Moto2 Portekiz: Pole pozisyonu Gonzales'in, Deniz Öncü 25.

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™), Grande Premio Tissot de Portugal'da sıralama turlarının son 20 saniyesinde cesur bir tur atarak pole pozisyonunu ele geçirdi ve pazar günü önünde boş bir pist olmasını sağladı.

Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) sıralamalardaki son turunu geliştirerek ikinci sırada yer alırken Triumph motorlu Fantic Racing makinesiyle yarışan Aron Canet ilk çizgideki son isim oldu.

Antrenmanlarda hızlı bir tur atmakta zorlanan 13 isim Q1'de mücadele ederken, Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ve Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) Q2'ye kalmayıbaşardı. 2. bölüm başladığında, Fermin Aldeguer'in 1:41 bandına düşmesi ve pist sıcaklığının 36C'ye yükselmesiyle tempo artmaya başladı.

Seansın son bölümünde, Gonzalez'in pol pozisyonunu kaptığı seansın son dakikasına kadar kimse Aldeguer'i yakalayamadı. Son tur denemesinde Aldeguer her şeyini ortaya koyarak çizgide ikinciliği elde etmeyi başardı. Bu da Gonzalez'e kariyerindeki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla birlikte getirdi.

Moto2'deki temsilcimiz Deniz Öncü ise, yarışa son çizgide 25. sırada başlayacak.