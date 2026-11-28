Moto2 Valencia
Moto2 Valensiya GP sıralama: Senna Agius tur rekoruyla pole'de, Deniz Öncü 19. sırada
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun final yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi, tur rekorunu kıran Senna Agius oldu.
Emine Kökçü
Düzenlendi: 29 Kas 2026 08:45
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Q1 seansında mücadele eden 14 sürücü arasından David Alonso, Celestino Vietti ve Ivan Ortola gibi isimler de Q2'ye yükselmek için mücadele etti.
Ivan Ortola, 1:32.003'lük derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. Mario Aji, Joe Roberts ve Celestino Vietti de Q2 biletini alan diğer isimler oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, Q1 seansını 1:32.149'luk tur zamanıyla beşinci sırada tamamladı. Q2'ye yükselme şansını yalnızca 0.027 saniyelik farkla kaçıran temsilcimiz, 2026 sezonunun son yarışına 19. sıradan, yedinci çizgiden başlayacak.
Valensiya'daki yarış, Deniz Öncü için ayrı bir anlam da taşıyor. Temsilcimizin mücadele ettiği ELF Marc VDS Racing Team, 17 sezonun ardından gride veda etmeye hazırlanıyor. Tarihinde üç Moto2 dünya şampiyonluğu bulunan takım, yarın son kez Moto2 gridinde yer alacak.
Q2 seansında tempo önemli ölçüde yükseldi. İlk denemelerde Daniel Holgado, 1:31.582'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak liderliğe yerleşti. Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise ilk hızlı turunun ardından 15. sırada bulunuyordu.
Şampiyonluk rakibi Izan Guevara'nın dördüncü sırada yer alması, Gonzalez üzerindeki baskıyı artırdı.İkinci lastik setiyle piste çıkan Senna Agius, 1:31.389'luk derecesiyle yeni pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu elde etti. Daniel Holgado ikinci sıraya yerleşirken Izan Guevara üçüncü sırayı alarak ön sırayı tamamladı.
Gonzalez ise son denemesinde de derecesini geliştiremedi. Hızlı turu sırasında Zonta van den Goorbergh'in arkasında kalan İspanyol sürücü, trafik nedeniyle istediği zamanı elde edemedi ve sıralamaları 10. sırada tamamladı.
Şampiyona lideri Gonzalez, Valensiya'daki final yarışına 10. sıradan başlayacak. Rakibi Izan Guevara ise üçüncü sıradan start alacak. İki sürücü arasında yalnızca 4,5 puan bulunması, sezonun son yarışını şampiyonluk mücadelesi açısından son derece kritik hale getiriyor. Alex Escrig, Alonso Lopez ve Ivan Ortola ikinci sırayı oluştururken Daniel Muñoz, Collin Veijer ve Luca Lunetta üçüncü sıradan start alacak.
Sezonun son Moto2 yarışı, hem şampiyonluk mücadelesi hem de temsilcimiz Deniz Öncü'nün sezonu nasıl tamamlayacağı açısından büyük önem taşıyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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