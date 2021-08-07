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Moto2 / Spielberg Antrenman raporu

Moto2 Spielberg 3. antrenman: Gardner, Bezzecchi'nin önünde lider

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Red Bull Ring'de sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen son seansta Remy Gardner en hızlı isim olurken; seans içinde kaza yapan Marco Bezzecchi ise seansı 2. sırada tamamlamayı başardı.

Moto2 Spielberg 3. antrenman: Gardner, Bezzecchi'nin önünde lider

Gardner ve Bezzecchi, hafta sonu boyunca en hızlı isimler oldular ve sıralamalardan önceki son seansta da bu ikiliyi zaman tablolarının üstünde görmek sürpriz olmadı. 

Şampiyona lideri Gardner, 1:28.680'lik derecesiyle Bezzecchi'nin 0.075sn önünde ilk sırada yer alırken; Aron Canet ilk üçü tamamladı.

Bezzecchi, 3. virajın çıkışında motosikletinden düşse de seansa devam edebildi ve bitime 5 dakika kala en hızlı turunu kaydetti. 

 

Augusto Fernandez 4. olurken, Sam Lowes 5. sırada. Gardner'in şampiyonadaki ana rakibi Raul Fernandez, Gardner'e kıyasla daha zorlayıcı bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. İspanyol pilotun sıralamalarda iyi bir performans göstermesi gerekecek. Fernandez, seansı 6. sırada noktaladı. 

Çaylak Ai Ogura, bu seansı da 7. sırada tamamladı. Ogura, iyi bir hafta sonu geçirmeye devam ediyor. 

Lorenzo Dalla Porta da iyi bir hafta sonu geçiren isimler arasında. Porta seanstaki en hızlı 8. zamanı kaydetti. 

Fabio Di Giannantonio ve Jake Dixon, otomatik olarak Q2'ye kalamayan büyük isimler oldular. Seansın son dakikalarında kaza yapan Celestino Vietti de otomatik Q2 sırasını kaybetmiş oldu. Bu isimler, Q1'de mücadele ederek, Q2'ye kalmaya çalışacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 19 1'28.680     175.615
2 Italy Marco Bezzecchi 10 1'28.755 0.075 0.075 175.467
3 Spain Aron Canet 18 1'28.854 0.174 0.099 175.271
4 Spain Augusto Fernandez 20 1'28.908 0.228 0.054 175.165
5 United Kingdom Sam Lowes 22 1'28.948 0.268 0.040 175.086
6 Spain Raul Fernandez 22 1'28.953 0.273 0.005 175.076
7 Japan Ai Ogura 19 1'29.068 0.388 0.115 174.850
8 Italy Lorenzo Porta 21 1'29.173 0.493 0.105 174.644
9 Spain Marcos Ramírez 17 1'29.183 0.503 0.010 174.625
10 Germany Marcel Schrötter 21 1'29.207 0.527 0.024 174.578
11 Italy Tony Arbolino 18 1'29.220 0.540 0.013 174.552
12 Switzerland Thomas Luthi 17 1'29.222 0.542 0.002 174.548
13 Thailand Somkiat Chantra 20 1'29.275 0.595 0.053 174.445
14 Spain Xavi Vierge 21 1'29.292 0.612 0.017 174.412
15 Italy Celestino Vietti Ramus 20 1'29.307 0.627 0.015 174.382
16 Italy Nicolo Bulega 18 1'29.439 0.759 0.132 174.125
17 Italy Fabio Di Giannantonio 22 1'29.462 0.782 0.023 174.080
18 Spain Albert Arenas 20 1'29.509 0.829 0.047 173.989
19 United States Joe Roberts 20 1'29.545 0.865 0.036 173.919
20 United States Cameron Beaubier 22 1'29.559 0.879 0.014 173.892
21 Italy Stefano Manzi 22 1'29.589 0.909 0.030 173.833
22 Netherlands Bo Bendsneyder 18 1'29.669 0.989 0.080 173.678
23 Belgium Barry Baltus 16 1'29.845 1.165 0.176 173.338
24 United Kingdom Jake Dixon 20 1'29.846 1.166 0.001 173.336
25 Spain Jorge Navarro 14 1'29.850 1.170 0.004 173.328
26 Spain Hector Garzo 19 1'29.896 1.216 0.046 173.240
27 Malaysia Hafizh Syahrin 17 1'29.904 1.224 0.008 173.224
28 Italy Yari Montella 15 1'29.916 1.236 0.012 173.201
29 Italy Simone Corsi 20 1'30.613 1.933 0.697 171.869
30 Italy Lorenzo Baldassari 16 1'30.808 2.128 0.195 171.500
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