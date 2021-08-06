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Moto2 / Spielberg Antrenman raporu

Moto2 Spielberg 2. antrenman: Gardner, zirveye geri döndü

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Şampiyona lideri Remy Gardner, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını zirvede tamamlasa da Marco Bezzecchi'nin ilk antrenman seansındaki tur zamanı günün en hızlı derecesi olarak kaldı.

Moto2 Spielberg 2. antrenman: Gardner, zirveye geri döndü

Kuruyan pistin avantajını kullanan Gardner, 1:29.244 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlamayı başardı ancak günün en hızlı zamanı ilk antrenman seansının en hızlı ismi Bezzechi de kaldı. 

Sam Lowes ve Thomas Luthi de iyi bir günü arkalarında bıraktılar. İkili, 2. seansı ilk üç içinde tamamlarken; ikili genel klasmanda ilk 6 içinde. 

 

Islak pist koşulları ilk antrenman seansını sürücüler için zorlaştırmıştı ancak ikinci antrenman seansında güneş açtı ve pist büyük ölçüde kurumuştu. 

Gardner, bitime 4 dakika kala attığı turuyla ilk sırada yer alırken; son dakikalarda çıkan sarı bayraklar bazı pilotların zaman turlarını tamamlayamamasına neden oldu. 

Lowes ikinci ve Luthi 3. olurken; Augusto Fernandez 4. olmayı başardı. 

Ai Ogura ve Raul Fernandez bu seansta tur zamanlarını geliştiremediler. Celestino Vietti ise turunu geliştirmeyi başardı. SKY Team Racing VR46'in çaylak sürücüsü, seansı 10. sırada tamamladı. 

Simone Corsi, 4. virajda kaza yaptı. İlk virajda da kaza yapanlar oldu. Bezzecchi ve Bo Bendsenyder, ilk virajda kaza yaptılar. 

Aron Canet de seanstaki en iyi turunu atmaya doğru gidiyordu ancak 9 virajda kaza yaptı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 19 1'29.244     174.505
2 United Kingdom Sam Lowes 20 1'29.351 0.107 0.107 174.296
3 Switzerland Thomas Luthi 15 1'29.374 0.130 0.023 174.252
4 Spain Augusto Fernandez 20 1'29.415 0.171 0.041 174.172
5 Italy Lorenzo Porta 18 1'29.508 0.264 0.093 173.991
6 Italy Celestino Vietti Ramus 18 1'29.529 0.285 0.021 173.950
7 Spain Xavi Vierge 17 1'29.542 0.298 0.013 173.925
8 Italy Tony Arbolino 15 1'29.591 0.347 0.049 173.829
9 Germany Marcel Schrötter 19 1'29.620 0.376 0.029 173.773
10 Spain Marcos Ramírez 18 1'29.628 0.384 0.008 173.758
11 Spain Raul Fernandez 18 1'29.681 0.437 0.053 173.655
12 Italy Marco Bezzecchi 16 1'29.795 0.551 0.114 173.435
13 Thailand Somkiat Chantra 20 1'29.814 0.570 0.019 173.398
14 Spain Hector Garzo 18 1'29.844 0.600 0.030 173.340
15 Spain Albert Arenas 21 1'29.900 0.656 0.056 173.232
16 Italy Stefano Manzi 18 1'29.940 0.696 0.040 173.155
17 United Kingdom Jake Dixon 15 1'29.953 0.709 0.013 173.130
18 Japan Ai Ogura 19 1'29.985 0.741 0.032 173.068
19 Spain Aron Canet 13 1'30.048 0.804 0.063 172.947
20 Netherlands Bo Bendsneyder 17 1'30.088 0.844 0.040 172.870
21 Italy Nicolo Bulega 17 1'30.117 0.873 0.029 172.815
22 Italy Fabio Di Giannantonio 15 1'30.143 0.899 0.026 172.765
23 United States Joe Roberts 18 1'30.143 0.899 0.000 172.765
24 Belgium Barry Baltus 22 1'30.274 1.030 0.131 172.514
25 United States Cameron Beaubier 20 1'30.472 1.228 0.198 172.137
26 Malaysia Hafizh Syahrin 16 1'30.546 1.302 0.074 171.996
27 Italy Simone Corsi 8 1'30.733 1.489 0.187 171.642
28 Spain Jorge Navarro 11 1'30.774 1.530 0.041 171.564
29 Italy Yari Montella 16 1'30.850 1.606 0.076 171.421
30 Italy Lorenzo Baldassari 17 1'31.408 2.164 0.558 170.374
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Moto2 Spielberg 1. antrenman: Bezzecchi, yaz arasından sonraki ilk seansı lider tamamladı

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