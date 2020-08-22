Steiermark Moto2: Canet, serideki ilk pole pozisyonunu kazandı

Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Somkiat Chantra, Tetsuta Nagashima, Hector Garzo ve Stefano Manzi ikinci bölüme kalmayı başardılar. Chantra’nın bu bölümdeki turu 1:29.226 idi.

İkinci bölümdeki ilk denemelerin ardından 1:28.787 ile Aron Canet ilk sıradaydı. Jorge Martin ikinci, Nagashima üçüncü sırada yer alıyordu.

Son denemelerde üst sıralarda derecelerini geliştirebilen sürücü olmayınca pole pozisyonu Canet’e gitti.

Son yarışın galibi Martin 0.118 saniye geride ikinci olurken, Nagashima 0.370 saniye geride ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Marc VSD sürücüsü Augusto Fernandez dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Marco Bezzecchi beşinci, Remy Gardner altıncı, Tom Luthi yedinci oldu.

İlk 10’u ise Garzo, Jorge Navarro ve Nicolo Bulega tamamladı.

Şampiyona lideri Luca Marini 12. olurken, şampiyona ikincisi Enea Bastianini 15. olabildi.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: