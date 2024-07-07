Moto2 Sachsenring: Aldeguer yılın ikinci zaferini aldı
Sachsenring'de gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer, Fermin Aldeguer'nin oldu. Bu, Aldeguer'in 2024 Moto2 Şampiyonası'nda ikinci zaferi oldu.
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Pole pozisyonundan başlayan Celestino Vietti, iyi bir kalkış yaptı fakat Vietti'nin arkasındaki Jake Dixon, Vietti'ye karşı baskı kurarak liderliği ele geçirdi. Kısa bir süre içerisinde Vietti, Dixon'ı geçerek liderliği geri aldı.
3. turda Fermin Aldeguer, Tony Arbolino'yu ve Jake Dixon'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Jake Dixon 4. sıraya gerilerken, Arbolino ise üçüncü sıradan yarışa devam etti.
9. turda Celestino Vietti, Aldeguer'in baskısına karşı üstünlük sağlayamadı ve hızlıca üçüncü sıraya geriledi. Aldeguer ve Tony Arbolino birinci sıra için mücadele ediyordu. Arbolino liderliği ele geçirirken, Aldeguer de ikinci sıradan yarışa devam etti.
Bitime 13 tur kala Arbolino, Aldeguer ve Vietti arasında liderlik mücadelesi bulunuyordu. İlk önce Aldeguer, Arbolino'yu geçerek liderliğe yükseldi.
Kısa bir süre sonra Arbolino'dan ikinci sırayı alan Vietti de, Aldeguer'i de geçerek zirveye yükseldi. Arbolino ikinci sıraya gerilerken, Aldeguer de üçüncü sıraya düştü.
Ancak ikinci sırada olan Arbolino, Vietti'ye karşı atak yaparak liderliği ele geçirirken, Vietti ise ikinci sıraya geriledi. O sırada üçüncü sıraya kadar gerileyen Aldeguer, hem Vietti'yi hem de Arbolino'yu geçerek zirveye yükseldi.
Bitime 6 tur kala Arbolino, yarışta 8. sıraya kadar gerilerken, Jake Dixon sıralamadaki tırmanışına devam etti ve 2. sıraya kadar yükseldi. O sırada Vietti üçüncü sırada kalmayı başarırken, Aldeguer ise liderliğini korumayı sürdürdü.
Yarışın son turunda Moreira ve Ogura'nın baskılara dayanamayan Vietti, beşinci sıraya geriledi.
Fermin Aldeguer, Sachsenring'de gerçekleştirilen Moto2 yarışını kazandı. Böylece, Aldeguer bu yılın ikinci zaferini aldı. Jake Dixon ise ikinci sırada yarışı tamamlarken, Ogura da üçüncü sırada bitirdi.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|25
|
-
|25
|2
|J. Dixon CFMOTO Polarcube Aspar Team
|96
|Kalex
|25
|
+2.159
2.159
|2.159
|20
|3
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|25
|
+4.418
4.418
|2.259
|16
|4
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|25
|
+4.533
4.533
|0.115
|13
|5
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|25
|
+4.543
4.543
|0.010
|11
|6
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|25
|
+4.651
4.651
|0.108
|10
|7
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|25
|
+5.425
5.425
|0.774
|9
|8
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|25
|
+6.314
6.314
|0.889
|8
|9
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|25
|
+7.018
7.018
|0.704
|7
|10
|A. Lopez MB Conveyors SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|25
|
+8.255
8.255
|1.237
|6
|11
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|25
|
+9.225
9.225
|0.970
|5
|12
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|25
|
+9.703
9.703
|0.478
|4
|13
|I. Guevara CFMOTO Polarcube Aspar Team
|28
|Kalex
|25
|
+10.690
10.690
|0.987
|3
|14
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|25
|
+12.810
12.810
|2.120
|2
|15
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|25
|
+13.845
13.845
|1.035
|1
|16
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|25
|
+14.285
14.285
|0.440
|17
|M. Schrötter Ajo Motorsport
|32
|Kalex
|25
|
+14.483
14.483
|0.198
|18
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|25
|
+15.028
15.028
|0.545
|19
|
D. Muñoz Preicanos Racing Team
|17
|Kalex
|25
|
+16.496
16.496
|1.468
|20
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|25
|
+17.240
17.240
|0.744
|21
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|25
|
+21.557
21.557
|4.317
|22
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|25
|
+27.073
27.073
|5.516
|23
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|25
|
+29.351
29.351
|2.278
|24
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|25
|
+38.512
38.512
|9.161
|25
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|25
|
+1.130
1.130
|dnf
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|22
|
3 laps
|Yarış dışı
|dnf
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|18
|
7 laps
|Yarış dışı
|dnf
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|15
|
10 laps
|Yarış dışı
|dnf
|R. Garcia Fantic Racing
|31
|Kalex
|11
|
14 laps
|Yarış dışı
|dnf
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|7
|
18 laps
|Yarış dışı
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