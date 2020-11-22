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Moto2 / Yarış raporu

Portekiz Moto2: Gardner yarışı kazandı, Bastianini şampiyon!

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Portekiz Moto2: Gardner yarışı kazandı, Bastianini şampiyon!
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İnanılmaz yarışta 5.liği alan Enea Bastianini Moto2 şampiyonluğunu ilan ederken yarış galibi Remy Gardner oldu.

Yarışa girerken şampiyona 3.sü Luca Marini, 2.si Sam Lowes ve 14 puan farkla 1.si Enea Bastianini'nin üçü de şampiyonluğu alabilecek isimlerdi fakat damalı bayrağı 4. sırada görmesi yeten Enea Bastianini 5. oldu, Sam Lowes sağ bileğindeki incinmeye rağmen 3. oldu ve Luca Marini damalı bayrağı gören 2. isim oldu.

Bu sayede iki ismin de sadece 9 puan önünde 2020 Moto2 şampiyonu Enea Bastianini oldu.

İlk turda Sam Lowes birçok sıra kazanırken Luca Marini lider gittiği sırada 3. virajda motosikletini yanlışlıkla boş vitese aldı ve 2 sıra geriledi. Yarışın başında liderliği alan Enea Bastianini iken Remy Gardner inanılmaz bir geçiş yaparak Enea'nın 7. sıraya kadar düşüşünü başlattı.

 

İnanılmaz heyecanlı geçen yarışta en hızlı turu Sam Lowes alırken şampiyonayı da 196 puanla 3. sırada kapattı. Yarışın ve şampiyonanın 2.si Luca Marini de son turlara kadar lider götürdüğü yarışta son anda Remy Gardner'a geçilse de o da 196 puanla şampiyonayı 2. bitirdi.

Podyumun zirvesindeki Remy Gardner ise babasının 24 sene önce Donington Park'ta aldığı İngiltere GP galibiyetinden sonra Gardner isminin tekrardan galibiyetlerle anılmasını sağladı.

Yarışta 4.lüğü alan Bezzecchi ise önündeki Lowes'un yaklaşık 5 saniye gerisinde kaldı. Şampiyon Bastainini 5. olurken yarış sırasında birçok kez onu geçmeye çalışan Martin ve Roberts sırasıyla 6. ve 7. sırayı kapattılar.

Önündekilerden 0.6 saniye farkla damalı bayrağı gören Fernandez 8., Baldassari 9. onların da biraz gerisinde Vierge 10. olarak ilk 10'u bitiren isim oldu.

Şampiyonamızın 1.si Bastianini ve 2.si Marini'yi ise önümüzdeki sene MotoGP'de Avintia Ducati takımında takım arkadaşı olarak görebileceğiz.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Australia Remy Gardner 23         25
2 Italy Luca Marini 23 1.609       20
3 United Kingdom Sam Lowes 23 3.813       16
4 Italy Marco Bezzecchi 23 8.437       13
5 Italy Enea Bastianini 23 8.646       11
6 Spain Jorge Martin 23 8.899       10
7 United States Joe Roberts 23 8.956       9
8 Spain Augusto Fernandez 23 9.568       8
9 Italy Lorenzo Baldassari 23 10.367       7
10 Spain Xavi Vierge 23 11.084       6
11 Spain Marcos Ramírez 23 11.199       5
12 Germany Marcel Schrötter 23 16.864       4
13 Netherlands Bo Bendsneyder 23 16.998       3
14 Japan Tetsuta Nagashima 23 18.550       2
15 Spain Aron Canet 23 20.169       1
16 Switzerland Thomas Luthi 23 22.918        
17 Italy Lorenzo Porta 23 27.141        
18 Thailand Somkiat Chantra 23 27.303        
19 Italy Stefano Manzi 23 27.340        
20 Switzerland Dominique Aegerter 23 44.924        
21 Malaysia Hafizh Syahrin 23 51.163        
  Italy Simone Corsi 20          
  Indonesia Andi Gilang 17          
  Spain Edgar Pons 12          
  Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin 10          
  Spain Jorge Navarro 5          
  Spain Hector Garzo 5          
  Italy Fabio Di Giannantonio 0          
  Italy Nicolo Bulega 0          
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Moto2 Portekiz: Gardner pole pozisyonunda, Bastianini 4. oldu

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Seri Moto2
Pilotlar Enea Bastianini
Editör Memet Kağan Bilgili

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