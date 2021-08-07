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Önceki / Moto2 Spielberg 3. antrenman: Gardner, Bezzecchi'nin önünde lider
Moto2 / Spielberg Sıralama turları raporu

Moto2 Spielberg: Gardner, çaylak Ogura'nın önünde pole pozisyonunda

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Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu şampiyona lideri Remy Gardner'e giderken; çaylak pilot Ai Ogura seansı 2. sırada noktaladı.

Moto2 Spielberg: Gardner, çaylak Ogura'nın önünde pole pozisyonunda

Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen 2 ve 3. antrenman turlarını zirvede tamamlayan Gardner, formunu sıralama turlarına da taşıdı ve 1:28.668'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaştı. 

Şu ana kadar pozitif bir hafta sonu geçiren çaylak Ogura, sıralama turlarında bir seviye atladı ve en hızlı 2. tur zamanını kaydetti. Ogura, seans içinde ilk sıraya yükselmişti ancak Gardner, son dakikalarda attığı turuyla ilk sırasını geri aldı. 

Liderlik mücadelesi hafta sonu boyunca Gardner'la Marco Bezzecchi arasında geçmişti ancak Ogura, Bezzecchi'yi arkasında bırakmayı başardı. 

 

Sıralama turları öncesinde Tech 3'yle MotoGP'ye yükseleceği açıklanan Raul Fernandez, seansı 4. sırada tamamladı. Diğer bir İspanyol Aron Canet ise 5. olmayı başardı. 

Cuma günü ilk 5 içinde yer alabilecek gibi duran Sam Lowes, cumartesi günü diğerleri kadar gelişemedi. Lowes, yarışa 7. sıradan başlayacak. 

Lorenzo Parta iyi bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. İtalyan sürücü Lowes'un sadece 0.082sn arkasında 8. oldu. 

Ogura'nın takım arkadaşı Somkiat Chantra 9. olurken; Marcel Schrötter ilk 10'u tamamladı. 

Yarış yarın 13.20'de başlayacak. Yarışı Ssport'tan izleyebilirsiniz. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 9 1'28.668     175.639
2 Japan Ai Ogura 10 1'28.789 0.121 0.121 175.400
3 Italy Marco Bezzecchi 10 1'28.811 0.143 0.022 175.356
4 Spain Raul Fernandez 9 1'28.978 0.310 0.167 175.027
5 Spain Aron Canet 8 1'29.004 0.336 0.026 174.976
6 Spain Augusto Fernandez 10 1'29.005 0.337 0.001 174.974
7 United Kingdom Sam Lowes 10 1'29.138 0.470 0.133 174.713
8 Italy Lorenzo Porta 10 1'29.220 0.552 0.082 174.552
9 Thailand Somkiat Chantra 10 1'29.223 0.555 0.003 174.546
10 Germany Marcel Schrötter 9 1'29.238 0.570 0.015 174.517
11 Spain Xavi Vierge 7 1'29.275 0.607 0.037 174.445
12 Italy Fabio Di Giannantonio 10 1'29.334 0.666 0.059 174.330
13 Switzerland Thomas Luthi 9 1'29.361 0.693 0.027 174.277
14 Spain Hector Garzo 10 1'29.385 0.717 0.024 174.230
15 Spain Albert Arenas 10 1'29.416 0.748 0.031 174.170
16 Spain Marcos Ramírez 10 1'29.572 0.904 0.156 173.866
17 Italy Stefano Manzi 10 1'29.778 1.110 0.206 173.467
18 Italy Tony Arbolino 10 1'29.929 1.261 0.151 173.176
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Moto2 Spielberg 3. antrenman: Gardner, Bezzecchi'nin önünde lider

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