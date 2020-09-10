Moto2 sürücüsü Martin’in COVID-19 testi pozitif çıktı, Misano’da yarışamayacak

AS’ın haberine göre COVID-19 testi pozitif çıkan Martin, Moto2’de şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

Sürücüler şampiyonasında lider Luca Marini’nin sadece 8 puan gerisinde yer alan Red Bull KTM Ajo sürücüsü, Misano’da gerçekleştirilecek San Marino Grand Prix’sinde piste çıkamayacak.

İspanyol sürücü, Dorna’nın protokollerine göre karantinada olacak ve bu hafta sonu Misano ayağına katılamayacak.

Martin’in gelecek hafta sonu yine Misano’da gerçekleştirilecek olan Emilia Romagna Grand Prix’sinde yarışıp yarışmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Moto3 sürücüsü John McPhee’nin COVID-19 testi de belirsiz olarak sonuçlandı ve ikinci testin sonucu bekleniyor. İskoç sürücü şu anda Moto3 sürücüler şampiyonasında lider Albert Arenas’ın 39 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.