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Moto2 / Spielberg / Yarış raporu

Red Bull Ring Moto2: Olaylı yarışı Martin kazandı

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Red Bull Ring Moto2: Olaylı yarışı Martin kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Ağu 2020 12:34

Hafizh Syahrin’in korkunç kazasının ardından kırmızı bayrakla durdurulan Moto2 yarışını kazanan isim Jorge Martin oldu.

Şampiyona lideri Enea Bastianini, dördüncü turun ilk virajının çıkışında yerde kaldı ve arkadan gelen Aspar sürücüsü Syahrin’in yerdeki motosiklete yüksek hızda çarpıp büyük bir kaza yapmasıyla kırmızı bayrak sallandı.

Malezyalı sürücü kaza sonrası tıbbi merkeze götürüldü ve büyük bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Gresini sürücüsü Edgar Pons ise piste saçılan parçalardan birine çarptı ve sonrasında Andi Farid Izdihar’a temas edince iki sürücü de yerde kaldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra ilk sırada yer alan Ajo KTM sürücüsü Martin, yarışı kontrol etmeyi başardı ve Moto2 kariyerindeki ilk galibiyetini almayı başardı.

VR46 sürücüsü Luca Marini, Martin’i yarış boyu yakından takip etse de atak şansı bulamadı ve ikinci oldu. Marini bu sonuçla 5 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Intact GP Kalex sürücüsü Marcel Shrötter podyumu tamamlarken, Sam Lowes dördüncü, Xavi Vierge beşinci, Marco Bezzecchi altıncı srıada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Thomas Luthi, Augusto Fernandez, Aron Canet ve Joe Roberts oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Puan
  Switzerland Jesko Raffin NTS 0      
1 Spain Jorge Martin Kalex 13 -   25
2 Italy Luca Marini Kalex 13 2.195   20
3 Germany Marcel Schrötter Kalex 13 4.782   16
4 United Kingdom Sam Lowes Kalex 13 7.249   13
5 Spain Xavi Vierge Kalex 13 7.325   11
6 Italy Marco Bezzecchi Kalex 13 7.771   10
7 Switzerland Thomas Luthi Kalex 13 9.405   9
8 Spain Augusto Fernandez Kalex 13 9.598   8
9 Spain Aron Canet Speed Up 13 10.023   7
10 United States Joe Roberts Kalex 13 10.890   6
11 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 13 11.170   5
12 Switzerland Dominique Aegerter NTS 13 11.803   4
13 Thailand Somkiat Chantra Kalex 13 13.002   3
14 United Kingdom Jake Dixon Kalex 13 13.385   2
15 Spain Hector Garzo Kalex 13 15.865   1
16 Italy Nicolo Bulega Kalex 13 15.897    
17 Italy Stefano Manzi MV 13 15.913    
18 Spain Marcos Ramírez Kalex 13 16.222    
19 Italy Lorenzo Porta Kalex 13 18.830    
20 Italy Simone Corsi MV 13 22.614    
21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 13 25.079    
22 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 13 29.300    
23 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 13 36.648    
  Australia Remy Gardner Kalex 4      
  Japan Tetsuta Nagashima Kalex 3      
  Spain Jorge Navarro Speed Up 0      
  Italy Enea Bastianini Kalex 0      
  Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 0      
  Spain Edgar Pons Kalex 0      
  Indonesia Andi Gilang Kalex 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Spielberg
Alt-etkinlik Yarış
Editör Lewis Duncan

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