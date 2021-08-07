Moto2 Spielberg: Gardner, çaylak Ogura'nın önünde pole pozisyonunda

Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen 2 ve 3. antrenman turlarını zirvede tamamlayan Gardner, formunu sıralama turlarına da taşıdı ve 1:28.668'lik derecesiyle pole pozisyonuna ulaştı.

Şu ana kadar pozitif bir hafta sonu geçiren çaylak Ogura, sıralama turlarında bir seviye atladı ve en hızlı 2. tur zamanını kaydetti. Ogura, seans içinde ilk sıraya yükselmişti ancak Gardner, son dakikalarda attığı turuyla ilk sırasını geri aldı.

Liderlik mücadelesi hafta sonu boyunca Gardner'la Marco Bezzecchi arasında geçmişti ancak Ogura, Bezzecchi'yi arkasında bırakmayı başardı.

Sıralama turları öncesinde Tech 3'yle MotoGP'ye yükseleceği açıklanan Raul Fernandez, seansı 4. sırada tamamladı. Diğer bir İspanyol Aron Canet ise 5. olmayı başardı.

Cuma günü ilk 5 içinde yer alabilecek gibi duran Sam Lowes, cumartesi günü diğerleri kadar gelişemedi. Lowes, yarışa 7. sıradan başlayacak.

Lorenzo Parta iyi bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. İtalyan sürücü Lowes'un sadece 0.082sn arkasında 8. oldu.

Ogura'nın takım arkadaşı Somkiat Chantra 9. olurken; Marcel Schrötter ilk 10'u tamamladı.

Yarış yarın 13.20'de başlayacak. Yarışı Ssport'tan izleyebilirsiniz.

Seans sonucu: