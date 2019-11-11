MV Agusta, 2020 Moto2 sürücü kadrosunu açıkladı
MV Agusta, 2020 Moto2 sezonunda Simone Corsi ve Stefano Manzi ile mücadele edecek.
Corsi, MV Agusta’nın mevcut ortak takımı Forward Racing’e 2013’te katılmış ve İsviçreli takımla iki sene yarışmıştı ve en iyi derecesi sürücüler şampiyonasındaki yedinciliğiydi.
İki yıllık Speed Up macerasının ardından 2018’e Tasca Racing’le başlayan Corsi, daha sonra sezon ortasında takımdan ayrılmıştı. İtalyan sürücü sonrasında Silverstone ve Misano’da RW Racing ile yarışmıştı.
Corsi, 2020 planlarını henüz açıklamayan Dominique Aegerter’in yerini alacak.
MV Agusta, 40 yıllık aranın ardından grand prix yarışlarına geri dönmüştü. Şu anda Moto2 üreticiler şampiyonasında dördüncü sırada yer alan MV Agusta’nın en iyi sonucu Manzi’nin Assen’de elde ettiği yedincilik.
Honda Asia takımı ise 2020 sezonunda Somkiat Chantra ve Andi Gilang ile yarışacağını açıkladı.
2020 Moto2 gridi:
|Takım
|Sürücüler
|Marc VDS
|
Alex Marquez
Sam Lowes
|Pons Racing
|
Lorenzo Baldassarri
Augusto Fernandez
|Ajo Motorsport
|
Jorge Martin
Açıklanmadı
|Speed Up
|
Jorge Navarro
Fabio Di Giannantonio
|Intact GP
|
Tom Luthi
Marcel Schrotter
|SAG Racing
|
Remy Gardner
Tetsuta Nagashima
|Petronas Sprinta
|
Xavi Vierge
Jake Dixon
|Italtrans
|
Enea Bastianini
Lorenzo Dalla Porta
|Team VR46
|
Luca Marini
Marco Bezzecchi
|Angel Nieto Team
|
Aron Canet
Hafizh Syahrin
|American Racing
|
Marcos Ramirez
Açıklanmadı
|RW Racing
|
Jesko Raffin
Bo Bendsneyder
|Gresini Racing
|
Nicolo Bulega
Açıklanmadı
|Honda Team Asia
|
Andi Gilang
|MV Agusta (Forward Racing)
|
Stefano Manzi
Simone Corsi
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Pilotlar
|Simone Corsi
|Takımlar
|Forward Racing
|Editör
|Rachit Thukral
MV Agusta, 2020 Moto2 sürücü kadrosunu açıkladı
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