Steiermark Moto2: Martin’in cezasıyla beraber Bezzecchi kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Aron Canet, startta Jorge Martin’e geçilerek ikinciliğe geriledi.

İlk turun sonunda Augusto Fernandez kaza yapıp yerde kalırken, ikinci turun 4. virajında Canet yerde kaldı ve yerden kalkamadı. Genç sürücü sedyeyle pist dışına çıkarıldı.

Üçüncü turun 3. virajında ise Sam Lowes, Somkiat Chantra ve Jorge Navarro temas yaşadı. Lowes motosikletini kaldırıp yarışa devam ederken, diğer sürücüler yarış dışı kaldı. Ancak Lowes iki tur sonra bir kaza daha yaptı ve yarışı bıraktı. Ayrıca kazanın yaşandığı anlarda Lowes’e siyah bayrak da gösterildi ve İngiliz sürücü diskalifiye edildi.

Nagashima, yarışın 11. turunda Remy Gardner’a, 12. turda da Marco Bezzecchi’ye geçilerek dördüncülüğe geriledi.

Kısa bir süre sonra da Bezzecchi, Gardner’ı geçerek ikinciliğe yerleşti ve Martin’i kovalamaya başladı ve bitime 4 tur kala farkı yarım saniyeye kadar düşürdü.

Son turlarda ikilinin arasındaki fark çok azalsa da Red Bull KTM Ajo sürücüsü Martin yarışı ilk sırada tamamladı. Ancak son turda pist sınırlarını aşan İspanyol sürücü bir sıra geriye düşürüldü.

Böylece VR46 sürücüsü Bezzecchi, Moto2 kariyerindeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Podyumu tamamlayan isim ise Gardner oldu.

Nagashima’nın dördüncü olduğu yarışta Tom Luthi beşinci, Xavi Vierge altıncı, şampiyona lideri Luca Marini yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Jake Dixon, Hector Garzo ve Enea Bastianini oldu.

Bu sonuçların ardından Marini, 8 puan farkla Martin ve Bastianini’nin önünde şampiyona liderliğini korudu.

Yarış sonucu: