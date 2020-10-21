MotoAmerica şampiyonu Beaubier, Moto2’ye geçiyor
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Son MotoAmerica Superbike şampiyonu Cameron Beaubier, 2021’de American Racing Team adına Moto2’de yarışacak.
Beaubier, 2009 125cc dünya şampiyonasına Red Bull KTM takımı ile katılmış ve serideki ikinci sezonunda Marc Marquez ile takım arkadaşı olmuştu.
Fazla başarı yakalayamayan Beaubier, kendi ülkesine dönerek MotoAmerica Superbike’a geçti ve 2015, 2016, 2018, 2019 ve 2020’de bu seride şampiyonluğa ulaştı.
American Racing, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Joe Roberts’ın gelecek sene Italtrans’a geçeceğini duyurmuştu.
Takım 2021 Moto2 sezonunda Beaubier ile mücadele edecek ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Roberts bu seneki Çekya Grand Prix’sindeki üçüncülüğü ile Moto2’deki ilk podyumunu almayı başardı ve sürücüler şampiyonasında şu anda 7. sırada yer alıyor.
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|Editör
|Lewis Duncan
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MotoAmerica şampiyonu Beaubier, Moto2’ye geçiyor
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