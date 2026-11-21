Sıralama turları raporu

Moto2 Algarve

Moto2 Portekiz sıralama: Senna Agius pole'de, Deniz Öncü 21. sırada

Moto2’de Portekiz Grand Prix’sinin sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Senna Agius oldu.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 21 Kas 2026 14:50

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Senna Agius

Senna Agius, son denemesinde 1:40.547’lik turla Daniel Holgado’yu geride bırakarak ilk sırayı elde etti. Şampiyonluk mücadelesinin önemli isimlerinden Izan Guevara ilk çizgiyi tamamlarken, şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise sıralama turlarını 10. sırada tamamladı.

Portimão’da cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında değişken hava koşulları sürücüleri zorladı. MotoGP Q2 seansında pistin tamamen kurumasıyla hızlı turlar atılabilirken, Moto2 sıralama turları sırasında yeniden yağmur başladı. Bu nedenle Q1 seansı geçici olarak durduruldu.

Q1 seansında Adrian Huertas, Celestino Vietti, Angel Piqueras ve Joe Roberts, Q2’ye yükselmeyi başaran isimler oldu.

Q2’nin başlamasıyla birlikte Collin Veijer, ilk hızlı turunda kaydettiği 1:41.116’lık dereceyle liderliğe yerleşti. Alonso Lopez ikinci sırada yer alırken, şampiyonluk mücadelesi veren Izan Guevara üçüncü sıradaydı. Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise seansa yedinci sırada başladı.

Seansın son altı dakikasına girilirken Senna Agius, 1:41.106’lık derecesiyle Veijer’i yalnızca 0.010 saniye farkla geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Son bölümde dereceler hızla gelişmeye devam etti. Önce 1:41 barajını aşan Collin Veijer, kısa süre sonra Daniel Holgado’ya geçildi. Holgado, 1:40.645’lik turuyla geçici olarak ilk sıraya yükseldi.

Son denemesinde risk alan Izan Guevara, ikinci sıraya çıkarak ön sıradaki yerini garantiledi. Şampiyonadaki rakibi Manuel Gonzalez ise derecesini geliştiremedi. Ancak seansın son sözünü Senna Agius söyledi. Avustralyalı sürücü, son turunda kaydettiği 1:40.547 ile Holgado’yu geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı.

Böylece ilk çizgi Senna Agius, Daniel Holgado ve Izan Guevara’dan oluştu. Collin Veijer dördüncü sırayı alırken Ivan Ortola beşinci, Daniel Munoz altıncı oldu. Forward sürücüsü Alex Escrig yedinci sırayı elde ederken Filip Salac sekizinci, Celestino Vietti ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, sıralama turlarını ancak 10. sırada tamamlayabildi. Bu sonuçla Gonzalez, şampiyonluk mücadelesindeki doğrudan rakibi Izan Guevara’nın üç sıra gerisinde yarışa başlayacak. MotoGP’ye geçiş yapmaya hazırlanan David Alonso da beklentilerin gerisinde kalarak 15. sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Portimão’da değişken hava koşullarının etkili olduğu sıralama turlarında istediği sonucu elde edemedi. Yağmurun ardından kurumaya başlayan pistte seansın son bölümünde yeniden çiseleyen yağmur, temsilcimizin planlarını etkiledi ve birçok isim son dakikalarda garaja dönmek zorunda kaldı.

Seansın son bölümünde yeniden piste çıkan sürücüler, iyileşen zemin koşullarından faydalanarak tur zamanlarını geliştirmeye çalıştı. Ancak yalnızca bir hızlı tur atma fırsatı bulan Deniz Öncü, Q1’i 1:42.333’lük derecesiyle yedinci sırada tamamladı ve Q2’ye yükselme şansını kaybetti.

Bu sonuçla temsilcimiz, Portekiz Grand Prix’sinin ana yarışına 21. sıradan başlayacak.

Moto2 Portekiz Grand Prix’sinde 21 turluk yarış, pazar günü 14.15’te başlayacak.

Q2

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 8

1'40.547

167.706 287 2

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 7

+0.098

1'40.645

0.098 167.543 291 3

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 7

+0.204

1'40.751

0.106 167.367 291 4

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 8

+0.369

1'40.916

0.165 167.093 293 5

I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI

4 Kalex Moto2 7

+0.467

1'41.014

0.098 166.931 291 6

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 7

+0.504

1'41.051

0.037 166.870 294 7

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 8

+0.520

1'41.067

0.016 166.843 287 8

F. Salač OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 7

+0.549

1'41.096

0.029 166.795 286 9

C. Vietti Ramus SpeedRS Team

13 Boscoscuro B-26 7

+0.600

1'41.147

0.051 166.711 291 10

M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18 Kalex Moto2 7

+0.607

1'41.154

0.007 166.700 293 11

A. Lopez ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 7

+0.646

1'41.193

0.039 166.636 291 12

Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team

84 Kalex Moto2 8

+0.676

1'41.223

0.030 166.586 288 13

Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 7

+0.678

1'41.225

0.002 166.583 290 14

A. Huertas Italtrans Racing Team

99 Kalex Moto2 7

+0.720

1'41.267

0.042 166.514 292 15

D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team

80 Kalex Moto2 8

+0.782

1'41.329

0.062 166.412 290 16

J. Antonio Rueda Ajo Motorsport

98 Kalex Moto2 8

+0.938

1'41.485

0.156 166.156 291 17

J. Roberts OnlyFans American Racing Team

16 Kalex Moto2 7

+1.191

1'41.738

0.253 165.743 288 18

B. Baltus Fantic Racing

7 Kalex Moto2 1

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