Moto2 Valencia: Pole Navarro'nun
Moto2'de Valencia'da gerçekleşen sıralama turlarında pole pozisyonu Jorgo Navarro'nun oldu.
Sıralama turlarının ilk bölümünde Marcel Schrötter en hızlı isim olmayı başardı. Onunla birlikte Jake Dixon, Enea Bastianini ve Nicolo Bulega son bölüme kalmayı başardı.
İkinci bölümde oldukça heyecan verici bir mücadele vardı.
Jorge Navarro, iyi bir performans ortaya koydu ve son bölümde 1:34.461'lik tur zamanıyla pole pozisyonunu sahibi oldu.
Jorge Martin yakın geçen seansta 0.017 saniye geride ikinci olurken, Stefano Manzi üçüncü, Luca Marini dördüncü ve Thomas Luthi beşinci oldu.
Fabio di Giannantonio altıncı sırada yer alırken, Augusto Fernandes sekizinci, Bastianini dokuzuncu ve Sam Lowes onuncu oldu.
Alex Marquez, şampiyon olarak katıldığı ilk sıralama turlarında 15. oldu.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Jorge Navarro
|Speed Up
|1'34.461
|2
|Jorge Martin
|KTM
|1'34.478
|0.017
|3
|Stefano Manzi
|MV
|1'34.633
|0.172
|4
|Luca Marini
|Kalex
|1'34.646
|0.185
|5
|Thomas Luthi
|Kalex
|1'34.674
|0.213
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|1'34.704
|0.243
|7
|Brad Binder
|KTM
|1'34.727
|0.266
|8
|Augusto Fernandez
|Kalex
|1'34.863
|0.402
|9
|Enea Bastianini
|Kalex
|1'34.866
|0.405
|10
|Sam Lowes
|Kalex
|1'34.887
|0.426
|11
|Xavi Vierge
|Kalex
|1'34.899
|0.438
|12
|Mattia Pasini
|Kalex
|1'34.924
|0.463
|13
|Andrea Locatelli
|Kalex
|1'34.945
|0.484
|14
|Remy Gardner
|Kalex
|1'34.946
|0.485
|15
|Alex Marquez
|Kalex
|1'34.955
|0.494
|16
|Marcel Schrötter
|Kalex
|1'34.983
|0.522
|17
|Jake Dixon
|KTM
|1'35.085
|0.624
|18
|Nicolo Bulega
|Kalex
|1'35.385
|0.924
|19
|Dominique Aegerter
|MV
|1'35.050
|0.589
|20
|Marco Bezzecchi
|KTM
|1'35.061
|0.600
|21
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|1'35.062
|0.601
|22
|Bo Bendsneyder
|NTS
|1'35.082
|0.621
|23
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|1'35.258
|0.797
|24
|Somkiat Chantra
|Kalex
|1'35.286
|0.825
|25
|Dimas Ekky Pratama
|Kalex
|1'35.880
|1.419
|26
|Philipp Oettl
|KTM
|1'35.967
|1.506
|27
|Sean Dylan
|KTM
|1'36.130
|1.669
|28
|Tommaso Marcon
|NTS
|1'36.238
|1.777
|29
|Adam Norrodin
|Kalex
|1'36.345
|1.884
|30
|Xavi Cardelus
|KTM
|1'36.727
|2.266
|31
|Lukas Tulovic
|KTM
|1'36.854
|2.393
|32
|Joe Roberts
|KTM
|2'29.394
|54.933
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Editör
|Kemal Şengül
Moto2 Valencia: Pole Navarro'nun
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