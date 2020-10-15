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Moto2 / Son dakika

Moto3 şampiyona lideri Arenas, 2021’de Moto2’ye geçecek

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Moto3 şampiyona lideri Arenas, 2021’de Moto2’ye geçecek
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Moto3 şampiyona lideri Albert Arenas, mevcut takımı Aspar ile 2021’de Moto2’ye geçiş yapacak.

Arenas, grand prix kariyerinin tamamını Jorge Martinez’in takımı Aspar’da geçirdi. Moto3’te ilk kez 2017’de yarışmaya başlayan İspanyol sürücü, serideki ilk galibiyetlerini ise 2018’de Fransa ve Avustralya’da aldı.

Geçen seneki Tayland yarışında serideki üçüncü galibiyetini alan Arenas, 2020’de ise şimdiye kadar 3 galibiyet ve 5 podyum elde etti.

Geçtiğimiz hafta Le Mans’da üçüncü olan Arenas, sürücüler şampiyonasında Ai Ogura’nın altı puan önünde lider durumda.

23 yaşındaki sürücü, gelecek sene Aron Canet’in takım arkadaşı olacak.

Arenas, “Moto2’ye adım atacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu seneki hedeflerimden birini gerçekleştirmekten memnunum.”

“Moto2’ye geçme isteğim gittikçe artıyordu ve değişikliğin doğru zamanda geldiğini düşünüyorum.”

“Bir sürücü ve bir insan olarak çok büyüdüm ve bunu uygulamaya koyuyorum. 600cc ile çokça antrenman yaptım ve çok eğlenceli, daha rahat bir motosiklet.”

“Artık Moto2’ye geçmek istiyorum, ancak hedefimizi gerçekleştirmek için bu seneye odaklanacağım.”

“Tarihinde birçok başarı elde etmiş olan Aspar ile devam edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum ve onlara kendi başarılar getirecek olmaktan çok memnunum.”

“Buraya gelmemi mümkün kılan tüm insanlara, teknik ekibime, sponsorlara, kariyerimde bana destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

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Moto2’de ise American Racing sürücüsü Joe Roberts, gelecek sene MotoGP’de Avintia’ya geçecek olan Enea Bastianini’nin yerini alarak Italtrans’a geçiş yapacak.

Roberts’ın yerine ise MotoAmerica Superbike şampiyonu Cameron Beaubier’in geçmesi bekleniyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Pilotlar Albert Arenas
Editör Lewis Duncan

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