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Pirelli, gelecek sezondan itibaren Moto2 ve Moto3'e lastik tedarik edecek

Autosport'un öğrendiği bilgilere göre Dunlop Moto2 ile Moto3'ten çekilmeye ve yerini Pirelli'ye bırakmaya hazırlanıyor.

Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Paddock, Dunlop trucks

MotoGP'nin lastik tedarikçisi Michelin alt serilere lastik tedarik etmiyor; bu iş, 10 seneyi aşkın bir süredir Dunlop tarafından üstlenilmekte.

Ancak son birkaç aydır sözleşme yenilemeyeceği konuşulan Dunlop, resmi olarak seriden çekilmeye hazırlanıyor.

Autosport'un son haberine göre Dunlop'un yerini alacak firma da belli olmuş vaziyette: World Superbike'ın lastik tedarikçisi Pirelli!

Formula 1 ve WRC gibi diğer üst düzey serilere de lastik tedarik eden Pirelli, bu anlaşmayla birlikte Grand Prix motosiklet yarışlarına da adım atıyor.

Firmanın MotoGP'ye ilgi gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor, ancak kısa vadede herhangi bir değişiklik olacak gibi durmuyor, nitekim MotoGP yönetiminin 2009 sezonunda geçtiği tek tedarikçi uygulamasından vazgeçmeye niyeti yok.

Serinin tedarikçisi 2017 sezonundan bu yana Michelin, öncesinde ise sekiz sezon boyunca Bridgestone lastikleri kullanılmıştı.

Celestino Vietti, Fantic Racing

Celestino Vietti, Fantic Racing

Photo by: Alexander Trienitz

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