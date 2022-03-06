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Moto2 / Losail Haberler

Moto2 Katar: Vietti kariyerinin ilk zaferini elde etti, Acosta 12. oldu

Moto2'de yüksek tempoda geçen mücadeleyi Celestino Vietti kazanırken, yarışa son mücadeledeki temas damga vurdu.

Moto2 Katar: Vietti kariyerinin ilk zaferini elde etti, Acosta 12. oldu
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Start anında pole pozisyonunun sahibi Vietti ve ikinci sıradaki Arbolino yerlerini korurken, üçüncü sıradaki Lowes kötü bir start ile 8. sıraya kadar geriledi. Orta grupta Aron Canet ve Joe Roberts iyi start alan isimlerdi, Canet 6 sıra kazanarak 3. sıraya kadar tırmandı, Roberts ise tam 7 sıra kazanmayı başardı.

Startın şanssız isimleri ise Pedro Acosta ve Jack Dixon oldular. Son Moto3 şampiyonu Acosta, dıştan agresif bir hamleyle yerini korumaya çalışırken tam yanında gittiği Dixon dışa açılarak Acosta'yı pist dışına itti.

Yarışa hızlı bir başlangıç yapan Aron Canet, henüz 2. turda Tony Arbolino'u geçerek 2. sıranın sahibi oldu, arkada olanların fırsatını değerlendiren Vietti henüz yarışın başında farkı açmayı başardı.

3. turda, yarışı 5. sırada götüren Filip Salac arkadan kayma yaşayarak motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Bir süre ayağa kalkamadığı da görülen çaylak isim, yarışa veda eden ilk isim oldu.

Vietti-Canet ikilisi farkı sürekli açarken, arka tarafta üçüncülük mücadelesi için dörtlü bir grup oluştu. 

Bu grubu Ogura, Fernandez, kan kaybederek 5. sıraya kadar gerileyen Arbolino ve geriden gruba dahil olan Lowes oluşturdular.

Bu dörtlü birbirlerini yarış boyunca birçok kez geçtiler. 9. turda Arbolino, Ogura ile mücadelesi esnasında frenaj hatası yaparak 1.5 saniye geride 6. sıraya düştü. 

Kayda değer bir diğer mücadele de Lowes ile Ogura'nın 13. turdaki mücadelesiydi. Lowes, start düzlüğünde dıştan geç bir frenaj ile Ogura'yı geçmeyi başardı, Ogura iç çizgiyi koruyup yerini geri alsa da dış çizgiden agresif şekilde hızlanan Lowes'i arkasında tutmayı başaramadı. Ogura, 2 tur sonra start düzlüğünde yaptığı bir atak ile yerini geri aldı.

Yarışın son kısmında ise tüm pilotlar yüksek bir tempo tutturdu. 19. turda, Fernandez önce agresif bir atak ile Lowes'i geçerek 4. sıraya yükseldi, hemen ardından hızlı bir şekilde Ogura'nın peşine düştü. Son turda çok geç, çok riskli bir hamle ile Ogura'yı geçse de, Ogura yerini geri almak için hamle yapınca ikili temas etti.

Tüm yarış boyunca yüksek temposunu koruyan Vietti zafere ulaşan isim oldu ve Moto2 kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Yarışın ortalarına doğru fark kapatmaya çalışan Canet, temposunu koruyamadı ve podyumun ikinci basamağında yer aldı. Podyumu tamamlayan isim ise son virajdaki temas sonrası avantaj kazanan Lowes oldu.

Fernandez 4. sırada bitirirken, son turda hata yapan ve gerileyen Arbolino temas sonrası 5, podyumu son virajda kaybeden Ogura ise 6. oldu.

Sessiz sakin bir yarış geçiren Jorge Navarro 7, Roberts 8, Beaubier 9. olurlarken, ilk onu tamamlayan isim Schrotter oldu.

Yarışın yıldızlarından bir diğeri de Pedro Acosta idi. 26. sıraya kadar gerileyen Acosta, 10 turda 16. sıraya kadar gelmesinin ardından yüksek temposunu korudu ve büyük bir fark kapatarak son turda 2020 Moto3 şampiyonu Albert Arenas'ı geçmeyi başardı. Böylece Acosta, ilk Moto2 yarışını 12. bitirdi.

Moto2'de sezonun bir sonraki yarışı 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 20 39'53.637    
2 Spain Aron Canet Kalex 20 39'59.791 6.154 6.154
3 United Kingdom Sam Lowes Kalex 20 40'03.818 10.181 4.027
4 Spain Augusto Fernandez Kalex 20 40'03.896 10.259 0.078
5 Italy Tony Arbolino Kalex 20 40'05.058 11.421 1.162
6 Japan Ai Ogura Kalex 20 40'05.968 12.331 0.910
7 Spain Jorge Navarro Kalex 20 40'08.503 14.866 2.535
8 United States Joe Roberts Kalex 20 40'09.008 15.371 0.505
9 United States Cameron Beaubier Kalex 20 40'11.005 17.368 1.997
10 Germany Marcel Schrötter Kalex 20 40'12.545 18.908 1.540
11 United Kingdom Jake Dixon Kalex 20 40'12.595 18.958 0.050
12 Spain Pedro Acosta Kalex 20 40'19.688 26.051 7.093
13 Spain Albert Arenas Kalex 20 40'19.776 26.139 0.088
14 Spain Jeremy Alcoba Kalex 20 40'25.392 31.755 5.616
15 Italy Romano Fenati Boscoscuro B-21 20 40'27.276 33.639 1.884
16 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 20 40'27.792 34.155 0.516
17 Spain Marcos Ramírez MV Agusta 20 40'29.919 36.282 2.127
18 Italy Simone Corsi MV Agusta 20 40'31.336 37.699 1.417
19 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 20 40'34.231 40.594 2.895
20 Manuel Gonzalez Kalex 20 40'37.583 43.946 3.352
21 Argentina Gabriel Rodrigo Kalex 20 40'37.984 44.347 0.401
22 Italy Alessandro Zaccone Kalex 20 40'42.817 49.180 4.833
23 Keminth Kubo Kalex 20 40'43.840 50.203 1.023
24 Zonta Van Kalex 20 40'49.831 56.194 5.991
25 Sean Dylan Kalex 20 40'49.973 56.336 0.142
26 Italy Niccolò Antonelli Kalex 20 40'49.994 56.357 0.021
  Belgium Barry Baltus Kalex 19 38'25.795 1 Lap 1 Lap
  Italy Lorenzo Porta Kalex 15 30'31.191 5 Laps 4 Laps
  Czech Republic Filip Salač Kalex 2 4'06.414 18 Laps 13 Laps
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