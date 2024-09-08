Moto2 San Marino GP yarış: Ogura kazanarak yeni şampiyona lideri oldu, Deniz 19. sırada tamamladı
Moto2 San Marino GP'de Ai Ogura yarışı kazanarak yeni şampiyona lideri oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada tamamladı.
Ai Ogura, MT Helmets MSI
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan San Marino Grand Prix'sine, Tony Arbolino; Ai Ogura ve Celestino Vietti'nin önünde, pole pozisyonundan başladı.
Arbolino iyi bir start alarak liderliğini korumayı başarırken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Vietti iyi bir kalkış yapamayarak sıralamada geriledi.
Yarışa 8. sıradan başlayan ve 6'ıncılığa kadar yükselen Alonso Lopez ise ilk turun son virajında motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıllara çıktı ve büyük bir avantajı kaçırmış oldu.
Arbolino ve Ogura başladıkları gibi ilk iki sırayı korumaya devam ederken, üçüncülüğe yerleşen Aron Canet de önündeki Ogura'ya yaklaşmaya çalışıyordu. Canet bu esnada en hızlı tur zamanını da elde etti.
Arka sıralarda ise 21'incilik için sürpriz bir çekişme yaşandı. Şampiyona lideri Sergio Garcia, önündeki Somkiat Chantra'yı zorlarken, yarışın bu şekilde sona ermesi halinde yeni şampiyona lideri Ai Ogura olacak.
Aron Canet ise üçüncü sırayı aldığından beri zorladığı önündeki Ai Ogura'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.
Arkada Albert Arenas, Fermin Aldeuger ve Diogo Moreira arasına 6'ıncı sıra için kıyasıya bir mücadele yaşandı ve Aldeuger bu mücadeleyi kazanarak kendini 6. sıraya attı.
Canet, start itibariyle başlayan tırmanışını sürdürdü ve çok şık bir hareketle liderliği Arbolino'dan aldı. Ardından ikinci sıraya düşen Arbolino ile arkasındaki Ogura arasında bir mücadele başladı ve Ogura, Arbolino'nun hatasından faydalanarak ikinci sırayı aldı.
Ai Ogura bu sefer liderlik için Canet'nin peşine düştü ancak ilk denemesinde başarısız oldu. İkili arasındaki kıyasıya mücadele böylece başlamış oldu. Ogura, bu mücadelenin sonunda geçişini tamamlayarak liderliği almayı başardı.
Bu esnada podyumaun son basamağına gittikçe yaklaşan Vietti, virajı alamayarak kontrolü kaybetti ve çakıllara çıkarak motosikletinden düştü.
Ogura ve Canet arasındaki mücadele son tura kadar sürse de Ogura zafere ulaşan isim oldu ve Sergio Garcia'nın puanlara ulaşamamasıyla beraber yeni şampiyona lideri oldu.
Canet, Arbolino, Gonzalez, Dixon, Aldeguer, Salac, Moreira, Arenas ve Binder sırasıyla ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.
Yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada tamamlayarak puanların dışında kaldı.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|19
|
35'26.583
|157.3
|25
|2
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|19
|
+0.609
35'27.192
|0.609
|157.3
|20
|3
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|19
|
+4.639
35'31.222
|4.030
|157.0
|16
|4
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|19
|
+6.948
35'33.531
|2.309
|156.8
|13
|5
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|19
|
+10.863
35'37.446
|3.915
|156.5
|11
|6
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|19
|
+12.642
35'39.225
|1.779
|156.4
|10
|7
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|21
|
+13.524
35'40.107
|0.882
|156.3
|9
|8
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|0
|
+19 Laps
35'41.585
|21 Laps
|156.2
|8
|9
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|0
|
+19 Laps
35'42.553
|0.968
|156.2
|7
|10
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|19
|
+16.032
35'42.615
|0.062
|156.2
|6
|11
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|19
|
+16.634
35'43.217
|0.602
|156.1
|5
|12
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|19
|
+17.939
35'44.522
|1.305
|156.0
|4
|13
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|20
|
+20.560
35'47.143
|2.621
|155.8
|3
|14
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|20
|
+20.943
35'47.526
|0.383
|155.8
|2
|15
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|20
|
+21.308
35'47.891
|0.365
|155.8
|1
|16
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|20
|
+24.708
35'51.291
|3.400
|155.5
|17
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|20
|
+24.787
35'51.370
|0.079
|155.5
|18
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|20
|
+25.936
35'52.519
|1.149
|155.4
|19
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|20
|
+26.807
35'53.390
|0.871
|155.4
|20
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|20
|
+27.123
35'53.706
|0.316
|155.4
|21
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|19
|
+30.171
35'56.754
|1 Lap
|155.1
|22
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|19
|
+36.352
36'02.935
|6.181
|154.7
|23
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|19
|
+36.526
36'03.109
|0.174
|154.7
|24
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|19
|
+37.046
36'03.629
|0.520
|154.6
|25
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|19
|
+38.225
36'04.808
|1.179
|154.6
|26
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|22
|
+55.095
36'21.678
|16.870
|153.4
|27
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|22
|
+56.207
36'22.790
|1.112
|153.3
|28
|
O. Unai KLINT Forward Factory Team
|40
|Forward F2
|0
|
+19 Laps
36'31.665
|22 Laps
|152.7
|29
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|17
|
+2 Laps
35'58.320
|140.9
|dnf
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|19
|
30'37.925
|157.2
|Kaza
|dnf
|M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro
|19
|Boscoscuro B-21
|14
|
+5 Laps
22'57.897
|5 Laps
|154.5
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu
Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar