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Moto2 Valensiya: Acosta kazandı, Fernandez şampiyon oldu!

Heyecanlı geçen Moto2 mücadelesinde Pedro Acosta galibiyete ulaşırken, Augusto Fernandez ikinci olarak 2022 Moto2 şampiyonluğuna ulaştı! Diğer şampiyonluk Ai Ogura ise kaza yaparak hem yarışa, hem şampiyonluğa veda etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Moto2 Valensiya: Acosta kazandı, Fernandez şampiyon oldu!
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Alonso Lopez, sadece birkaç tur sonra düşerek yarışa veda etti. Lopez'in düşmesinin ardından liderliğe yükselen Arbolino, hemen en hızlı turu atarak farkı biraz açtı. Arbolino'yu Ogura, Acosta ve Fernandez takip etmekteydi.

Sonraki turlarda gaza basan Acosta, Ogura'yı ciddi anlamda baskısı altına aldı. Bu baskıya direnmekte güçlük çeken Ogura, sekizinci turda kendini yerde bularak yarışa veda etti!

Ogura'nın hafta sonunu puansız kapatacağının kesinleşmesi, Fernandez'in de yarış bitmeden şampiyonluğu garantilemesi anlamına geliyordu.

Önü açılan Acosta, bitime 14 tur kala Arbolino'yu geride bırakarak liderliğe yükseldi. Arbolino sonraki tur Fernandez'e de geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Şampiyonluğu garantilediği bilgisini alan Fernandez, sezonu galibiyetle kapatmak için takım arkadaşı Acosta'nın peşine düştü. Ancak istikrarlı turlar atan ve baskıya direnen Acosta damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başaran isim oldu.

Sezonun üçüncü galibiyetini elde eden Acosta, böylece yılın çaylağı unvanını da elde etmeyi başardı. Gelecek sene Tech3 KTM ile MotoGP'de mücadele etmeye hazırlanan Fernandez ikinci olarak son Moto2 yarışını podyumda noktalarken, üçüncü sırada geçilmesinin ardından 10 saniye geri düşen Arbolino yer aldı.

Sezonun büyük bölümünü şampiyona lideri olarak geçiren ancak son haftalarda Ogura'nın baskısı altında kalan Fernandez, Avustralya'da düşerek şampiyonadaki farkın epey kapanmasına izin vermişti.

Ancak son iki yarışta işler tersine döndü. Malezya'da lider giderken düşerek fırsat tepen Ogura, yine Fernandez'in önünde gittiği bir yarışı yerde tamamladı ve şampiyonluğu kendi hataları sonucu kaybetmiş oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Pedro Acosta 25 39'52.413     150.6 25
2 Spain Augusto Fernandez 25 39'53.645 1.232 1.232 150.5 20
3 Italy Tony Arbolino 25 40'02.576 10.163 8.931 150.0 16
4 Spain Fermin Aldeguer 25 40'06.820 14.407 4.244 149.7 13
5 Spain Albert Arenas 25 40'11.317 18.904 4.497 149.4 11
6 Spain Manuel Gonzalez 25 40'12.967 20.554 1.650 149.3 10
7 United Kingdom Jake Dixon 25 40'13.657 21.244 0.690 149.3 9
8 Spain Jeremy Alcoba 25 40'18.281 25.868 4.624 149.0 8
9 Australia Senna Agius 25 40'26.176 33.763 7.895 148.5 7
10 Germany Marcel Schrötter 25 40'27.530 35.117 1.354 148.4 6
11 Netherlands Bo Bendsneyder 25 40'28.011 35.598 0.481 148.4 5
12 Borja Gomez 25 40'28.749 36.336 0.738 148.4 4
13 Czech Republic Filip Salač 25 40'31.355 38.942 2.606 148.2 3
14 Italy Lorenzo Porta 25 40'34.123 41.710 2.768 148.0 2
15 United States Joe Roberts 25 40'37.651 45.238 3.528 147.8 1
16 Italy Alessandro Zaccone 25 40'44.240 51.827 6.589 147.4  
17 Thailand Keminth Kubo 25 40'45.297 52.884 1.057 147.4  
18 Sean Kelly 25 40'45.522 53.109 0.225 147.3  
19 Álex Escrig 25 40'47.592 55.179 2.070 147.2  
20 Spain Marcos Ramírez 25 40'48.040 55.627 0.448 147.2  
21 Netherlands Zonta van den Goorbergh 25 40'56.317 1'03.904 8.277 146.7  
22 Japan Taiga Hada 23 41'08.999 2 Laps 2 Laps 134.3  
  Spain Aron Canet 19 30'23.173 6 Laps 4 Laps 150.2  
  Italy Mattia Pasini 18 29'01.798 7 Laps 1 Lap 148.9  
  Thailand Somkiat Chantra 14 22'29.784 11 Laps 4 Laps 149.5  
  Italy Niccolò Antonelli 14 22'54.774 11 Laps 24.990 146.8  
  Japan Ai Ogura 7 11'13.539 18 Laps 7 Laps 149.8  
  Italy Celestino Vietti Ramus 7 16'02.019 18 Laps 4'48.480 104.9  
  United States Cameron Beaubier 5 8'03.603 20 Laps 2 Laps 149.0  
  Spain Alonso Lopez 3 4'52.350 22 Laps 2 Laps 147.9  
  Italy Simone Corsi 0          
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