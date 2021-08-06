Steiermark GP Moto2 1. antrenman: Bezzechi, yaz arasından sonraki ilk seansı lider tamamladı

Yaz arası sona erdi ve Moto2, Avusturya'daki yarışla birlikte geri döndü. Şampiyonluk mücadelesi, sezonun ikinci yarısında da ilk yarı da olduğu gibi Red Bull KTM Ajo pilotları Remy Gardner ve Raul Fernandez arasında devam edecek.

Fernandez, yaz arasından önceki son yarışta, Hollanda'da etkileyici bir zafere ulaşmış olsa da Gardner hâlâ 31 puanla şampiyona lideri konumunda.

Avusturya'daki ilk seansta ise Red Bull KTM Ajo pilotlarının önüne geçebilen birçok isim vardı ve onlardan biri de Bezzechi oldu.

Seans boyunca etkileyici tur zamanları ortaya koyan Bezzechi, Auguosto Fernandez ve Aron Canet'in önünde ilk sırada yer aldı.

Bezzechi'nin 1:29.115'lik turu, kendisini Augusto Fernandez'in sadece 0.080sn önüne taşımayı başardı. Canet ise ilk 3'ü tamamladı.

Lorenzo Dalla Porta da iyi bir seansı geride bıraktı. İtalyan sürücü, Sam Lowes'un önünde 4. sırada yer aldı.

Lowes, kendisi için kötü geçen ilk yarının ardından sezonun ikinci yarısında, geri dönmeye çalışmak isteyecektir.

Gayet iyi bir ilk yarı geçiren çaylak pilot Ai Ogura, bıraktığı yerden devam etti ve seansı 6. sırada tamamladı.

Red Bull KTM Ajo pilotları hafta sonuna sakin başladılar. Şampiyona lideri Gardner, 7. sırada yer alırken Raul Fernandez, seansı 8. sırada noktaladı.

İlk 10:

1. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) – 1:29.115

2. Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.080

3. Aron Canet (Aspar Team Moto2) + 0.248

4. Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team) + 0.283

5. Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) + 0.291

6. Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) + 0.326

7. Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) + 0.342

8. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0.346

9. Stefano Manzi (FlexBox HP40) + 0.452

10. Jorge Navarro (Lightech Speed Up) + 0.514