Valencia Moto2: Sezonun son yarışını Binder kazandı

Moto2'de sezonun son yarışına Jorge Martin iyi başladı ve ilk turda liderliğin sahip olmayı başardı.

Daha sonra liderliğe Thomas Luthi çıktı ve ardından Brad Binder'le arasında güzel bir çekişme yaşanmaya başladı.

Luthi uzun süre liderliğini korumayı başardı ancak turlar ilerledikçe Binder, rakibinin üzerindeki baskıyı arttırmaya başladı.

Bitime altı tur kala güzel bir atakla Luthi'yi geçen Binder, kısa bir süre sonra tekrar ikinci geriledi.

Aynı dakikalarda 2019 Moto2 şampiyonu Alex Marquez kaza yaptı.

Binder daha sonra Luthi'yi iyi bir atakla geçti ve son turda rakibine geçiş izni vermeyerek yarışı kazandı.

Luthi 0.735 saniye geride ikinci olurken, Navarro üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

Stefano Manzi'nin dördüncü olduğu yarışta Jorge Martin beşinci, Augusto Fernandez altıncı ve Xavi Vierge yedinci oldu.

İlk onu Luca Marini Fabio di Giannantonio ve Sam Lowes tamamladı.

Yarış sonucu: