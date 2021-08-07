Moto2 Spielberg 3. antrenman: Gardner, Bezzecchi'nin önünde lider
Red Bull Ring'de sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen son seansta Remy Gardner en hızlı isim olurken; seans içinde kaza yapan Marco Bezzecchi ise seansı 2. sırada tamamlamayı başardı.
Gardner ve Bezzecchi, hafta sonu boyunca en hızlı isimler oldular ve sıralamalardan önceki son seansta da bu ikiliyi zaman tablolarının üstünde görmek sürpriz olmadı.
Şampiyona lideri Gardner, 1:28.680'lik derecesiyle Bezzecchi'nin 0.075sn önünde ilk sırada yer alırken; Aron Canet ilk üçü tamamladı.
Bezzecchi, 3. virajın çıkışında motosikletinden düşse de seansa devam edebildi ve bitime 5 dakika kala en hızlı turunu kaydetti.
Augusto Fernandez 4. olurken, Sam Lowes 5. sırada. Gardner'in şampiyonadaki ana rakibi Raul Fernandez, Gardner'e kıyasla daha zorlayıcı bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. İspanyol pilotun sıralamalarda iyi bir performans göstermesi gerekecek. Fernandez, seansı 6. sırada noktaladı.
Çaylak Ai Ogura, bu seansı da 7. sırada tamamladı. Ogura, iyi bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor.
Lorenzo Dalla Porta da iyi bir hafta sonu geçiren isimler arasında. Porta seanstaki en hızlı 8. zamanı kaydetti.
Fabio Di Giannantonio ve Jake Dixon, otomatik olarak Q2'ye kalamayan büyük isimler oldular. Seansın son dakikalarında kaza yapan Celestino Vietti de otomatik Q2 sırasını kaybetmiş oldu. Bu isimler, Q1'de mücadele ederek, Q2'ye kalmaya çalışacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Remy Gardner
|19
|1'28.680
|175.615
|2
|Marco Bezzecchi
|10
|1'28.755
|0.075
|0.075
|175.467
|3
|Aron Canet
|18
|1'28.854
|0.174
|0.099
|175.271
|4
|Augusto Fernandez
|20
|1'28.908
|0.228
|0.054
|175.165
|5
|Sam Lowes
|22
|1'28.948
|0.268
|0.040
|175.086
|6
|Raul Fernandez
|22
|1'28.953
|0.273
|0.005
|175.076
|7
|Ai Ogura
|19
|1'29.068
|0.388
|0.115
|174.850
|8
|Lorenzo Porta
|21
|1'29.173
|0.493
|0.105
|174.644
|9
|Marcos Ramírez
|17
|1'29.183
|0.503
|0.010
|174.625
|10
|Marcel Schrötter
|21
|1'29.207
|0.527
|0.024
|174.578
|11
|Tony Arbolino
|18
|1'29.220
|0.540
|0.013
|174.552
|12
|Thomas Luthi
|17
|1'29.222
|0.542
|0.002
|174.548
|13
|Somkiat Chantra
|20
|1'29.275
|0.595
|0.053
|174.445
|14
|Xavi Vierge
|21
|1'29.292
|0.612
|0.017
|174.412
|15
|Celestino Vietti Ramus
|20
|1'29.307
|0.627
|0.015
|174.382
|16
|Nicolo Bulega
|18
|1'29.439
|0.759
|0.132
|174.125
|17
|Fabio Di Giannantonio
|22
|1'29.462
|0.782
|0.023
|174.080
|18
|Albert Arenas
|20
|1'29.509
|0.829
|0.047
|173.989
|19
|Joe Roberts
|20
|1'29.545
|0.865
|0.036
|173.919
|20
|Cameron Beaubier
|22
|1'29.559
|0.879
|0.014
|173.892
|21
|Stefano Manzi
|22
|1'29.589
|0.909
|0.030
|173.833
|22
|Bo Bendsneyder
|18
|1'29.669
|0.989
|0.080
|173.678
|23
|Barry Baltus
|16
|1'29.845
|1.165
|0.176
|173.338
|24
|Jake Dixon
|20
|1'29.846
|1.166
|0.001
|173.336
|25
|Jorge Navarro
|14
|1'29.850
|1.170
|0.004
|173.328
|26
|Hector Garzo
|19
|1'29.896
|1.216
|0.046
|173.240
|27
|Hafizh Syahrin
|17
|1'29.904
|1.224
|0.008
|173.224
|28
|Yari Montella
|15
|1'29.916
|1.236
|0.012
|173.201
|29
|Simone Corsi
|20
|1'30.613
|1.933
|0.697
|171.869
|30
|Lorenzo Baldassari
|16
|1'30.808
|2.128
|0.195
|171.500
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Seans sonucu: