Moto2 San Marino GP yarış: Ogura kazanarak yeni şampiyona lideri oldu, Deniz 19. sırada tamamladı

2024 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan San Marino Grand Prix'sine, Tony Arbolino; Ai Ogura ve Celestino Vietti'nin önünde, pole pozisyonundan başladı.

Arbolino iyi bir start alarak liderliğini korumayı başarırken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Vietti iyi bir kalkış yapamayarak sıralamada geriledi.

Yarışa 8. sıradan başlayan ve 6'ıncılığa kadar yükselen Alonso Lopez ise ilk turun son virajında motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıllara çıktı ve büyük bir avantajı kaçırmış oldu.

Arbolino ve Ogura başladıkları gibi ilk iki sırayı korumaya devam ederken, üçüncülüğe yerleşen Aron Canet de önündeki Ogura'ya yaklaşmaya çalışıyordu. Canet bu esnada en hızlı tur zamanını da elde etti.

Arka sıralarda ise 21'incilik için sürpriz bir çekişme yaşandı. Şampiyona lideri Sergio Garcia, önündeki Somkiat Chantra'yı zorlarken, yarışın bu şekilde sona ermesi halinde yeni şampiyona lideri Ai Ogura olacak.

Aron Canet ise üçüncü sırayı aldığından beri zorladığı önündeki Ai Ogura'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

Arkada Albert Arenas, Fermin Aldeuger ve Diogo Moreira arasına 6'ıncı sıra için kıyasıya bir mücadele yaşandı ve Aldeuger bu mücadeleyi kazanarak kendini 6. sıraya attı.

Canet, start itibariyle başlayan tırmanışını sürdürdü ve çok şık bir hareketle liderliği Arbolino'dan aldı. Ardından ikinci sıraya düşen Arbolino ile arkasındaki Ogura arasında bir mücadele başladı ve Ogura, Arbolino'nun hatasından faydalanarak ikinci sırayı aldı.

Ai Ogura bu sefer liderlik için Canet'nin peşine düştü ancak ilk denemesinde başarısız oldu. İkili arasındaki kıyasıya mücadele böylece başlamış oldu. Ogura, bu mücadelenin sonunda geçişini tamamlayarak liderliği almayı başardı.

Bu esnada podyumaun son basamağına gittikçe yaklaşan Vietti, virajı alamayarak kontrolü kaybetti ve çakıllara çıkarak motosikletinden düştü.

Ogura ve Canet arasındaki mücadele son tura kadar sürse de Ogura zafere ulaşan isim oldu ve Sergio Garcia'nın puanlara ulaşamamasıyla beraber yeni şampiyona lideri oldu.

Canet, Arbolino, Gonzalez, Dixon, Aldeguer, Salac, Moreira, Arenas ve Binder sırasıyla ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada tamamlayarak puanların dışında kaldı.

Yarış Sonucu: