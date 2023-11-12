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Moto2 Sepang
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Pedro Acosta en genç Moto2 şampiyonu oldu

Genç yıldız Pedro Acosta, Sepang'daki yarışın ardından en genç Moto2 şampiyonu oldu.

Editör Ezel Tan
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo

Moto3'te harika bir performans sergileyen ve serideki ilk sezonunda şampiyon olan Pedro Acosta, geçen yıl Moto2'ye geçmişti.

İlk sezonunda üç galibiyet alarak şampiyonayı beşinci bitiren genç sürücü, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda harika bir performans sergiledi ve 18 yarışın yedisini kazandı.

19 yaşındaki Acosta, Sepang'daki yarışı ikinci sırada tamamlamasının ardından 2023 şampiyonluğunu garantiledi.

İkincilikle en yakın takipçisi Tony Arbolino ile arasını 77 puana çıkaran Acosta, şampiyona tarihinin en genç şampiyonu da oldu.

Genç yıldız, gelecek sezon GASGAS Factory Racing Tech3 takımı adına MotoGP'de yarışacak.

Öte yandan pazar günkü Moto2 yarışında zafer Fermin Aldeguer'in olurken, podyumu Pedro Acosta ve Marcos Ramirez tamamladı.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo

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