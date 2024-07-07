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Yarış raporu
Moto2 Sachsenring

Moto2 Sachsenring: Aldeguer yılın ikinci zaferini aldı

Sachsenring'de gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer, Fermin Aldeguer'nin oldu. Bu, Aldeguer'in 2024 Moto2 Şampiyonası'nda ikinci zaferi oldu.

Rümeysa Öztürk
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole pozisyonundan başlayan Celestino Vietti, iyi bir kalkış yaptı fakat Vietti'nin arkasındaki Jake Dixon, Vietti'ye karşı baskı kurarak liderliği ele geçirdi. Kısa bir süre içerisinde Vietti,  Dixon'ı geçerek liderliği geri aldı. 

3. turda Fermin Aldeguer, Tony Arbolino'yu ve Jake Dixon'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Jake Dixon 4. sıraya gerilerken, Arbolino ise üçüncü sıradan yarışa devam etti. 

9. turda Celestino Vietti, Aldeguer'in baskısına karşı üstünlük sağlayamadı ve hızlıca üçüncü sıraya geriledi. Aldeguer ve Tony Arbolino birinci sıra için mücadele ediyordu. Arbolino liderliği ele geçirirken, Aldeguer de ikinci sıradan yarışa devam etti. 

Bitime 13 tur kala Arbolino, Aldeguer ve Vietti arasında liderlik mücadelesi bulunuyordu. İlk önce Aldeguer, Arbolino'yu geçerek liderliğe yükseldi. 

Kısa bir süre sonra Arbolino'dan ikinci sırayı alan Vietti de, Aldeguer'i de geçerek zirveye yükseldi. Arbolino ikinci sıraya gerilerken, Aldeguer de üçüncü sıraya düştü. 

Ancak ikinci sırada olan Arbolino, Vietti'ye karşı atak yaparak liderliği ele geçirirken, Vietti ise ikinci sıraya geriledi. O sırada üçüncü sıraya kadar gerileyen Aldeguer, hem Vietti'yi hem de Arbolino'yu geçerek zirveye yükseldi. 

Bitime 6 tur kala Arbolino, yarışta 8. sıraya kadar gerilerken, Jake Dixon sıralamadaki tırmanışına devam etti ve 2. sıraya kadar yükseldi. O sırada Vietti üçüncü sırada kalmayı başarırken, Aldeguer ise liderliğini korumayı sürdürdü. 

Yarışın son turunda Moreira ve Ogura'nın baskılara dayanamayan Vietti, beşinci sıraya geriledi. 

Fermin Aldeguer, Sachsenring'de gerçekleştirilen Moto2 yarışını kazandı. Böylece, Aldeguer bu yılın ikinci zaferini aldı. Jake Dixon ise ikinci sırada yarışı tamamlarken, Ogura da üçüncü sırada bitirdi. 

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 25

-

       25
2 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Polarcube Aspar Team 96 Kalex 25

+2.159

2.159

 2.159     20
3 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 25

+4.418

4.418

 2.259     16
4 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 25

+4.533

4.533

 0.115     13
5 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 25

+4.543

4.543

 0.010     11
6 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 25

+4.651

4.651

 0.108     10
7 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 25

+5.425

5.425

 0.774     9
8 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 25

+6.314

6.314

 0.889     8
9 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 25

+7.018

7.018

 0.704     7
10 Spain A. Lopez MB Conveyors SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 25

+8.255

8.255

 1.237     6
11
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 25

+9.225

9.225

 0.970     5
12 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 25

+9.703

9.703

 0.478     4
13 Spain I. Guevara CFMOTO Polarcube Aspar Team 28 Kalex 25

+10.690

10.690

 0.987     3
14 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 25

+12.810

12.810

 2.120     2
15 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 25

+13.845

13.845

 1.035     1
16 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 25

+14.285

14.285

 0.440      
17 Germany M. Schrötter Ajo Motorsport 32 Kalex 25

+14.483

14.483

 0.198      
18 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 25

+15.028

15.028

 0.545      
19
D. Muñoz Preicanos Racing Team
 17 Kalex 25

+16.496

16.496

 1.468      
20 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 25

+17.240

17.240

 0.744      
21 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 25

+21.557

21.557

 4.317      
22
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 25

+27.073

27.073

 5.516      
23 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 25

+29.351

29.351

 2.278      
24 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 25

+38.512

38.512

 9.161      
25 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 25

+1.130

1.130

        
dnf Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 22

3 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 18

7 laps

     Yarış dışı  
dnf Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 15

10 laps

     Yarış dışı  
dnf R. Garcia Fantic Racing 31 Kalex 11

14 laps

     Yarış dışı  
dnf Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 7

18 laps

     Yarış dışı  
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Önceki haber Moto2 Sachsenring: Celestino Vietti yarışa pole pozisyonundan başlayacak!

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