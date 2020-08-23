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Moto2 / Spielberg II / Yarış raporu

Steiermark Moto2: Martin’in cezasıyla beraber Bezzecchi kazandı

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Steiermark Moto2: Martin’in cezasıyla beraber Bezzecchi kazandı
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Steiermark ayağında galibiyete ulaşan isim, Jorge Martin’in son turda ceza almasıyla beraber Marco Bezzecchi oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Aron Canet, startta Jorge Martin’e geçilerek ikinciliğe geriledi.

İlk turun sonunda Augusto Fernandez kaza yapıp yerde kalırken, ikinci turun 4. virajında Canet yerde kaldı ve yerden kalkamadı. Genç sürücü sedyeyle pist dışına çıkarıldı.

Üçüncü turun 3. virajında ise Sam Lowes, Somkiat Chantra ve Jorge Navarro temas yaşadı. Lowes motosikletini kaldırıp yarışa devam ederken, diğer sürücüler yarış dışı kaldı. Ancak Lowes iki tur sonra bir kaza daha yaptı ve yarışı bıraktı. Ayrıca kazanın yaşandığı anlarda Lowes’e siyah bayrak da gösterildi ve İngiliz sürücü diskalifiye edildi.

Nagashima, yarışın 11. turunda Remy Gardner’a, 12. turda da Marco Bezzecchi’ye geçilerek dördüncülüğe geriledi.

Kısa bir süre sonra da Bezzecchi, Gardner’ı geçerek ikinciliğe yerleşti ve Martin’i kovalamaya başladı ve bitime 4 tur kala farkı yarım saniyeye kadar düşürdü.

Son turlarda ikilinin arasındaki fark çok azalsa da Red Bull KTM Ajo sürücüsü Martin yarışı ilk sırada tamamladı. Ancak son turda pist sınırlarını aşan İspanyol sürücü bir sıra geriye düşürüldü.

Böylece VR46 sürücüsü Bezzecchi, Moto2 kariyerindeki ilk galibiyetini almayı başardı.

Podyumu tamamlayan isim ise Gardner oldu.

Nagashima’nın dördüncü olduğu yarışta Tom Luthi beşinci, Xavi Vierge altıncı, şampiyona lideri Luca Marini yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Jake Dixon, Hector Garzo ve Enea Bastianini oldu.

Bu sonuçların ardından Marini, 8 puan farkla Martin ve Bastianini’nin önünde şampiyona liderliğini korudu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Puan
1 Italy Marco Bezzecchi Kalex 25     25
2 Spain Jorge Martin Kalex 25     20
3 Australia Remy Gardner Kalex 25 1.027   16
4 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 25 1.974   13
5 Switzerland Thomas Luthi Kalex 25 3.230   11
6 Spain Xavi Vierge Kalex 25 6.196   10
7 Italy Luca Marini Kalex 25 8.634   9
8 United Kingdom Jake Dixon Kalex 25 9.005   8
9 Spain Hector Garzo Kalex 25 9.620   7
10 Italy Enea Bastianini Kalex 25 10.051   6
11 Germany Marcel Schrötter Kalex 25 10.238   5
12 United States Joe Roberts Kalex 25 14.857   4
13 Italy Nicolo Bulega Kalex 25 17.968   3
14 Italy Stefano Manzi MV 25 20.956   2
15 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 25 21.189   1
16 Spain Marcos Ramírez Kalex 25 21.497    
17 Italy Lorenzo Porta Kalex 25 26.471    
18 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 25 26.952    
19 Spain Edgar Pons Kalex 25 29.400    
20 Italy Simone Corsi MV 25 30.859    
21 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 25 43.828    
22 Alejandro Medina Speed Up 25 55.353    
23 Indonesia Andi Gilang Kalex 25 1'00.005    
24 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 25 1'10.576    
  Switzerland Dominique Aegerter NTS 19      
  Spain Augusto Fernandez Kalex 14      
  Spain Jorge Navarro Speed Up 2      
  Thailand Somkiat Chantra Kalex 2      
  Spain Aron Canet Speed Up 1      
  United Kingdom Sam Lowes Kalex 4      
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Steiermark Moto2: Canet, serideki ilk pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Spielberg II
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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