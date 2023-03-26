Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

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Moto2 sezonu, bugün Portimao'da gerçekleştirilen 1. yarış ile start aldı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Pedro Acosta, sezona galibiyetle başladı.

Aron Canet, tüm yarış boyunca Acosta üzerinde baskı kursa da Acosta hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarış öncesinde Fili Salac ilk sırada yer alıyordu ama Çek sürücü, ilk viraja girilirken liderliği Canet'e kaybetti. Canet böylelikle ilk turu lider tamamlamış oldu, ikinci tura geldiğimizde ise Acosta ikinci sıraya çıkmıştı.

Bu noktadan sonra yarış Acosta ile Canet arasında geçti. İkinci turda Canet'in arkasına gelen Acosta, sonraki turda 14. virajda liderlik için atağını yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi. Öndeki iki sürücü, arkalarındaki sürücülerle aralarındaki farkı açtılar.

Canet, yarış boyunca Acosta'nın kuyruğunda gitse de son 3 tura geldiğimizde Acosta farkını gösterdi.

İspanyol sürücü, son 3 turda aradaki 1.3 saniyeye kadar çıkardı ve rahat bir şekilde damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk için mücadele eden ama sezonun son bölümündeki şanssızlıkları nedeniyle 5. olabilen Acosta, bu yıl şampiyonluk için hazır gibi duruyor.

Yarış boyunca Acosta'nın temposuna yanıt verebilen tek isim olan Canet ise ikinci olarak sezona güçlü başladı. Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino ise podyumu tamamladı.

Pole pozisyonundan start alan Salac dördüncü sırada finiş görürken; onun arkasında Manuel Gonzalez, Jake Dixon, Sam Lowes ve Albert Arenas yer aldılar.

2022'nin flaş çaylağı Somkiat Chantra, yeni sezonun ilk yarışında dokuzuncu oldu. Jeremy Alcoba ise ilk 10'u tamamladı.

2023 Moto2 sezonu, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Arjantin GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: