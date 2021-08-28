Moto2 Silverstone: Bezzecchi, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu

Bezzecchi, 2:03.988'lik derecesiyle tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı. Jorge Navarro, Bezzecchi'nin sadece 0.073 saniye arkasında ikinci olurken; kendi evinde yarışan Sam Lowes ilk 3'ü tamamladı.

Q2'nin ilk bölümünde, şampiyonanın ilk iki sırasında yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull KTM Ajo sürücüleri Remy Gardner'la Raul Fernandez'in arasında sadece 0.006 saniye vardı. Ancak sonrasında Lowes, 2:04.069 saniyelik derecesiyle ilk sıraya yükseldi. Bundan birkaç dakika sonra ise Fabio Di Giannantonio, Lowes'un 0.303 saniye arkasında ikinci sıraya yükseldi ve Red Bull KTM Ajo pilotlarının önüne geçmiş oldu.

Seansın bitimine 5 kala Gardner, Lowes'un 0.126 saniye arkasında ikinci sıraya yükselmişti. Navarro, seansın sonlarına kadar zaman turu atamamıştı. İspanyol sürücünün attığı ilk tur, kendisini 3. sıraya taşıdı. Navarro'nun ikinci turu ise onu ilk sıraya taşıdı.

Ancak sonrasında Bezzecchi mükemmel turuyla ilk sıraya yükseldi. Böylelikle pole Bezzecchi'ye gitmiş oldu. Navarro ise Lowes'un önünde ikinci oldu.

Gardner seansı dördüncü sırada tamamlarken; Raul Fernandez beşinci oldu. Di Giannantonio 6., Augusto Fernandez 7. sırayı aldı.

Avusturya'daki iki yarışta gösterdiği performanslarla etkileyen ve podyuma çıkmayı başaran Ai Ogura, şu ana kadar daha sakin bir hafta sonu geçiriyor. Çaylak pilot, yarın gerçekleştirilecek yarışa 14. sıradan başlayacak.

Seans sonucu: