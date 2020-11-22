Portekiz Moto2: Gardner yarışı kazandı, Bastianini şampiyon!

Yarışa girerken şampiyona 3.sü Luca Marini, 2.si Sam Lowes ve 14 puan farkla 1.si Enea Bastianini'nin üçü de şampiyonluğu alabilecek isimlerdi fakat damalı bayrağı 4. sırada görmesi yeten Enea Bastianini 5. oldu, Sam Lowes sağ bileğindeki incinmeye rağmen 3. oldu ve Luca Marini damalı bayrağı gören 2. isim oldu.

Bu sayede iki ismin de sadece 9 puan önünde 2020 Moto2 şampiyonu Enea Bastianini oldu.

İlk turda Sam Lowes birçok sıra kazanırken Luca Marini lider gittiği sırada 3. virajda motosikletini yanlışlıkla boş vitese aldı ve 2 sıra geriledi. Yarışın başında liderliği alan Enea Bastianini iken Remy Gardner inanılmaz bir geçiş yaparak Enea'nın 7. sıraya kadar düşüşünü başlattı.

İnanılmaz heyecanlı geçen yarışta en hızlı turu Sam Lowes alırken şampiyonayı da 196 puanla 3. sırada kapattı. Yarışın ve şampiyonanın 2.si Luca Marini de son turlara kadar lider götürdüğü yarışta son anda Remy Gardner'a geçilse de o da 196 puanla şampiyonayı 2. bitirdi.

Podyumun zirvesindeki Remy Gardner ise babasının 24 sene önce Donington Park'ta aldığı İngiltere GP galibiyetinden sonra Gardner isminin tekrardan galibiyetlerle anılmasını sağladı.

Yarışta 4.lüğü alan Bezzecchi ise önündeki Lowes'un yaklaşık 5 saniye gerisinde kaldı. Şampiyon Bastainini 5. olurken yarış sırasında birçok kez onu geçmeye çalışan Martin ve Roberts sırasıyla 6. ve 7. sırayı kapattılar.

Önündekilerden 0.6 saniye farkla damalı bayrağı gören Fernandez 8., Baldassari 9. onların da biraz gerisinde Vierge 10. olarak ilk 10'u bitiren isim oldu.

Şampiyonamızın 1.si Bastianini ve 2.si Marini'yi ise önümüzdeki sene MotoGP'de Avintia Ducati takımında takım arkadaşı olarak görebileceğiz.