Moto2 Portekiz: Pole pozisyonu Gonzales'in, Deniz Öncü 25.
Moto2 dünya şampiyonasının ikinci ayağı olan Portekiz GP'ye Manuel Gonzales pole pozisyonundan başlarken temsilcimiz Deniz Öncü 25. sırada start alacak.
Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2
Gold and Goose / Motorsport Images
Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™), Grande Premio Tissot de Portugal'da sıralama turlarının son 20 saniyesinde cesur bir tur atarak pole pozisyonunu ele geçirdi ve pazar günü önünde boş bir pist olmasını sağladı.
Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) sıralamalardaki son turunu geliştirerek ikinci sırada yer alırken Triumph motorlu Fantic Racing makinesiyle yarışan Aron Canet ilk çizgideki son isim oldu.
Antrenmanlarda hızlı bir tur atmakta zorlanan 13 isim Q1'de mücadele ederken, Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ve Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) Q2'ye kalmayıbaşardı. 2. bölüm başladığında, Fermin Aldeguer'in 1:41 bandına düşmesi ve pist sıcaklığının 36C'ye yükselmesiyle tempo artmaya başladı.
Seansın son bölümünde, Gonzalez'in pol pozisyonunu kaptığı seansın son dakikasına kadar kimse Aldeguer'i yakalayamadı. Son tur denemesinde Aldeguer her şeyini ortaya koyarak çizgide ikinciliği elde etmeyi başardı. Bu da Gonzalez'e kariyerindeki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla birlikte getirdi.
Moto2'deki temsilcimiz Deniz Öncü ise, yarışa son çizgide 25. sırada başlayacak.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|8
|
1'41.514
|166.109
|289
|2
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.134
1'41.648
|0.134
|165.890
|285
|3
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|7
|
+0.199
1'41.713
|0.065
|165.784
|288
|4
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.415
1'41.929
|0.216
|165.432
|288
|5
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|8
|
+0.517
1'42.031
|0.102
|165.267
|287
|6
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|8
|
+0.556
1'42.070
|0.039
|165.204
|291
|7
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|6
|
+0.629
1'42.143
|0.073
|165.086
|290
|8
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.645
1'42.159
|0.016
|165.060
|288
|9
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|7
|
+0.660
1'42.174
|0.015
|165.036
|287
|10
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|8
|
+0.666
1'42.180
|0.006
|165.026
|291
|11
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|8
|
+0.674
1'42.188
|0.008
|165.013
|289
|12
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|7
|
+0.674
1'42.188
|0.000
|165.013
|292
|13
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|8
|
+0.677
1'42.191
|0.003
|165.008
|291
|14
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|8
|
+0.727
1'42.241
|0.050
|164.927
|290
|15
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|7
|
+0.806
1'42.320
|0.079
|164.800
|292
|16
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|7
|
+0.849
1'42.363
|0.043
|164.731
|288
|17
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|8
|
+0.922
1'42.436
|0.073
|164.614
|291
|18
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|8
|
+0.994
1'42.508
|0.072
|164.498
|290
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