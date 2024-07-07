Moto2 Sachsenring: Aldeguer yılın ikinci zaferini aldı

Pole pozisyonundan başlayan Celestino Vietti, iyi bir kalkış yaptı fakat Vietti'nin arkasındaki Jake Dixon, Vietti'ye karşı baskı kurarak liderliği ele geçirdi. Kısa bir süre içerisinde Vietti, Dixon'ı geçerek liderliği geri aldı.

3. turda Fermin Aldeguer, Tony Arbolino'yu ve Jake Dixon'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Jake Dixon 4. sıraya gerilerken, Arbolino ise üçüncü sıradan yarışa devam etti.

9. turda Celestino Vietti, Aldeguer'in baskısına karşı üstünlük sağlayamadı ve hızlıca üçüncü sıraya geriledi. Aldeguer ve Tony Arbolino birinci sıra için mücadele ediyordu. Arbolino liderliği ele geçirirken, Aldeguer de ikinci sıradan yarışa devam etti.

Bitime 13 tur kala Arbolino, Aldeguer ve Vietti arasında liderlik mücadelesi bulunuyordu. İlk önce Aldeguer, Arbolino'yu geçerek liderliğe yükseldi.

Kısa bir süre sonra Arbolino'dan ikinci sırayı alan Vietti de, Aldeguer'i de geçerek zirveye yükseldi. Arbolino ikinci sıraya gerilerken, Aldeguer de üçüncü sıraya düştü.

Ancak ikinci sırada olan Arbolino, Vietti'ye karşı atak yaparak liderliği ele geçirirken, Vietti ise ikinci sıraya geriledi. O sırada üçüncü sıraya kadar gerileyen Aldeguer, hem Vietti'yi hem de Arbolino'yu geçerek zirveye yükseldi.

Bitime 6 tur kala Arbolino, yarışta 8. sıraya kadar gerilerken, Jake Dixon sıralamadaki tırmanışına devam etti ve 2. sıraya kadar yükseldi. O sırada Vietti üçüncü sırada kalmayı başarırken, Aldeguer ise liderliğini korumayı sürdürdü.

Yarışın son turunda Moreira ve Ogura'nın baskılara dayanamayan Vietti, beşinci sıraya geriledi.

Fermin Aldeguer, Sachsenring'de gerçekleştirilen Moto2 yarışını kazandı. Böylece, Aldeguer bu yılın ikinci zaferini aldı. Jake Dixon ise ikinci sırada yarışı tamamlarken, Ogura da üçüncü sırada bitirdi.

Yarışın sonucu: