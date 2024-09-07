Moto2 San Marino GP sıralama: Arbolino ilk pole'ünü aldı, Deniz Öncü 13. sırada
Tony Arbolino, Misano'da gerçekleşen sıralama turlarında ilk Moto2 pole pozisyonunu elde etti.
Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Tony Arbolino, cumartesi günü 1:35.229'luk olağanüstü bir dereceyle ilk pole pozisyonunu elde etti.
Arbolino, pazar günkü yarışa Celestino Vietti'nin önünde başlayacak. Ai Ogura ise üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.
Dennis Foggia ve Manuel Gonzalez'in ilk beş dakika içinde kaza yapmasıyla Q2'ye dramatik bir başlangıç yapıldı.
Bu arada, Diogo Moreira etkileyici bir 1:35.521'lik derece yaparak ilk etaplarda zirveye yerleşti.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ancak, iki dakika kala hızlı zamanlar geldi ve Arbolino pole pozisyonunu almayı başardı.
Canet dördüncü sırayı elde ederken, Moreira onun gerisinde beşinci sıraya yerleşti. İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Albert Arenas, Joe Roberts, Alonso Lopez, Manuel Gonzalez ve Fermin Aldeguer oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise 13. sırayı elde etti.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|8
|
1'35.229
|159.833
|247
|2
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|8
|
+0.011
1'35.240
|0.011
|159.815
|245
|3
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.190
1'35.419
|0.179
|159.515
|249
|4
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|8
|
+0.237
1'35.466
|0.047
|159.436
|242
|5
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|6
|
+0.292
1'35.521
|0.055
|159.345
|246
|6
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|8
|
+0.309
1'35.538
|0.017
|159.316
|246
|7
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|9
|
+0.421
1'35.650
|0.112
|159.130
|245
|8
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.421
1'35.650
|0.000
|159.130
|246
|9
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|5
|
+0.576
1'35.805
|0.155
|158.872
|243
|10
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.581
1'35.810
|0.005
|158.864
|243
|11
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|8
|
+0.612
1'35.841
|0.031
|158.813
|246
|12
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|8
|
+0.693
1'35.922
|0.081
|158.678
|245
|13
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|8
|
+0.738
1'35.967
|0.045
|158.604
|248
|14
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|8
|
+0.770
1'35.999
|0.032
|158.551
|247
|15
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|8
|
+0.785
1'36.014
|0.015
|158.526
|243
|16
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|8
|
+0.844
1'36.073
|0.059
|158.429
|243
|17
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|8
|
+1.046
1'36.275
|0.202
|158.097
|248
|18
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|2
|
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