerland Dominique Aegerter MV 16 25'47.926 17.160
13 United Kingdom Jake Dixon KTM 16 25'48.361 17.595
14 Italy Enea Bastianini Kalex 16 25'48.390 17.624
15 Australia Remy Gardner Kalex 16 25'48.601 17.835
16 Germany Marcel Schrötter Kalex 16 25'48.856 18.090
17 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 16 25'49.017 18.251
18 United States Joe Roberts KTM 16 25'49.200 18.434
19 Italy Marco Bezzecchi KTM 16 25'50.595 19.829
20 Italy Andrea Locatelli Kalex 16 25'51.044 20.278
21 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 16 25'51.064 20.298
22 Italy Nicolo Bulega Kalex 16 25'51.128 20.362
23 Thailand Somkiat Chantra Kalex 16 25'51.046 20.280
24 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 16 25'56.498 25.732
25 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 16 25'58.945 28.179
26 Germany Philipp Oettl KTM 16 25'59.158 28.392
27 Italy Tommaso Marcon NTS 16 26'03.383 32.617
28 Andorra Xavi Cardelus KTM 16 26'08.047 37.281
29 Malaysia Adam Norrodin Kalex 16 26'08.176 37.410
30 Spain Alex Marquez Kalex 16 27'00.110 1'29.344
  Sean Dylan KTM 14 22'52.314 2 Laps
  Germany Lukas Tulovic KTM 5 8'28.251 11 Laps
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Valencia
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Ajo Motorsport
Editör David Gruz

Moto2 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

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