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Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci

2022 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portimao'da gerçekleştirilen ilk yarışında zafer Red Bull KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta'nın oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Moto2 Portimao: Acosta sezona zaferle başladı, Canet ikinci
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Moto2 sezonu, bugün Portimao'da gerçekleştirilen 1. yarış ile start aldı ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Pedro Acosta, sezona galibiyetle başladı. 

Aron Canet, tüm yarış boyunca Acosta üzerinde baskı kursa da Acosta hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. 

Yarış öncesinde Fili Salac ilk sırada yer alıyordu ama Çek sürücü, ilk viraja girilirken liderliği Canet'e kaybetti. Canet böylelikle ilk turu lider tamamlamış oldu, ikinci tura geldiğimizde ise Acosta ikinci sıraya çıkmıştı. 

Bu noktadan sonra yarış Acosta ile Canet arasında geçti. İkinci turda Canet'in arkasına gelen Acosta, sonraki turda 14. virajda liderlik için atağını yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi. Öndeki iki sürücü, arkalarındaki sürücülerle aralarındaki farkı açtılar.

Canet, yarış boyunca Acosta'nın kuyruğunda gitse de son 3 tura geldiğimizde Acosta farkını gösterdi. 

İspanyol sürücü, son 3 turda aradaki 1.3 saniyeye kadar çıkardı ve rahat bir şekilde damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk için mücadele eden ama sezonun son bölümündeki şanssızlıkları nedeniyle 5. olabilen Acosta, bu yıl şampiyonluk için hazır gibi duruyor. 

 

Yarış boyunca Acosta'nın temposuna yanıt verebilen tek isim olan Canet ise ikinci olarak sezona güçlü başladı. Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino ise podyumu tamamladı. 

Pole pozisyonundan start alan Salac dördüncü sırada finiş görürken; onun arkasında Manuel Gonzalez, Jake Dixon, Sam Lowes ve Albert Arenas yer aldılar. 

2022'nin flaş çaylağı Somkiat Chantra, yeni sezonun ilk yarışında dokuzuncu oldu. Jeremy Alcoba ise ilk 10'u tamamladı. 

2023 Moto2 sezonu, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Arjantin GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Pedro Acosta 21 -       25
2 Spain Aron Canet 21 1.358 1.358 1.358   20
3 Italy Tony Arbolino 21 4.460 4.460 3.102   16
4 Czech Republic Filip Salač 21 7.110 7.110 2.650   13
5 Spain Manuel Gonzalez 21 8.193 8.193 1.083   11
6 United Kingdom Jake Dixon 21 9.146 9.146 0.953   10
7 United Kingdom Sam Lowes 21 9.649 9.649 0.503   9
8 Spain Albert Arenas 21 12.270 12.270 2.621   8
9 Thailand Somkiat Chantra 21 13.941 13.941 1.671   7
10 Spain Jeremy Alcoba 21 13.840 13.840     6
11 Italy Celestino Vietti Ramus 21 14.086 14.086 0.246   5
12 Belgium Barry Baltus 21 14.515 14.515 0.429   4
13 Spain Fermin Aldeguer 21 15.445 15.445 0.930   3
14 United States Joe Roberts 21 25.444 25.444 9.999   2
15 Spain Sergio Garcia Dols 21 26.876 26.876 1.432   1
16 South Africa Darryn Binder 21 40.233 40.233 13.357    
17 Borja Gomez 21 41.710 41.710 1.477    
18 Italy Dennis Foggia 21 41.806 41.806 0.096    
19 Italy Lorenzo Porta 21 42.116 42.116 0.310    
20 United States Sean Dylan Kelly 21 42.141 42.141 0.025    
21 Spain Marcos Ramírez 21 44.802 44.802 2.661    
22 United Kingdom Rory Skinner 21 45.630 45.630 0.828    
23 Spain Jordi Torres 21 1'02.643 1'02.643 17.013    
  Spain Alonso Lopez 15          
  Netherlands Zonta van den Goorbergh 14          
  David Sanchis 5          
  Netherlands Bo Bendsneyder 1          
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