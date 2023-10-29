Moto2 Tayland: Aldeguer rahat kazandı, Chantra kendi evinde podyumda
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Tayland Grand Prix'sini Fermin Aldeguer rahat bir şekilde kazanırken, Somkiat Chantra üçüncü oldu ve kendi ülkesinde düzenlenen yarışta podyuma çıktı.
Tayland'da Moto3 yarışının ardından Moto2 sınıfı sahne alırken, Buriram Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa Speed Up takımının sürücüsü Fermin Aldeguer damgasını vurdu.
Aldeguer, 22 turluk yarışı 3.4 saniyelik bir farkla kazanırken şampiyona lideri Pedro Acosta ikinci sırayı aldı.
Chantra'nın takım arkadaşı Ogura diğer Honda Team Asia motosikletiyle beşinci sırayı ilk 5'i tamamladı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|22
|
35'20.880
|170.0
|25
|2
|P. Acosta Ajo Motorsport
|37
|Kalex
|22
|
+3.481
35'24.361
|3.481
|169.7
|20
|3
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|22
|
+9.794
35'30.674
|6.313
|169.2
|16
|4
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|22
|
+12.923
35'33.803
|3.129
|169.0
|13
|5
|A. Ogura Idemitsu Honda Team Asia
|79
|Kalex
|22
|
+14.451
35'35.331
|1.528
|168.9
|11
|6
|M. Ramírez American Racing
|24
|Kalex
|22
|
+14.816
35'35.696
|0.365
|168.8
|10
|7
|A. Arenas Ajo Motorsport
|75
|Kalex
|22
|
+15.030
35'35.910
|0.214
|168.8
|9
|8
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|22
|
+18.360
35'39.240
|3.330
|168.6
|8
|9
|I. Guevara Inde GASGAS Aspar Team
|28
|Kalex
|22
|
+19.798
35'40.678
|1.438
|168.4
|7
|10
|M. Gonzalez Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp
|18
|Kalex
|22
|
+20.564
35'41.444
|0.766
|168.4
|6
|11
|A. Canet Pons Wegow Los40
|40
|Kalex
|22
|
+20.962
35'41.842
|0.398
|168.3
|5
|12
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|22
|
+24.198
35'45.078
|3.236
|168.1
|4
|13
|J. Alcoba QJMOTOR Gresini Moto2
|52
|Kalex
|22
|
+25.593
35'46.473
|1.395
|168.0
|3
|14
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|22
|Kalex
|22
|
+26.526
35'47.406
|0.933
|167.9
|2
|15
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|22
|
+33.565
35'54.445
|7.039
|167.4
|1
|16
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team
|64
|Kalex
|22
|
+33.716
35'54.596
|0.151
|167.3
|17
|F. Salač QJMOTOR Gresini Moto2
|12
|Kalex
|22
|
+33.734
35'54.614
|0.018
|167.3
|18
|B. Baltus Fieten Olie Racing GP
|7
|Kalex
|22
|
+35.157
35'56.037
|1.423
|167.2
|19
|
Á. Escrig Forward Team
|17
|Forward F2
|22
|
+37.586
35'58.466
|2.429
|167.0
|20
|R. Skinner American Racing
|33
|Kalex
|22
|
+42.531
36'03.411
|4.945
|166.7
|21
|M. Casadei Fantic Racing
|9
|Kalex
|22
|
+55.552
36'16.432
|13.021
|165.7
|22
|K. Nozane Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp
|5
|Kalex
|22
|
+1'04.820
36'25.700
|9.268
|165.0
|23
|L. Tulovic Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|3
|Kalex
|22
|
+1'27.793
36'48.673
|22.973
|163.3
|dnf
|Z. van den Goorbergh Fieten Olie Racing GP
|84
|Kalex
|18
|
+4 Laps
29'24.502
|4 Laps
|167.2
|Mechanical
|dnf
|S. Garcia Dols Pons Wegow Los40
|11
|Kalex
|7
|
+15 Laps
11'23.157
|11 Laps
|167.9
|Kaza
|dnf
|C. Vietti Ramus Fantic Racing
|13
|Kalex
|4
|
+18 Laps
6'28.986
|3 Laps
|168.5
|Kaza
|dnf
|J. Dixon Inde GASGAS Aspar Team
|96
|Kalex
|4
|
+18 Laps
6'29.120
|0.134
|168.5
|Kaza
|dnf
|J. Roberts Italtrans Racing Team
|16
|Kalex
|2
|
+20 Laps
3'16.806
|2 Laps
|166.6
|Kaza
|dnf
|
T. Hada Pertamina Mandalika SAG Team
|23
|Kalex
|2
|
+20 Laps
3'19.027
|2.221
|164.7
|Kaza
|dnf
|A. Surra Forward Team
|67
|Forward F2
|0
|
|Kaza
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