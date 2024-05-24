MotoGP Katalonya: Cuma gününün lideri Navarro, Deniz 24.
2024 Moto2 Şampiyonası'nın Katalonya'da gerçekleştirilecek ayağı öncesinde cuma günkü antrenmanları Jorge Navarro ilk sırada tamamlarken temsilcimiz Deniz Öncü 24. oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Katalonya'da özel izinle Forward takımında yarışacak olan Navarro, 1:42.807'lik derecesiyle Cuma gününü ilk sırada tamamladı.
Munoz'un 0.2 sn arkasında Onlyfans American Racing'den Joe Roberts 2. olurken onun arkasında David Munhoz 3. oldu.
Moto2'de ilk sezonunu geçiren temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında 23. olmasının ardından 2. antrenman seansında 24. oldu.
Katalonya'da Moto2 sıralamaları Cumartesi 14:45'te başlarken yarış Pazar günü 13:15'te başlayacak.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|13
|
1'42.807
|165.525
|289
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|19
|
+0.208
1'43.015
|0.208
|165.191
|291
|3
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|18
|
+0.237
1'43.044
|0.029
|165.144
|290
|4
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|16
|
+0.269
1'43.076
|0.032
|165.093
|293
|5
|F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.276
1'43.083
|0.007
|165.082
|288
|6
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|19
|
+0.295
1'43.102
|0.019
|165.052
|288
|7
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|17
|
+0.418
1'43.225
|0.123
|164.855
|293
|8
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.425
1'43.232
|0.007
|164.844
|292
|9
|A. Lopez MB Conveyors SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|17
|
+0.495
1'43.302
|0.070
|164.732
|290
|10
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|17
|
+0.548
1'43.355
|0.053
|164.648
|292
|11
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|17
|
+0.670
1'43.477
|0.122
|164.453
|291
|12
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.690
1'43.497
|0.020
|164.422
|293
|13
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|18
|
+0.699
1'43.506
|0.009
|164.407
|291
|14
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|18
|
+0.760
1'43.567
|0.061
|164.311
|291
|15
|M. Pasini MB Conveyors SpeedUp
|19
|Boscoscuro B-21
|12
|
+0.780
1'43.587
|0.020
|164.279
|296
|16
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|20
|
+0.810
1'43.617
|0.030
|164.231
|292
|17
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|18
|
+0.857
1'43.664
|0.047
|164.157
|292
|18
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|17
|
+1.006
1'43.813
|0.149
|163.921
|292
|19
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|17
|
+1.019
1'43.826
|0.013
|163.901
|294
|20
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|18
|
+1.053
1'43.860
|0.034
|163.847
|293
|21
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|18
|
+1.119
1'43.926
|0.066
|163.743
|289
|22
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|16
|
+1.221
1'44.028
|0.102
|163.582
|292
|23
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|19
|
+1.299
1'44.106
|0.078
|163.460
|295
|24
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|18
|
+1.441
1'44.248
|0.142
|163.237
|297
|25
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|8
|
+1.470
1'44.277
|0.029
|163.192
|291
|26
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|16
|
+1.639
1'44.446
|0.169
|162.928
|292
|27
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|18
|
+1.660
1'44.467
|0.021
|162.895
|293
|28
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|17
|
+1.807
1'44.614
|0.147
|162.666
|293
|29
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|14
|
+1.870
1'44.677
|0.063
|162.568
|298
|30
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|17
|
+1.913
1'44.720
|0.043
|162.501
|295
|31
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|19
|
+2.449
1'45.256
|0.536
|161.674
|289
|32
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|18
|
+2.727
1'45.534
|0.278
|161.248
|288
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar