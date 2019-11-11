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Moto2 / Son dakika

MV Agusta, 2020 Moto2 sürücü kadrosunu açıkladı

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MV Agusta, 2020 Moto2 sürücü kadrosunu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Kas 2019 11:45

MV Agusta, 2020 Moto2 sezonunda Simone Corsi ve Stefano Manzi ile mücadele edecek.

Corsi, MV Agusta’nın mevcut ortak takımı Forward Racing’e 2013’te katılmış ve İsviçreli takımla iki sene yarışmıştı ve en iyi derecesi sürücüler şampiyonasındaki yedinciliğiydi.

İki yıllık Speed Up macerasının ardından 2018’e Tasca Racing’le başlayan Corsi, daha sonra sezon ortasında takımdan ayrılmıştı. İtalyan sürücü sonrasında Silverstone ve Misano’da RW Racing ile yarışmıştı.

Corsi, 2020 planlarını henüz açıklamayan Dominique Aegerter’in yerini alacak.

MV Agusta, 40 yıllık aranın ardından grand prix yarışlarına geri dönmüştü. Şu anda Moto2 üreticiler şampiyonasında dördüncü sırada yer alan MV Agusta’nın en iyi sonucu Manzi’nin Assen’de elde ettiği yedincilik.

Honda Asia takımı ise 2020 sezonunda Somkiat Chantra ve Andi Gilang ile yarışacağını açıkladı.

2020 Moto2 gridi:

Takım Sürücüler
Marc VDS

Spain Alex Marquez

United Kingdom Sam Lowes
Pons Racing

Italy Lorenzo Baldassarri

Spain Augusto Fernandez
Ajo Motorsport

Spain Jorge Martin

Açıklanmadı
Speed Up

Spain Jorge Navarro

Italy Fabio Di Giannantonio
Intact GP

Switzerland Tom Luthi

Germany Marcel Schrotter
SAG Racing

Australia Remy Gardner

Japan Tetsuta Nagashima
Petronas Sprinta

Spain Xavi Vierge

United Kingdom Jake Dixon
Italtrans 

Italy Enea Bastianini

Italy Lorenzo Dalla Porta
Team VR46

Italy Luca Marini

Italy Marco Bezzecchi
Angel Nieto Team

Spain Aron Canet

Malaysia Hafizh Syahrin
American Racing

Spain Marcos Ramirez

Açıklanmadı
RW Racing

Switzerland Jesko Raffin

Netherlands Bo Bendsneyder
Gresini Racing

Italy Nicolo Bulega

Açıklanmadı
Honda Team Asia

Thailand Somkiat Chantra

Indonesia Andi Gilang
MV Agusta (Forward Racing)

Italy Stefano Manzi

Italy Simone Corsi

 

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Seri Moto2
Pilotlar Simone Corsi
Takımlar Forward Racing
Editör Rachit Thukral

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