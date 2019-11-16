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Moto2 / Sıralama turları raporu

Moto2 Valencia: Pole Navarro'nun

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Moto2 Valencia: Pole Navarro'nun
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 15:49

Moto2'de Valencia'da gerçekleşen sıralama turlarında pole pozisyonu Jorgo Navarro'nun oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Marcel Schrötter en hızlı isim olmayı başardı. Onunla birlikte Jake Dixon, Enea Bastianini ve Nicolo Bulega son bölüme kalmayı başardı.

İkinci bölümde oldukça heyecan verici bir mücadele vardı.

Jorge Navarro, iyi bir performans ortaya koydu ve son bölümde 1:34.461'lik tur zamanıyla pole pozisyonunu sahibi oldu.

Jorge Martin yakın geçen seansta 0.017 saniye geride ikinci olurken, Stefano Manzi üçüncü, Luca Marini dördüncü ve Thomas Luthi beşinci oldu.

Fabio di Giannantonio altıncı sırada yer alırken, Augusto Fernandes sekizinci, Bastianini dokuzuncu ve Sam Lowes onuncu oldu.

Alex Marquez, şampiyon olarak katıldığı ilk sıralama turlarında 15. oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Jorge Navarro Speed Up 1'34.461  
2 Spain Jorge Martin KTM 1'34.478 0.017
3 Italy Stefano Manzi MV 1'34.633 0.172
4 Italy Luca Marini Kalex 1'34.646 0.185
5 Switzerland Thomas Luthi Kalex 1'34.674 0.213
6 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 1'34.704 0.243
7 South Africa Brad Binder KTM 1'34.727 0.266
8 Spain Augusto Fernandez Kalex 1'34.863 0.402
9 Italy Enea Bastianini Kalex 1'34.866 0.405
10 United Kingdom Sam Lowes Kalex 1'34.887 0.426
11 Spain Xavi Vierge Kalex 1'34.899 0.438
12 Italy Mattia Pasini Kalex 1'34.924 0.463
13 Italy Andrea Locatelli Kalex 1'34.945 0.484
14 Australia Remy Gardner Kalex 1'34.946 0.485
15 Spain Alex Marquez Kalex 1'34.955 0.494
16 Germany Marcel Schrötter Kalex 1'34.983 0.522
17 United Kingdom Jake Dixon KTM 1'35.085 0.624
18 Italy Nicolo Bulega Kalex 1'35.385 0.924
19 Switzerland Dominique Aegerter MV 1'35.050 0.589
20 Italy Marco Bezzecchi KTM 1'35.061 0.600
21 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 1'35.062 0.601
22 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 1'35.082 0.621
23 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 1'35.258 0.797
24 Thailand Somkiat Chantra Kalex 1'35.286 0.825
25 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 1'35.880 1.419
26 Germany Philipp Oettl KTM 1'35.967 1.506
27 Sean Dylan KTM 1'36.130 1.669
28 Italy Tommaso Marcon NTS 1'36.238 1.777
29 Malaysia Adam Norrodin Kalex 1'36.345 1.884
30 Andorra Xavi Cardelus KTM 1'36.727 2.266
31 Germany Lukas Tulovic KTM 1'36.854 2.393
32 United States Joe Roberts KTM 2'29.394 54.933
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Editör Kemal Şengül

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