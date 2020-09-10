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Moto2 / Misano / Son dakika

Moto2 sürücüsü Martin’in COVID-19 testi pozitif çıktı, Misano’da yarışamayacak

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Moto2 sürücüsü Martin’in COVID-19 testi pozitif çıktı, Misano’da yarışamayacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Moto2’de Red Bull KTM Ajo adına yarışan Jorge Martin, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Misano’da yarışamayacak.

AS’ın haberine göre COVID-19 testi pozitif çıkan Martin, Moto2’de şampiyonluk mücadelesi veriyordu.

Sürücüler şampiyonasında lider Luca Marini’nin sadece 8 puan gerisinde yer alan Red Bull KTM Ajo sürücüsü, Misano’da gerçekleştirilecek San Marino Grand Prix’sinde piste çıkamayacak.

İspanyol sürücü, Dorna’nın protokollerine göre karantinada olacak ve bu hafta sonu Misano ayağına katılamayacak.

Martin’in gelecek hafta sonu yine Misano’da gerçekleştirilecek olan Emilia Romagna Grand Prix’sinde yarışıp yarışmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Moto3 sürücüsü John McPhee’nin COVID-19 testi de belirsiz olarak sonuçlandı ve ikinci testin sonucu bekleniyor. İskoç sürücü şu anda Moto3 sürücüler şampiyonasında lider Albert Arenas’ın 39 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Misano
Pilotlar John McPhee , Jorge Martin
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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