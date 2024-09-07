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Sıralama turları raporu
Moto2 Misano

Moto2 San Marino GP sıralama: Arbolino ilk pole'ünü aldı, Deniz Öncü 13. sırada

Tony Arbolino, Misano'da gerçekleşen sıralama turlarında ilk Moto2 pole pozisyonunu elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tony Arbolino, cumartesi günü 1:35.229'luk olağanüstü bir dereceyle ilk pole pozisyonunu elde etti.

Arbolino, pazar günkü yarışa Celestino Vietti'nin önünde başlayacak. Ai Ogura ise üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

Dennis Foggia ve Manuel Gonzalez'in ilk beş dakika içinde kaza yapmasıyla Q2'ye dramatik bir başlangıç yapıldı.

Bu arada, Diogo Moreira etkileyici bir 1:35.521'lik derece yaparak ilk etaplarda zirveye yerleşti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak, iki dakika kala hızlı zamanlar geldi ve Arbolino pole pozisyonunu almayı başardı.

Canet dördüncü sırayı elde ederken, Moreira onun gerisinde beşinci sıraya yerleşti. İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Albert Arenas, Joe Roberts, Alonso Lopez, Manuel Gonzalez ve Fermin Aldeguer oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 13. sırayı elde etti.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 8

1'35.229

   159.833 247
2 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 8

+0.011

1'35.240

 0.011 159.815 245
3 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 8

+0.190

1'35.419

 0.179 159.515 249
4 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 8

+0.237

1'35.466

 0.047 159.436 242
5 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 6

+0.292

1'35.521

 0.055 159.345 246
6 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.309

1'35.538

 0.017 159.316 246
7 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 9

+0.421

1'35.650

 0.112 159.130 245
8 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 7

+0.421

1'35.650

 0.000 159.130 246
9 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 5

+0.576

1'35.805

 0.155 158.872 243
10 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 8

+0.581

1'35.810

 0.005 158.864 243
11 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 8

+0.612

1'35.841

 0.031 158.813 246
12 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8

+0.693

1'35.922

 0.081 158.678 245
13 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 8

+0.738

1'35.967

 0.045 158.604 248
14 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 8

+0.770

1'35.999

 0.032 158.551 247
15 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 8

+0.785

1'36.014

 0.015 158.526 243
16
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 8

+0.844

1'36.073

 0.059 158.429 243
17 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 8

+1.046

1'36.275

 0.202 158.097 248
18 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 2

 

      
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