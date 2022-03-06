Moto2 Katar: Vietti kariyerinin ilk zaferini elde etti, Acosta 12. oldu

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Start anında pole pozisyonunun sahibi Vietti ve ikinci sıradaki Arbolino yerlerini korurken, üçüncü sıradaki Lowes kötü bir start ile 8. sıraya kadar geriledi. Orta grupta Aron Canet ve Joe Roberts iyi start alan isimlerdi, Canet 6 sıra kazanarak 3. sıraya kadar tırmandı, Roberts ise tam 7 sıra kazanmayı başardı.

Startın şanssız isimleri ise Pedro Acosta ve Jack Dixon oldular. Son Moto3 şampiyonu Acosta, dıştan agresif bir hamleyle yerini korumaya çalışırken tam yanında gittiği Dixon dışa açılarak Acosta'yı pist dışına itti.

Yarışa hızlı bir başlangıç yapan Aron Canet, henüz 2. turda Tony Arbolino'u geçerek 2. sıranın sahibi oldu, arkada olanların fırsatını değerlendiren Vietti henüz yarışın başında farkı açmayı başardı.

3. turda, yarışı 5. sırada götüren Filip Salac arkadan kayma yaşayarak motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Bir süre ayağa kalkamadığı da görülen çaylak isim, yarışa veda eden ilk isim oldu.

Vietti-Canet ikilisi farkı sürekli açarken, arka tarafta üçüncülük mücadelesi için dörtlü bir grup oluştu.

Bu grubu Ogura, Fernandez, kan kaybederek 5. sıraya kadar gerileyen Arbolino ve geriden gruba dahil olan Lowes oluşturdular.

Bu dörtlü birbirlerini yarış boyunca birçok kez geçtiler. 9. turda Arbolino, Ogura ile mücadelesi esnasında frenaj hatası yaparak 1.5 saniye geride 6. sıraya düştü.

Kayda değer bir diğer mücadele de Lowes ile Ogura'nın 13. turdaki mücadelesiydi. Lowes, start düzlüğünde dıştan geç bir frenaj ile Ogura'yı geçmeyi başardı, Ogura iç çizgiyi koruyup yerini geri alsa da dış çizgiden agresif şekilde hızlanan Lowes'i arkasında tutmayı başaramadı. Ogura, 2 tur sonra start düzlüğünde yaptığı bir atak ile yerini geri aldı.

Yarışın son kısmında ise tüm pilotlar yüksek bir tempo tutturdu. 19. turda, Fernandez önce agresif bir atak ile Lowes'i geçerek 4. sıraya yükseldi, hemen ardından hızlı bir şekilde Ogura'nın peşine düştü. Son turda çok geç, çok riskli bir hamle ile Ogura'yı geçse de, Ogura yerini geri almak için hamle yapınca ikili temas etti.

Tüm yarış boyunca yüksek temposunu koruyan Vietti zafere ulaşan isim oldu ve Moto2 kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Yarışın ortalarına doğru fark kapatmaya çalışan Canet, temposunu koruyamadı ve podyumun ikinci basamağında yer aldı. Podyumu tamamlayan isim ise son virajdaki temas sonrası avantaj kazanan Lowes oldu.

Fernandez 4. sırada bitirirken, son turda hata yapan ve gerileyen Arbolino temas sonrası 5, podyumu son virajda kaybeden Ogura ise 6. oldu.

Sessiz sakin bir yarış geçiren Jorge Navarro 7, Roberts 8, Beaubier 9. olurlarken, ilk onu tamamlayan isim Schrotter oldu.

Yarışın yıldızlarından bir diğeri de Pedro Acosta idi. 26. sıraya kadar gerileyen Acosta, 10 turda 16. sıraya kadar gelmesinin ardından yüksek temposunu korudu ve büyük bir fark kapatarak son turda 2020 Moto3 şampiyonu Albert Arenas'ı geçmeyi başardı. Böylece Acosta, ilk Moto2 yarışını 12. bitirdi.

Moto2'de sezonun bir sonraki yarışı 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

Yarış sonucu: