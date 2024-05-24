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Moto2 Barcelona

MotoGP Katalonya: Cuma gününün lideri Navarro, Deniz 24.

2024 Moto2 Şampiyonası'nın Katalonya'da gerçekleştirilecek ayağı öncesinde cuma günkü antrenmanları Jorge Navarro ilk sırada tamamlarken temsilcimiz Deniz Öncü 24. oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Jorge Navarro, Pons Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Katalonya'da özel izinle Forward takımında yarışacak olan Navarro, 1:42.807'lik derecesiyle Cuma gününü ilk sırada tamamladı.

Munoz'un 0.2 sn arkasında Onlyfans American Racing'den Joe Roberts 2. olurken onun arkasında David Munhoz 3. oldu.

Moto2'de ilk sezonunu geçiren temsilcimiz Deniz Öncü, ilk antrenman seansında 23. olmasının ardından 2. antrenman seansında 24. oldu. 

Katalonya'da Moto2 sıralamaları Cumartesi 14:45'te başlarken yarış Pazar günü 13:15'te başlayacak.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 13

1'42.807

   165.525 289
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 19

+0.208

1'43.015

 0.208 165.191 291
3
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
 17 Kalex 18

+0.237

1'43.044

 0.029 165.144 290
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 16

+0.269

1'43.076

 0.032 165.093 293
5 Spain F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 18

+0.276

1'43.083

 0.007 165.082 288
6 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 19

+0.295

1'43.102

 0.019 165.052 288
7 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 17

+0.418

1'43.225

 0.123 164.855 293
8 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 19

+0.425

1'43.232

 0.007 164.844 292
9 Spain A. Lopez MB Conveyors SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 17

+0.495

1'43.302

 0.070 164.732 290
10 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 17

+0.548

1'43.355

 0.053 164.648 292
11 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 17

+0.670

1'43.477

 0.122 164.453 291
12 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 18

+0.690

1'43.497

 0.020 164.422 293
13
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 18

+0.699

1'43.506

 0.009 164.407 291
14 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 18

+0.760

1'43.567

 0.061 164.311 291
15 Italy M. Pasini MB Conveyors SpeedUp 19 Boscoscuro B-21 12

+0.780

1'43.587

 0.020 164.279 296
16 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20

+0.810

1'43.617

 0.030 164.231 292
17 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 18

+0.857

1'43.664

 0.047 164.157 292
18 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 17

+1.006

1'43.813

 0.149 163.921 292
19 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 17

+1.019

1'43.826

 0.013 163.901 294
20 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 18

+1.053

1'43.860

 0.034 163.847 293
21 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 18

+1.119

1'43.926

 0.066 163.743 289
22 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 16

+1.221

1'44.028

 0.102 163.582 292
23 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 19

+1.299

1'44.106

 0.078 163.460 295
24 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 18

+1.441

1'44.248

 0.142 163.237 297
25
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 8

+1.470

1'44.277

 0.029 163.192 291
26 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 16

+1.639

1'44.446

 0.169 162.928 292
27 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

+1.660

1'44.467

 0.021 162.895 293
28 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 17

+1.807

1'44.614

 0.147 162.666 293
29 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 14

+1.870

1'44.677

 0.063 162.568 298
30 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 17

+1.913

1'44.720

 0.043 162.501 295
31
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 19

+2.449

1'45.256

 0.536 161.674 289
32 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 18

+2.727

1'45.534

 0.278 161.248 288
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