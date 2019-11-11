MV Agusta, 2020 Moto2 sürücü kadrosunu açıkladı

Corsi, MV Agusta’nın mevcut ortak takımı Forward Racing’e 2013’te katılmış ve İsviçreli takımla iki sene yarışmıştı ve en iyi derecesi sürücüler şampiyonasındaki yedinciliğiydi.

İki yıllık Speed Up macerasının ardından 2018’e Tasca Racing’le başlayan Corsi, daha sonra sezon ortasında takımdan ayrılmıştı. İtalyan sürücü sonrasında Silverstone ve Misano’da RW Racing ile yarışmıştı.

Corsi, 2020 planlarını henüz açıklamayan Dominique Aegerter’in yerini alacak.

MV Agusta, 40 yıllık aranın ardından grand prix yarışlarına geri dönmüştü. Şu anda Moto2 üreticiler şampiyonasında dördüncü sırada yer alan MV Agusta’nın en iyi sonucu Manzi’nin Assen’de elde ettiği yedincilik.

Honda Asia takımı ise 2020 sezonunda Somkiat Chantra ve Andi Gilang ile yarışacağını açıkladı.

2020 Moto2 gridi: