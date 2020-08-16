Red Bull Ring Moto2: Olaylı yarışı Martin kazandı

Şampiyona lideri Enea Bastianini, dördüncü turun ilk virajının çıkışında yerde kaldı ve arkadan gelen Aspar sürücüsü Syahrin’in yerdeki motosiklete yüksek hızda çarpıp büyük bir kaza yapmasıyla kırmızı bayrak sallandı.

Malezyalı sürücü kaza sonrası tıbbi merkeze götürüldü ve büyük bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Gresini sürücüsü Edgar Pons ise piste saçılan parçalardan birine çarptı ve sonrasında Andi Farid Izdihar’a temas edince iki sürücü de yerde kaldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra ilk sırada yer alan Ajo KTM sürücüsü Martin, yarışı kontrol etmeyi başardı ve Moto2 kariyerindeki ilk galibiyetini almayı başardı.

VR46 sürücüsü Luca Marini, Martin’i yarış boyu yakından takip etse de atak şansı bulamadı ve ikinci oldu. Marini bu sonuçla 5 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Intact GP Kalex sürücüsü Marcel Shrötter podyumu tamamlarken, Sam Lowes dördüncü, Xavi Vierge beşinci, Marco Bezzecchi altıncı srıada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Thomas Luthi, Augusto Fernandez, Aron Canet ve Joe Roberts oldu.

Yarış sonucu: