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Moto2 Silverstone: Bezzecchi, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu

SKY Racing Team VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, yarın Silverstone'da gerçekleştirilecek olan Britanya Grand Prix'si öncesinde tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Moto2 Silverstone: Bezzecchi, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu

Bezzecchi, 2:03.988'lik derecesiyle tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı. Jorge Navarro, Bezzecchi'nin sadece 0.073 saniye arkasında ikinci olurken; kendi evinde yarışan Sam Lowes ilk 3'ü tamamladı. 

Q2'nin ilk bölümünde, şampiyonanın ilk iki sırasında yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull KTM Ajo sürücüleri Remy Gardner'la Raul Fernandez'in arasında sadece 0.006 saniye vardı. Ancak sonrasında Lowes, 2:04.069 saniyelik derecesiyle ilk sıraya yükseldi. Bundan birkaç dakika sonra ise Fabio Di Giannantonio, Lowes'un 0.303 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi ve Red Bull KTM Ajo pilotlarının önüne geçmiş oldu. 

Seansın bitimine 5 kala Gardner, Lowes'un 0.126 saniye arkasında ikinci sıraya yükselmişti. Navarro, seansın sonlarına kadar zaman turu atamamıştı. İspanyol sürücünün attığı ilk tur, kendisini 3. sıraya taşıdı. Navarro'nun ikinci turu ise onu ilk sıraya taşıdı. 

Ancak sonrasında Bezzecchi mükemmel turuyla ilk sıraya yükseldi. Böylelikle pole Bezzecchi'ye gitmiş oldu. Navarro ise Lowes'un önünde ikinci oldu. 

Gardner seansı dördüncü sırada tamamlarken; Raul Fernandez beşinci oldu. Di Giannantonio 6., Augusto Fernandez 7. sırayı aldı. 

Avusturya'daki iki yarışta gösterdiği performanslarla etkileyen ve podyuma çıkmayı başaran Ai Ogura, şu ana kadar daha sakin bir hafta sonu geçiriyor. Çaylak pilot, yarın gerçekleştirilecek yarışa 14. sıradan başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Marco Bezzecchi 7 2'03.988     171.335
2 Spain Jorge Navarro 6 2'04.061 0.073 0.073 171.235
3 United Kingdom Sam Lowes 7 2'04.069 0.081 0.008 171.224
4 Australia Remy Gardner 7 2'04.195 0.207 0.126 171.050
5 Spain Raul Fernandez 6 2'04.209 0.221 0.014 171.031
6 Italy Fabio Di Giannantonio 7 2'04.372 0.384 0.163 170.806
7 Spain Augusto Fernandez 7 2'04.588 0.600 0.216 170.510
8 Spain Aron Canet 7 2'04.636 0.648 0.048 170.445
9 Spain Xavi Vierge 7 2'04.815 0.827 0.179 170.200
10 United States Joe Roberts 7 2'05.036 1.048 0.221 169.899
11 Italy Nicolo Bulega 7 2'05.057 1.069 0.021 169.871
12 Italy Stefano Manzi 7 2'05.123 1.135 0.066 169.781
13 Netherlands Bo Bendsneyder 7 2'05.132 1.144 0.009 169.769
14 Japan Ai Ogura 7 2'05.199 1.211 0.067 169.678
15 Germany Marcel Schrötter 7 2'05.255 1.267 0.056 169.602
16 Fermín Aldeguer 7 2'05.504 1.516 0.249 169.266
17 Switzerland Thomas Luthi 7 2'05.754 1.766 0.250 168.929
18 Thailand Somkiat Chantra 7 2'05.880 1.892 0.126 168.760
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