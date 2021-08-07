Moto2 Spielberg 3. antrenman: Gardner, Bezzecchi'nin önünde lider

Augusto Fernandez 4. olurken, Sam Lowes 5. sırada. Gardner'in şampiyonadaki ana rakibi Raul Fernandez, Gardner'e kıyasla daha zorlayıcı bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. İspanyol pilotun sıralamalarda iyi bir performans göstermesi gerekecek. Fernandez, seansı 6. sırada noktaladı.

Çaylak Ai Ogura, bu seansı da 7. sırada tamamladı. Ogura, iyi bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor.

Lorenzo Dalla Porta da iyi bir hafta sonu geçiren isimler arasında. Porta seanstaki en hızlı 8. zamanı kaydetti.