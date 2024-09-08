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Moto2 Misano

Moto2 San Marino GP yarış: Ogura kazanarak yeni şampiyona lideri oldu, Deniz 19. sırada tamamladı

Moto2 San Marino GP'de Ai Ogura yarışı kazanarak yeni şampiyona lideri oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Ai Ogura, MT Helmets MSI

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan San Marino Grand Prix'sine, Tony Arbolino; Ai Ogura ve Celestino Vietti'nin önünde, pole pozisyonundan başladı.

Arbolino iyi bir start alarak liderliğini korumayı başarırken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Vietti iyi bir kalkış yapamayarak sıralamada geriledi.

Yarışa 8. sıradan başlayan  ve 6'ıncılığa kadar yükselen Alonso Lopez ise ilk turun son virajında motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıllara çıktı ve büyük bir avantajı kaçırmış oldu.

Arbolino ve Ogura başladıkları gibi ilk iki sırayı korumaya devam ederken, üçüncülüğe yerleşen Aron Canet de önündeki Ogura'ya yaklaşmaya çalışıyordu. Canet bu esnada en hızlı tur zamanını da elde etti.

Arka sıralarda ise 21'incilik için sürpriz bir çekişme yaşandı. Şampiyona lideri Sergio Garcia, önündeki Somkiat Chantra'yı zorlarken, yarışın bu şekilde sona ermesi halinde yeni şampiyona lideri Ai Ogura olacak.

Aron Canet ise üçüncü sırayı aldığından beri zorladığı önündeki Ai Ogura'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

Arkada Albert Arenas, Fermin Aldeuger ve Diogo Moreira arasına 6'ıncı sıra için kıyasıya bir mücadele yaşandı ve Aldeuger bu mücadeleyi kazanarak kendini 6. sıraya attı.

Canet, start itibariyle başlayan tırmanışını sürdürdü ve çok şık bir hareketle liderliği Arbolino'dan aldı. Ardından ikinci sıraya düşen Arbolino ile arkasındaki Ogura arasında bir mücadele başladı ve Ogura, Arbolino'nun hatasından faydalanarak ikinci sırayı aldı.

Ai Ogura bu sefer liderlik için Canet'nin peşine düştü ancak ilk denemesinde başarısız oldu. İkili arasındaki kıyasıya mücadele böylece başlamış oldu. Ogura, bu mücadelenin sonunda geçişini tamamlayarak liderliği almayı başardı.

Bu esnada podyumaun son basamağına gittikçe yaklaşan Vietti, virajı alamayarak kontrolü kaybetti ve çakıllara çıkarak motosikletinden düştü.

Ogura ve Canet arasındaki mücadele son tura kadar sürse de Ogura zafere ulaşan isim oldu ve Sergio Garcia'nın puanlara ulaşamamasıyla beraber yeni şampiyona lideri oldu.

Canet, Arbolino, Gonzalez, Dixon, Aldeguer, Salac, Moreira, Arenas ve Binder sırasıyla ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada tamamlayarak puanların dışında kaldı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 19

35'26.583

   157.3   25
2 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 19

+0.609

35'27.192

 0.609 157.3   20
3 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 19

+4.639

35'31.222

 4.030 157.0   16
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 19

+6.948

35'33.531

 2.309 156.8   13
5 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 19

+10.863

35'37.446

 3.915 156.5   11
6 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 19

+12.642

35'39.225

 1.779 156.4   10
7 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 21

+13.524

35'40.107

 0.882 156.3   9
8 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 0

+19 Laps

35'41.585

 21 Laps 156.2   8
9 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 0

+19 Laps

35'42.553

 0.968 156.2   7
10 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 19

+16.032

35'42.615

 0.062 156.2   6
11
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 19

+16.634

35'43.217

 0.602 156.1   5
12 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 19

+17.939

35'44.522

 1.305 156.0   4
13 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 20

+20.560

35'47.143

 2.621 155.8   3
14 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 20

+20.943

35'47.526

 0.383 155.8   2
15 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20

+21.308

35'47.891

 0.365 155.8   1
16 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 20

+24.708

35'51.291

 3.400 155.5    
17 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 20

+24.787

35'51.370

 0.079 155.5    
18 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 20

+25.936

35'52.519

 1.149 155.4    
19 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 20

+26.807

35'53.390

 0.871 155.4    
20 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 20

+27.123

35'53.706

 0.316 155.4    
21 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 19

+30.171

35'56.754

 1 Lap 155.1    
22 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 19

+36.352

36'02.935

 6.181 154.7    
23 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 19

+36.526

36'03.109

 0.174 154.7    
24 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 19

+37.046

36'03.629

 0.520 154.6    
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 19

+38.225

36'04.808

 1.179 154.6    
26 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 22

+55.095

36'21.678

 16.870 153.4    
27
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 22

+56.207

36'22.790

 1.112 153.3    
28
O. Unai KLINT Forward Factory Team
 40 Forward F2 0

+19 Laps

36'31.665

 22 Laps 152.7    
29 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 17

+2 Laps

35'58.320

   140.9    
dnf Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 19

30'37.925

   157.2 Kaza  
dnf Italy M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro 19 Boscoscuro B-21 14

+5 Laps

22'57.897

 5 Laps 154.5 Yarış dışı  
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Önceki haber Moto2 San Marino GP sıralama: Arbolino ilk pole'ünü aldı, Deniz Öncü 13. sırada

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