Moto2 takımı Marc VDS'in garajında yangın çıktı

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2019'dan bu yana COVID-19 salgını nedeniyle Japonya'ya gitmeyen MotoGP, bu hafta sonu Motegi'ye geri dönüyor, ancak hafta sonu henüz Perşembe gününden olaylı başladı.

Cuma antrenmanları öncesi yapılan hazırlıklar, Perşembe akşamı Moto2 takımı Marc VDS'in garajında çıkan yangın nedeniyle sekteye uğradı.

Suzuki ve Aprilia garajları arasında bulunan garaj, motosikletlerinin marş motorlarından birinin alev almasıyla alevler içinde kaldı.

Yangın, itfaiyecilerin hızlı müdahalesi sayesinde hemen kontrol altına alındı. Bu sayede ekibin motosikletlerinden hiçbiri ya da mürettebatından herhangi biri yangında zarar görmedi.

Takımın yangında ne kadar maddi zarar gördüğü henüz belirlenemedi.

Sosyal medya üzerinden kısa bir mesaj yayınlayan takım, "Garajımızda çıkan yangına rağmen neyse ki tüm ekip üyeleri iyi ve güvende."

"İlgilenen herkese ve özellikle de durumu kontrol altına almaya yardımcı olan saha çalışanlarına çok teşekkür ederiz."

Fire in Marc VDS garage Photo by: Oriol Puigdemont

Bu, MotoGP pit alanında yaşanan ilk yangın vakası değil.

2018 Malezya GP'sinde bir Suzuki motosikleti biri Sepang'da garaj dışında ısınırken alev almıştı.

2019'da ise MotoE dünya şampiyonasının ilk sezonu Jerez'deki sezon öncesi test sırasında çıkan büyük bir yangının tüm Energica elektrikli motosiklet filosunu yok etmesi üzerine ertelenmişti.

Geçtiğimiz yıl, Arjantin Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Termas de Rio Hondo pistinin pit binası büyük bir yangın nedeniyle ciddi hasar gördü.

2022 Japonya GP'si için antrenmanlar yarın başlıyor, ancak MotoGP organizatörlerinin geçen hafta sonu Aragon'dan Motegi'ye tüm padokun taşınmasındaki karmaşık lojistik duruma izin vermek için Cuma programını değiştirmeyi seçmelerinin ardından her sınıf için yalnızca bir seans olacak.