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Moto2 / Sepang / Yarış raporu

Sepang Moto2: Binder kazandı, Marquez şampiyon oldu

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Sepang Moto2: Binder kazandı, Marquez şampiyon oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Kas 2019 06:44

Brad Bnder, Sepang'da yapılan Moto2 yarışında zafere ulaşmayı başarırken, Alex Marquez ikinci olarak 2019 Moto2 şampiyonu oldu.

Brad Binder, Alex Marquez'in pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir startla liderliği almayı başardı.

İlk turları rahat şekilde ilk sırada götüren Binder, son 15 tura girilirken hata yaptı ve üçüncülüğe geriledi.

Ancak KTM sürücüsü çok hızlıydı ve önce ikinciliği ve ardından tekrar liderliği aldı.

Binder son turlarda yerini korumayı ve zafere ulaşan isim oldu. Ancak damalı bayrağı ikinci sırada gören Alex Marquez, 2019 Moto2 Dünya Şampiyonu oldu.

İspanyol sürücü böylelikle kariyerinin ilk Moto2 şampiyonluğunu kazandı.

Thomas Luthi, gerilerden gelip üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

Xavi Vierge dördüncü olurken, Jorge Navarro beşinci oldu.

Iker Lecuona'nın altıncı olduğu yarışta, Lorenzo Baldassari yedinci, Tatsuta Nagashima sekizinci ve Marcel Schrötter dokuzuncu oldu. İlk onu Luca Marini tamamladı.

Yarış sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Fark
1 South Africa Brad Binder KTM  
2 Spain Alex Marquez Kalex 00.758
3 Switzerland Thomas Luthi Kalex 02.683
4 Spain Xavi Vierge Kalex 06.646
5 Spain Jorge Navarro Speed Up 07.114
6 Spain Iker Lecuona KTM 08.582
7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 09.232
8 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 10.180
9 Germany Marcel Schrötter Kalex 10.807
10 Italy Luca Marini Kalex 14.585
11 Spain Augusto Fernandez Kalex 16.521
12 Italy Nicolo Bulega Kalex 22.333
13 Italy Mattia Pasini Kalex 23.326
14 Australia Remy Gardner Kalex 23.810
15 Switzerland Dominique Aegerter MV 24.002
16 Italy Andrea Locatelli Kalex 24.055
17 United Kingdom Jake Dixon KTM 27.663
18 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 29.455
19 United States Joe Roberts KTM 30.896
20 Switzerland Jesko Raffin NTS 37.044
21 Germany Philipp Oettl KTM 50.548
22 Germany Lukas Tulovic KTM 54.921
23 Andorra Xavi Cardelus KTM 01'00.678
24 Italy Enea Bastianini Kalex 1 Lap
  United Kingdom Sam Lowes Kalex  
  Italy Marco Bezzecchi KTM  
  Italy Stefano Manzi MV  
  Thailand Somkiat Chantra Kalex  
  Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up  
  Malaysia Adam Norrodin Kalex  
  Spain Jorge Martin KTM  
  Netherlands Bo Bendsneyder NTS  
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Seri Moto2
Etkinlik Sepang
Pilotlar Alex Marquez , Brad Binder
Editör Lewis Duncan

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