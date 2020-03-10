Nagashima: "Tomizawa'yı düşünmek sakin olmamı sağladı"

Nagashima, Losail'deki yarışı 14. sıradan başlayarak kazandı ve bu galibiyet, Tomizawa'nın ilk Moto2 yarışını kazandığı tarihten tam 10 sene sonra geldi. Tomizawa da ilk galibiyetini Losail'de almıştı.

Ajo sürücüsü, Tomizawa'nın Japonya Superbike serisinde takım arkadaşı olmuştu ve onun büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

Tomizawa 2010'da Misano'da yapılan Moto2 yarışında hayatını kaybetmişti.

Yarış sonrasında röportaj veren Nagashima, pazar günkü yarışta damalı bayrağa doğru ilerlerken aklına vatandaşı Tomizawa'yı getirdiğini söyledi.

"Son iki tur bitmek bilmedi. Kazanmışım gibi hissetmedim. 'Ne zaman bitecek?' diye düşünüyordum. Çok telaşlanmıştım."

"Son turun 12. ve 14.virajlarında, 3 tane arka arkaya sağa dönüşün olduğu yerde, 'Acaba Shoya da kazandığında benim hissettiğimi hissetti mi? Son turda ilerlerken o ne düşünüyordu?' gibi düşüncelere sahiptim. Ondan sonra da yarış bitene kadar inanılmaz şekilde sakin kaldım."

Nagashima, Moto2'de 2017'den beri tam zamanlı olarak yarışıyor ve Katar'da aldığı galibiyete kadar aldığı en iyi sonuç beşincilikti.

27 yaşındaki sürücü, SAG takımıyla ikinci sene için anlaşmasına rağmen sürpriz bir şekilde Ajo KTM takımından teklif aldı (Takım KTM'nin geçen sene itibariyle Moto2 şasisi projesini sonlandırması üzerine Kalex şasisi kullanıyor).

Normalde Iker Lecuona, MotoGP'ye geçen Brad Binder'ın yerine Ajo takımına katılacaktı ancak KTM Fabrika takımının Johann Zarco ile sözleşmesini feshetmesi ile beraber Lecuona, Tech3'ten teklif aldı. Böylece Nagashima da boş kalan Moto2 koltuğuna oturdu.

Galibiyeti hakkında konuşan Nagashima şunları söyledi: "Yarışın ikinci yarısında, dördüncülüğe veya beşinciliğe çıktığım sırada, ilk virajda hata yaptım ve altıncılığa geriledim. Bu sırada 'Önümden çekilin, herkes önümden çekilsin!' hissiyatı ile yarışıyordum.

"Tempomuz çok düzenliydi ve daha hızlı olduğuma olan inancım tamdı. Bu yüzden sadece öne geçmeye odaklanmıştım.

"Bundan sonra, 10.virajda motosikletin ön tarafını kaybettim ve kaza yapmaya çok yaklaştım. Sabırsız davrandım, ancak daha sonrasında dördüncülüğe yükseldim ve bir anda bunu başarabileceğime inandım."

Yardımcı editör: Akira Nishimura