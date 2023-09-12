Resmi: Deniz Öncü, 2024'te KTM Ajo ile Moto2'de yarışacak!
KTM Ajo, Deniz Öncü'nün 2024 sezonunda Moto2'de kendileri adına yarışacağını açıkladı.
Bu yıl Moto3'te harika bir performans sergileyen ve üst üste podyumlar alan Deniz Öncü, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmuştu.
Rekabetçi seride gösterdiği performans ve sahip olduğu sürüş stiliyle dikkatleri çeken temsilcimizin 2024'te Moto2'ye geçmesi bekleniyordu.
Bugün bir açıklama yayınlayan KTM destekli Ajo takımı, Deniz'in yeni sezonda kendileriyle Moto2'de yarışacağını doğruladı.
Temsilcimizin yeni sezondaki takım arkadaki Celestino Vietti olacak.
Deniz şöyle konuştu: "KTM Ajo ile Moto2'ye geçeceğim için çok mutluyum."
"Bu sezonki ana hedefim Moto3'te kendimi geliştirmek ve iyi sonuçlar alarak şampiyonluk için mücadele etmek."
0_Deniz Oncu, Moto3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Birlikte gerçekten iyi gidiyoruz ve şu ana kadar hem Almanya hem de Avusturya'da zaferler elde ettik."
"Aki'ye ve KTM'e bana duydukları güven ve fırsattan ötürü teşekkür etmek istiyorum."
"Ayrıca menajerim Kenan Sofuoğlu'na da beni her zaman desteklediği için teşekkür ederim."
Takım patronu Aki Ajo ise Deniz'den övgüyle bahsetti.
"Moto2'deki son birkaç yıl bizim için çok başarılı geçti ve elbette tüm bu farklı sürücülerle çalışmaktan keyif aldık."
"Bu yıl Pedro ve Albert [Arenas] ile çok yoğun ve keyifli geçti; her ikisi de çok gelişti, birçok podyum elde ettik ve hatta şampiyonada en tepedeyiz."
"Gelecek yıl için yeni bir kadromuz var: Deniz Öncü ve Celestino Vietti. Burada deneyim ile -zaten tanıdığımız Deniz sayesinde- genç yeteneklerin harika bir karışımına sahip olacağımız için heyecanlıyız."
"Böyle bir kombinasyonla, gelecek yıl Moto2'de başarılı olacağımıza inanıyorum."
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