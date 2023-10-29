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Moto2 Chang
Yarış raporu

Moto2 Tayland: Aldeguer rahat kazandı, Chantra kendi evinde podyumda

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Tayland Grand Prix'sini Fermin Aldeguer rahat bir şekilde kazanırken, Somkiat Chantra üçüncü oldu ve kendi ülkesinde düzenlenen yarışta podyuma çıktı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Tayland'da Moto3 yarışının ardından Moto2 sınıfı sahne alırken, Buriram Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa Speed Up takımının sürücüsü Fermin Aldeguer damgasını vurdu. 

Aldeguer, 22 turluk yarışı 3.4 saniyelik bir farkla kazanırken şampiyona lideri Pedro Acosta ikinci sırayı aldı. 

Chantra'nın takım arkadaşı Ogura diğer Honda Team Asia motosikletiyle beşinci sırayı ilk 5'i tamamladı. 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 22

35'20.880

   170.0   25
2 Spain P. Acosta Ajo Motorsport 37 Kalex 22

+3.481

35'24.361

 3.481 169.7   20
3 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 22

+9.794

35'30.674

 6.313 169.2   16
4 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 22

+12.923

35'33.803

 3.129 169.0   13
5 Japan A. Ogura Idemitsu Honda Team Asia 79 Kalex 22

+14.451

35'35.331

 1.528 168.9   11
6 Spain M. Ramírez American Racing 24 Kalex 22

+14.816

35'35.696

 0.365 168.8   10
7 Spain A. Arenas Ajo Motorsport 75 Kalex 22

+15.030

35'35.910

 0.214 168.8   9
8 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 22

+18.360

35'39.240

 3.330 168.6   8
9 Spain I. Guevara Inde GASGAS Aspar Team 28 Kalex 22

+19.798

35'40.678

 1.438 168.4   7
10 Spain M. Gonzalez Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 18 Kalex 22

+20.564

35'41.444

 0.766 168.4   6
11 Spain A. Canet Pons Wegow Los40 40 Kalex 22

+20.962

35'41.842

 0.398 168.3   5
12 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 22

+24.198

35'45.078

 3.236 168.1   4
13 Spain J. Alcoba QJMOTOR Gresini Moto2 52 Kalex 22

+25.593

35'46.473

 1.395 168.0   3
14 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 22 Kalex 22

+26.526

35'47.406

 0.933 167.9   2
15 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 22

+33.565

35'54.445

 7.039 167.4   1
16 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team 64 Kalex 22

+33.716

35'54.596

 0.151 167.3    
17 Czech Republic F. Salač QJMOTOR Gresini Moto2 12 Kalex 22

+33.734

35'54.614

 0.018 167.3    
18 Belgium B. Baltus Fieten Olie Racing GP 7 Kalex 22

+35.157

35'56.037

 1.423 167.2    
19
Á. Escrig Forward Team
 17 Forward F2 22

+37.586

35'58.466

 2.429 167.0    
20 United Kingdom R. Skinner American Racing 33 Kalex 22

+42.531

36'03.411

 4.945 166.7    
21 Italy M. Casadei Fantic Racing 9 Kalex 22

+55.552

36'16.432

 13.021 165.7    
22 Japan K. Nozane Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 5 Kalex 22

+1'04.820

36'25.700

 9.268 165.0    
23 Germany L. Tulovic Liqui Moly Husqvarna Intact GP 3 Kalex 22

+1'27.793

36'48.673

 22.973 163.3    
dnf Netherlands Z. van den Goorbergh Fieten Olie Racing GP 84 Kalex 18

+4 Laps

29'24.502

 4 Laps 167.2 Mechanical  
dnf Spain S. Garcia Dols Pons Wegow Los40 11 Kalex 7

+15 Laps

11'23.157

 11 Laps 167.9 Kaza  
dnf Italy C. Vietti Ramus Fantic Racing 13 Kalex 4

+18 Laps

6'28.986

 3 Laps 168.5 Kaza  
dnf United Kingdom J. Dixon Inde GASGAS Aspar Team 96 Kalex 4

+18 Laps

6'29.120

 0.134 168.5 Kaza  
dnf United States J. Roberts Italtrans Racing Team 16 Kalex 2

+20 Laps

3'16.806

 2 Laps 166.6 Kaza  
dnf
T. Hada Pertamina Mandalika SAG Team
 23 Kalex 2

+20 Laps

3'19.027

 2.221 164.7 Kaza  
dnf Italy A. Surra Forward Team 67 Forward F2 0

 

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