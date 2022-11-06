Moto2 Valensiya: Acosta kazandı, Fernandez şampiyon oldu!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alonso Lopez, sadece birkaç tur sonra düşerek yarışa veda etti. Lopez'in düşmesinin ardından liderliğe yükselen Arbolino, hemen en hızlı turu atarak farkı biraz açtı. Arbolino'yu Ogura, Acosta ve Fernandez takip etmekteydi.

Sonraki turlarda gaza basan Acosta, Ogura'yı ciddi anlamda baskısı altına aldı. Bu baskıya direnmekte güçlük çeken Ogura, sekizinci turda kendini yerde bularak yarışa veda etti!

Ogura'nın hafta sonunu puansız kapatacağının kesinleşmesi, Fernandez'in de yarış bitmeden şampiyonluğu garantilemesi anlamına geliyordu.

Önü açılan Acosta, bitime 14 tur kala Arbolino'yu geride bırakarak liderliğe yükseldi. Arbolino sonraki tur Fernandez'e de geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Şampiyonluğu garantilediği bilgisini alan Fernandez, sezonu galibiyetle kapatmak için takım arkadaşı Acosta'nın peşine düştü. Ancak istikrarlı turlar atan ve baskıya direnen Acosta damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başaran isim oldu.

Sezonun üçüncü galibiyetini elde eden Acosta, böylece yılın çaylağı unvanını da elde etmeyi başardı. Gelecek sene Tech3 KTM ile MotoGP'de mücadele etmeye hazırlanan Fernandez ikinci olarak son Moto2 yarışını podyumda noktalarken, üçüncü sırada geçilmesinin ardından 10 saniye geri düşen Arbolino yer aldı.

Sezonun büyük bölümünü şampiyona lideri olarak geçiren ancak son haftalarda Ogura'nın baskısı altında kalan Fernandez, Avustralya'da düşerek şampiyonadaki farkın epey kapanmasına izin vermişti.

Ancak son iki yarışta işler tersine döndü. Malezya'da lider giderken düşerek fırsat tepen Ogura, yine Fernandez'in önünde gittiği bir yarışı yerde tamamladı ve şampiyonluğu kendi hataları sonucu kaybetmiş oldu.