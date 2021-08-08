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Moto2 / Spielberg Yarış raporu

Moto2 Spielberg: Bezzecchi bu sezonki ilk zaferini aldı, Gardner hata yaptı

Moto2'nin Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk yarışını Marco Bezzecchi kazanırken; şampiyona lideri Remy Gardner hata yaptı.

Moto2 Spielberg: Bezzecchi bu sezonki ilk zaferini aldı, Gardner hata yaptı

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarını Remy Gardner, Ai Ogura'nın önünde ilk sırada tamamlamıştı. 

Sıralama raporu :

Spielberg'de havanın yağmurlu olması bekleniyordu ancak yarış çizgisi kuruydu.

3. sıradan start alan Marco Bezzechi, ilk virajda liderliği aldı. Gardner, 3. virajda Bezzecchi'yi geçmeye çalıştı ancak viraja çok derin girdi ve Raul Fernandez'e de geçildi. Şampiyona lideri böylelikle 3. sıraya gerilemiş oldu.

Ancak Gardner, bir sonraki turda Fernandez'i geçerek 2. sırasını geri almayı başardı. 

Bu esnada Aron Canet, Ogura'yı geçerek 4. sıraya yükseldi. Canet sonrasında da Fernandez'i arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi.

Canet, Fernandez'i geçmesinin ardından lider ikiliyi yakaladı. Bezzecchi ve Gardner'in ilk virajda ufak bir temas yaşamasını avantaja çeviren Canet, 7. turda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak Gardner, aynı tur içinde Canet'i yeniden geçti ve liderliğe eline geçirdi. Arkalarda ise Raul Fernandez, 9. virajda pist dışına taştı ve 7. sıraya geriledi. 

Böylelikle Gardner, Canet, Bezzecchi ilk 3'ü oluştu. 

Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo

Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

14. tura geldiğimizde, ilk sırada bulunan Gardner, 2. sıradaki Canet'le arasındaki farkı 1 saniyeye çıkarmıştı. 

Canet'in biraz tempo kaybetmesiyle birlikte Bezzecchi, Canet'i arkasında bıraktı ve 14. turda 2. sıraya yükseldi. 

Bezzecchi, 2. sıraya yükselmesinin ardından Canet'ten kopmayı başardı ve ilk sıradaki Gardner'le arasındaki farkı kapadı. 

19. tura geldiğimizde de ikili liderlik için mücadele etmeye başladılar ve mücadeleyi kazanan isim Bezzecchi oldu.

Bezzecchi'nin liderliği almasından bir tur sonra, 20. turda ise, Gardner'dan büyük bir hata geldi. Fransız sürücü çakıl havuzuna taştı ve 5. sıraya geriledi. 

Böylelikle Bezzecchi, Ogura, Canet, Augusto Fernandez sıralaması oluşmuştu ki Ogura'ya pist limitlerini aştığı gerekçesiyle uzun tur cezası geldi. 

Ogura, piste 5. sırada geri döndü ve Moto2 kariyerindeki ilk podyumunu kendi elleriyle itmiş oldu. 

Ön tarafta ise Bezzecchi çok rahattı. İtalyan sürücü galibiyete ulaşmayı başardı. Canet ikinci olurken; Augusto Fernandez podyumu tamamladı. 

Hata yapan Gardner, yarışı 4. sırada bitirdi. Uzun tur cezası alarak Moto2'deki ilk podyumunu kaçıran Ogura 5. olurken; Raul Fernandez yarışı 6. sırada tamamladı. 

 

 

 

 

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Moto2 Spielberg: Gardner, çaylak Ogura'nın önünde pole pozisyonunda

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