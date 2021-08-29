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Moto2 / Silverstone Yarış raporu

Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Remy Gardner, Marco Bezzecchi'yle bütün yarış liderlik mücadelesi vermesinin ardından Silverstone'da galibiyete ulaşırken; Gardner'ın takım arkadaşı Raul Fernandez yarış dışı kaldı.

Moto2 Silverstone: Gardner, Bezzecchi'nin önünde kazandı, Fernandez yarış dışı kaldı

18 turluk yarış boyunca Gardner ve Bezzecchi çokça kez mücadele ettiler ve liderlik için savaştılar. Ancak Gardner, bitime 7 tur kala Bezzecchi'yi geçmesinin ardından liderliği kaybetmedi ve yarışı kazandı. 

Bezzecchi iyi bir start alsa da Copse Virajı'nın çıkışında Jorge Navarro ve Remy Gardner'in baskısı altında kaldı. Bu, Sam Lowes'un da mücadelenin içine dahil olmasını sağladı. Lowes, ilk olarak Navarro'yu sonrasında da Bezzecchi'yi Becketts Virajı'nda geçerek liderliğe yükseldi. 

Lowes, ilk sırada çok kalamadı ve Bezzecchi, Brooklands Virajı'nda frenleme altında Lowes'u arkasında bırakarak yeniden ilk sıraya yükseldi. 

Ön tarafta bunlar yaşanırken, takım arkadaşı Raul Fernandez'in arkasında düşen Gardner, üçüncü sıraya kadar geri yükseldi ve ön taraftaki ikiliye yaklaştı. 

5. tura gelindiğinde Gardner, ikinci sırada yer alan Lowes'u arkasında bıraktı ve 2. sıraya yükseldi ve sonrasında da Bezzecchi'yi kovalamaya başladı. 

Gardner bir sonraki turda Village Virajı'nda Bezzecchi'yi geçti ancak Bezzecchi mücadele etmeye devam etti ve Stowe Virajı'nda liderliği geri aldı. 

7. turda, Bezzecchi 15. viraj için frenlediğinde ikili arasında temas yaşandı ancak Gardner motosikletinde kalmayı başardı. 

Liderlik, Bezzecchi ve Gardner arasında çokça kez el değiştirdi ancak 12. turda Gardner, Bezzecchi'yi geçmesinin ardından liderliği bir daha elinden bırakmadı ve bu sezonki 4. zaferine ulaştı. 

Bezzecchi, son tura kadar Gardner'ın üzerinde baskı kurmaya devam etti ancak rakibine son bir atak yapamadı ve Gardner'ın 0.481 saniye arkasında ikinci olarak bu sezonki 6. podyumuna ulaştı. 

Öndeki ikilinin arkasında Navarro, Lowes'un kendi evinde podyuma çıkmasını engelledi. Fabio di Giannantonio 5., Augusto Fernandez ise 6. oldu. Ai Ogura ve Joe Roberts ise ilk 10'u tamamladı. 

Bitime 4 tur kala 12. virajda büyük bir kaza yapan Raul Fernandez ise yarışa veda etti. 

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 87 Australia Remy Gardner Kalex  
2 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 0.481
3 9 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 1.930
4 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 2.284
5 21 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 6.952
6 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 7.059
7 44 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 10.706
8 97 Spain Xavi Vierge Kalex 12.842
9 79 Japan Ai Ogura Kalex 12.877
10 16 United States Joe Roberts Kalex 14.344
11 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 20.112
12 13 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 22.371
13 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 22.525
14 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 23.672
15 64 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 24.116
16 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 26.847
17 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 26.996
18 14 Italy Tony Arbolino Kalex 27.206
19 75 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 27.414
20 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 32.368
21 55 Malaysia Hafizh Syahrin NTS 38.614
22 24 Italy Simone Corsi MV Agusta 39.074
23 70 Belgium Barry Baltus NTS 39.117
  25 Spain Raul Fernandez Kalex  
  6 United States Cameron Beaubier Kalex  
  77 Malaysia Adam Norrodin Kalex  
  62 Italy Stefano Manzi Kalex  
  40 Spain Hector Garzo Kalex  
  7 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta  
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Moto2 Silverstone: Bezzecchi, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu

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