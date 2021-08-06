Moto2 Spielberg 2. antrenman: Gardner, zirveye geri döndü

Kuruyan pistin avantajını kullanan Gardner, 1:29.244 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlamayı başardı ancak günün en hızlı zamanı ilk antrenman seansının en hızlı ismi Bezzechi de kaldı.

Sam Lowes ve Thomas Luthi de iyi bir günü arkalarında bıraktılar. İkili, 2. seansı ilk üç içinde tamamlarken; ikili genel klasmanda ilk 6 içinde.

Islak pist koşulları ilk antrenman seansını sürücüler için zorlaştırmıştı ancak ikinci antrenman seansında güneş açtı ve pist büyük ölçüde kurumuştu.

Gardner, bitime 4 dakika kala attığı turuyla ilk sırada yer alırken; son dakikalarda çıkan sarı bayraklar bazı pilotların zaman turlarını tamamlayamamasına neden oldu.

Lowes ikinci ve Luthi 3. olurken; Augusto Fernandez 4. olmayı başardı.

Ai Ogura ve Raul Fernandez bu seansta tur zamanlarını geliştiremediler. Celestino Vietti ise turunu geliştirmeyi başardı. SKY Team Racing VR46'in çaylak sürücüsü, seansı 10. sırada tamamladı.

Simone Corsi, 4. virajda kaza yaptı. İlk virajda da kaza yapanlar oldu. Bezzecchi ve Bo Bendsenyder, ilk virajda kaza yaptılar.

Aron Canet de seanstaki en iyi turunu atmaya doğru gidiyordu ancak 9 virajda kaza yaptı.

Seans sonucu:





