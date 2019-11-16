Moto2 Valencia: Pole Navarro'nun

Sıralama turlarının ilk bölümünde Marcel Schrötter en hızlı isim olmayı başardı. Onunla birlikte Jake Dixon, Enea Bastianini ve Nicolo Bulega son bölüme kalmayı başardı.

İkinci bölümde oldukça heyecan verici bir mücadele vardı.

Jorge Navarro, iyi bir performans ortaya koydu ve son bölümde 1:34.461'lik tur zamanıyla pole pozisyonunu sahibi oldu.

Jorge Martin yakın geçen seansta 0.017 saniye geride ikinci olurken, Stefano Manzi üçüncü, Luca Marini dördüncü ve Thomas Luthi beşinci oldu.

Fabio di Giannantonio altıncı sırada yer alırken, Augusto Fernandes sekizinci, Bastianini dokuzuncu ve Sam Lowes onuncu oldu.

Alex Marquez, şampiyon olarak katıldığı ilk sıralama turlarında 15. oldu.

Sıralama turları sonucu: