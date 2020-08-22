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Moto2 / Spielberg II / Sıralama turları raporu

Steiermark Moto2: Canet, serideki ilk pole pozisyonunu kazandı

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Steiermark Moto2: Canet, serideki ilk pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
, Editör

Moto2’nin Steiermark ayağında pole pozisyonu, Aspar sürücüsü Aron Canet’in oldu.

Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Somkiat Chantra, Tetsuta Nagashima, Hector Garzo ve Stefano Manzi ikinci bölüme kalmayı başardılar. Chantra’nın bu bölümdeki turu 1:29.226 idi.

İkinci bölümdeki ilk denemelerin ardından 1:28.787 ile Aron Canet ilk sıradaydı. Jorge Martin ikinci, Nagashima üçüncü sırada yer alıyordu.

Son denemelerde üst sıralarda derecelerini geliştirebilen sürücü olmayınca pole pozisyonu Canet’e gitti.

Son yarışın galibi Martin 0.118 saniye geride ikinci olurken, Nagashima 0.370 saniye geride ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Marc VSD sürücüsü Augusto Fernandez dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Marco Bezzecchi beşinci, Remy Gardner altıncı, Tom Luthi yedinci oldu.

İlk 10’u ise Garzo, Jorge Navarro ve Nicolo Bulega tamamladı.

Şampiyona lideri Luca Marini 12. olurken, şampiyona ikincisi Enea Bastianini 15. olabildi.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Aron Canet Speed Up 8 1'28.787    
2 Spain Jorge Martin Kalex 8 1'28.905 0.118 0.118
3 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 10 1'29.157 0.370 0.252
4 Spain Augusto Fernandez Kalex 9 1'29.168 0.381 0.011
5 Italy Marco Bezzecchi Kalex 10 1'29.177 0.390 0.009
6 Australia Remy Gardner Kalex 8 1'29.190 0.403 0.013
7 Switzerland Thomas Luthi Kalex 10 1'29.241 0.454 0.051
8 Spain Hector Garzo Kalex 10 1'29.241 0.454 0.000
9 Spain Jorge Navarro Speed Up 10 1'29.253 0.466 0.012
10 Italy Nicolo Bulega Kalex 9 1'29.260 0.473 0.007
11 United Kingdom Sam Lowes Kalex 9 1'29.271 0.484 0.011
12 Italy Luca Marini Kalex 10 1'29.335 0.548 0.064
13 United Kingdom Jake Dixon Kalex 8 1'29.403 0.616 0.068
14 United States Joe Roberts Kalex 9 1'29.473 0.686 0.070
15 Italy Enea Bastianini Kalex 10 1'29.495 0.708 0.022
16 Thailand Somkiat Chantra Kalex 10 1'29.534 0.747 0.039
17 Spain Marcos Ramírez Kalex 10 1'29.670 0.883 0.136
18 Italy Stefano Manzi MV 10 1'29.844 1.057 0.174
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Thailand Somkiat Chantra Kalex 7 1'29.226    
2 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 10 1'29.256 0.030 0.030
3 Spain Hector Garzo Kalex 10 1'29.346 0.120 0.090
4 Italy Stefano Manzi MV 10 1'29.431 0.205 0.085
5 Spain Xavi Vierge Kalex 10 1'29.431 0.205 0.000
6 Spain Edgar Pons Kalex 10 1'29.458 0.232 0.027
7 Germany Marcel Schrötter Kalex 10 1'29.553 0.327 0.095
8 Indonesia Andi Gilang Kalex 10 1'29.731 0.505 0.178
9 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 10 1'29.880 0.654 0.149
10 Italy Lorenzo Porta Kalex 10 1'29.891 0.665 0.011
11 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 10 1'29.985 0.759 0.094
12 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 10 1'29.993 0.767 0.008
13 Italy Simone Corsi MV 10 1'30.377 1.151 0.384
14 Switzerland Dominique Aegerter NTS 10 1'30.451 1.225 0.074
15 Alejandro Medina Speed Up 10 1'30.894 1.668 0.443
  Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 0      
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Seri Moto2
Etkinlik Spielberg II
Alt-etkinlik Q2
Editör Cem Özel

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