Sepang Moto2: Binder kazandı, Marquez şampiyon oldu

Brad Binder, Alex Marquez'in pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir startla liderliği almayı başardı.

İlk turları rahat şekilde ilk sırada götüren Binder, son 15 tura girilirken hata yaptı ve üçüncülüğe geriledi.

Ancak KTM sürücüsü çok hızlıydı ve önce ikinciliği ve ardından tekrar liderliği aldı.

Binder son turlarda yerini korumayı ve zafere ulaşan isim oldu. Ancak damalı bayrağı ikinci sırada gören Alex Marquez, 2019 Moto2 Dünya Şampiyonu oldu.

İspanyol sürücü böylelikle kariyerinin ilk Moto2 şampiyonluğunu kazandı.

Thomas Luthi, gerilerden gelip üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

Xavi Vierge dördüncü olurken, Jorge Navarro beşinci oldu.

Iker Lecuona'nın altıncı olduğu yarışta, Lorenzo Baldassari yedinci, Tatsuta Nagashima sekizinci ve Marcel Schrötter dokuzuncu oldu. İlk onu Luca Marini tamamladı.

Yarış sonuçları: