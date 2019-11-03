Sepang Moto2: Binder kazandı, Marquez şampiyon oldu
Brad Bnder, Sepang'da yapılan Moto2 yarışında zafere ulaşmayı başarırken, Alex Marquez ikinci olarak 2019 Moto2 şampiyonu oldu.
Brad Binder, Alex Marquez'in pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir startla liderliği almayı başardı.
İlk turları rahat şekilde ilk sırada götüren Binder, son 15 tura girilirken hata yaptı ve üçüncülüğe geriledi.
Ancak KTM sürücüsü çok hızlıydı ve önce ikinciliği ve ardından tekrar liderliği aldı.
Binder son turlarda yerini korumayı ve zafere ulaşan isim oldu. Ancak damalı bayrağı ikinci sırada gören Alex Marquez, 2019 Moto2 Dünya Şampiyonu oldu.
İspanyol sürücü böylelikle kariyerinin ilk Moto2 şampiyonluğunu kazandı.
Thomas Luthi, gerilerden gelip üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.
Xavi Vierge dördüncü olurken, Jorge Navarro beşinci oldu.
Iker Lecuona'nın altıncı olduğu yarışta, Lorenzo Baldassari yedinci, Tatsuta Nagashima sekizinci ve Marcel Schrötter dokuzuncu oldu. İlk onu Luca Marini tamamladı.
Yarış sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Fark
|1
|Brad Binder
|KTM
|2
|Alex Marquez
|Kalex
|00.758
|3
|Thomas Luthi
|Kalex
|02.683
|4
|Xavi Vierge
|Kalex
|06.646
|5
|Jorge Navarro
|Speed Up
|07.114
|6
|Iker Lecuona
|KTM
|08.582
|7
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|09.232
|8
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|10.180
|9
|Marcel Schrötter
|Kalex
|10.807
|10
|Luca Marini
|Kalex
|14.585
|11
|Augusto Fernandez
|Kalex
|16.521
|12
|Nicolo Bulega
|Kalex
|22.333
|13
|Mattia Pasini
|Kalex
|23.326
|14
|Remy Gardner
|Kalex
|23.810
|15
|Dominique Aegerter
|MV
|24.002
|16
|Andrea Locatelli
|Kalex
|24.055
|17
|Jake Dixon
|KTM
|27.663
|18
|Dimas Ekky Pratama
|Kalex
|29.455
|19
|Joe Roberts
|KTM
|30.896
|20
|Jesko Raffin
|NTS
|37.044
|21
|Philipp Oettl
|KTM
|50.548
|22
|Lukas Tulovic
|KTM
|54.921
|23
|Xavi Cardelus
|KTM
|01'00.678
|24
|Enea Bastianini
|Kalex
|1 Lap
|Sam Lowes
|Kalex
|Marco Bezzecchi
|KTM
|Stefano Manzi
|MV
|Somkiat Chantra
|Kalex
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|Adam Norrodin
|Kalex
|Jorge Martin
|KTM
|Bo Bendsneyder
|NTS
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Etkinlik
|Sepang
|Pilotlar
|Alex Marquez , Brad Binder
|Editör
|Lewis Duncan
Sepang Moto2: Binder kazandı, Marquez şampiyon oldu
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