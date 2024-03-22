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Moto2
Antrenman raporu

Moto2 Portekiz: İlk antrenmanda Gonzalez lider, Deniz Öncü 16.

Moto2 serisinin Portekiz'de gerçekleştirilecek yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Manuel Gonzalez ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Gold and Goose / Motorsport Images

Algarve'deki pist üstü çalışmaları, yoğun yağmurla başladı ve Moto3'in ilk antrenman seansı bu yüzden gerçekleştirilemedi.

Moto2'nin antrenman seansında durum biraz daha iyileşti. Kuruyan pistte Gonzalez, 1:44.900'lük derecesiyle en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Albert Arenas takip etti.

QJMOTOR Gresini sürücülerinin arkasında 2025'te Ducati ile MotoGP'ye geçiş yapacağı açıklanan Fermin Aldeguer yer alırken onu Somkiat Chantra ve Jake Dixon takip ettiler.

Seans başlamadan hemen önce, Filip Salac'ın pek iyi olmadığı için hafta sonuna katılmayacağı açıklandı.

Katar'daki ilk Moto2 yarışını 15. sırada tamamlayarak puan alan Deniz Öncü, Portekiz'deki ilk antrenman seansında 16. sırada yer aldı.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 11

1'44.900

   160.747 284
2 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 13

+0.588

1'45.488

 0.588 159.851 282
3 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 19

+0.698

1'45.598

 0.110 159.684 281
4 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 16

+0.859

1'45.759

 0.161 159.441 283
5 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 13

+0.950

1'45.850

 0.091 159.304 284
6 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 21

+1.061

1'45.961

 0.111 159.137 284
7 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 12

+1.435

1'46.335

 0.374 158.578 282
8 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 18

+1.789

1'46.689

 0.354 158.051 282
9 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 17

+1.876

1'46.776

 0.087 157.923 281
10 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 14

+1.974

1'46.874

 0.098 157.778 281
11 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 16

+2.016

1'46.916

 0.042 157.716 279
12 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 10

+2.079

1'46.979

 0.063 157.623 279
13 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 13

+2.080

1'46.980

 0.001 157.621 284
14 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 18

+2.282

1'47.182

 0.202 157.324 278
15 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 18

+2.291

1'47.191

 0.009 157.311 279
16 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 17

+2.509

1'47.409

 0.218 156.992 281
17
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 18

+2.522

1'47.422

 0.013 156.973 279
18 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 13

+2.602

1'47.502

 0.080 156.856 276
19 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 13

+2.639

1'47.539

 0.037 156.802 277
20 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 18

+3.342

1'48.242

 0.703 155.784 279
21 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 17

+3.447

1'48.347

 0.105 155.633 280
22
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 12

+4.081

1'48.981

 0.634 154.727 280
23 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 17

+4.328

1'49.228

 0.247 154.377 281
24 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

+4.520

1'49.420

 0.192 154.107 281
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 17

+4.941

1'49.841

 0.421 153.516 278
26 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 13

+5.698

1'50.598

 0.757 152.465 276
27 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 17

+6.945

1'51.845

 1.247 150.765 280
28
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 12

+7.576

1'52.476

 0.631 149.919 279
29 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 8

+9.024

1'53.924

 1.448 148.014 276
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