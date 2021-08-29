Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı

18 turluk yarış boyunca Gardner ve Bezzecchi çokça kez mücadele ettiler ve liderlik için savaştılar. Ancak Gardner, bitime 7 tur kala Bezzecchi'yi geçmesinin ardından liderliği kaybetmedi ve yarışı kazandı.

Bezzecchi iyi bir start alsa da Copse Virajı'nın çıkışında Jorge Navarro ve Remy Gardner'in baskısı altında kaldı. Bu, Sam Lowes'un da mücadelenin içine dahil olmasını sağladı. Lowes, ilk olarak Navarro'yu sonrasında da Bezzecchi'yi Becketts Virajı'nda geçerek liderliğe yükseldi.

Lowes, ilk sırada çok kalamadı ve Bezzecchi, Brooklands Virajı'nda frenleme altında Lowes'u arkasında bırakarak yeniden ilk sıraya yükseldi.

Ön tarafta bunlar yaşanırken, takım arkadaşı Raul Fernandez'in arkasında düşen Gardner, üçüncü sıraya kadar geri yükseldi ve ön taraftaki ikiliye yaklaştı.

5. tura gelindiğinde Gardner, ikinci sırada yer alan Lowes'u arkasında bıraktı ve 2. sıraya yükseldi ve sonrasında da Bezzecchi'yi kovalamaya başladı.

Gardner bir sonraki turda Village Virajı'nda Bezzecchi'yi geçti ancak Bezzecchi mücadele etmeye devam etti ve Stowe Virajı'nda liderliği geri aldı.

7. turda, Bezzecchi 15. viraj için frenlediğinde ikili arasında temas yaşandı ancak Gardner motosikletinde kalmayı başardı.

Liderlik, Bezzecchi ve Gardner arasında çokça kez el değiştirdi ancak 12. turda Gardner, Bezzecchi'yi geçmesinin ardından liderliği bir daha elinden bırakmadı ve bu sezonki 4. zaferine ulaştı.

Bezzecchi, son tura kadar Gardner'ın üzerinde baskı kurmaya devam etti ancak rakibine son bir atak yapamadı ve Gardner'ın 0.481 saniye arkasında ikinci olarak bu sezonki 6. podyumuna ulaştı.

Öndeki ikilinin arkasında Navarro, Lowes'un kendi evinde podyuma çıkmasını engelledi. Fabio di Giannantonio 5., Augusto Fernandez ise 6. oldu. Ai Ogura ve Joe Roberts ise ilk 10'u tamamladı.

Bitime 4 tur kala 12. virajda büyük bir kaza yapan Raul Fernandez ise yarışa veda etti.

Yarış sonucu: