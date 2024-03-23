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Moto2 Portekiz: Pole pozisyonu Gonzales'in, Deniz Öncü 25.

Moto2 dünya şampiyonasının ikinci ayağı olan Portekiz GP'ye Manuel Gonzales pole pozisyonundan başlarken temsilcimiz Deniz Öncü 25. sırada start alacak.

Burak Yasul
Güncel:
Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Gold and Goose / Motorsport Images

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™), Grande Premio Tissot de Portugal'da sıralama turlarının son 20 saniyesinde cesur bir tur atarak pole pozisyonunu ele geçirdi ve pazar günü önünde boş bir pist olmasını sağladı.

Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) sıralamalardaki son turunu geliştirerek ikinci sırada yer alırken Triumph motorlu Fantic Racing makinesiyle yarışan Aron Canet ilk çizgideki son isim oldu.

Antrenmanlarda hızlı bir tur atmakta zorlanan 13 isim Q1'de mücadele ederken, Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ve Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) Q2'ye kalmayıbaşardı. 2. bölüm başladığında, Fermin Aldeguer'in 1:41 bandına düşmesi ve pist sıcaklığının 36C'ye yükselmesiyle tempo artmaya başladı.

Seansın son bölümünde, Gonzalez'in pol pozisyonunu kaptığı seansın son dakikasına kadar kimse Aldeguer'i yakalayamadı. Son tur denemesinde Aldeguer her şeyini ortaya koyarak çizgide ikinciliği elde etmeyi başardı. Bu da Gonzalez'e kariyerindeki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla birlikte getirdi. 

Moto2'deki temsilcimiz Deniz Öncü ise, yarışa son çizgide 25. sırada başlayacak.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 8

1'41.514

   166.109 289
2 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 8

+0.134

1'41.648

 0.134 165.890 285
3 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 7

+0.199

1'41.713

 0.065 165.784 288
4 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 7

+0.415

1'41.929

 0.216 165.432 288
5 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 8

+0.517

1'42.031

 0.102 165.267 287
6 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.556

1'42.070

 0.039 165.204 291
7 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 6

+0.629

1'42.143

 0.073 165.086 290
8 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 7

+0.645

1'42.159

 0.016 165.060 288
9 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 7

+0.660

1'42.174

 0.015 165.036 287
10 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 8

+0.666

1'42.180

 0.006 165.026 291
11 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 8

+0.674

1'42.188

 0.008 165.013 289
12 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 7

+0.674

1'42.188

 0.000 165.013 292
13
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 8

+0.677

1'42.191

 0.003 165.008 291
14 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 8

+0.727

1'42.241

 0.050 164.927 290
15 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 7

+0.806

1'42.320

 0.079 164.800 292
16 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 7

+0.849

1'42.363

 0.043 164.731 288
17 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 8

+0.922

1'42.436

 0.073 164.614 291
18 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 8

+0.994

1'42.508

 0.072 164.498 290
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