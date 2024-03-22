Moto2 Portekiz: İlk antrenmanda Gonzalez lider, Deniz Öncü 16.
Moto2 serisinin Portekiz'de gerçekleştirilecek yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Manuel Gonzalez ilk sırada tamamladı.
Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2
Gold and Goose / Motorsport Images
Algarve'deki pist üstü çalışmaları, yoğun yağmurla başladı ve Moto3'in ilk antrenman seansı bu yüzden gerçekleştirilemedi.
Moto2'nin antrenman seansında durum biraz daha iyileşti. Kuruyan pistte Gonzalez, 1:44.900'lük derecesiyle en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Albert Arenas takip etti.
QJMOTOR Gresini sürücülerinin arkasında 2025'te Ducati ile MotoGP'ye geçiş yapacağı açıklanan Fermin Aldeguer yer alırken onu Somkiat Chantra ve Jake Dixon takip ettiler.
Seans başlamadan hemen önce, Filip Salac'ın pek iyi olmadığı için hafta sonuna katılmayacağı açıklandı.
Katar'daki ilk Moto2 yarışını 15. sırada tamamlayarak puan alan Deniz Öncü, Portekiz'deki ilk antrenman seansında 16. sırada yer aldı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|11
|
1'44.900
|160.747
|284
|2
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|13
|
+0.588
1'45.488
|0.588
|159.851
|282
|3
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.698
1'45.598
|0.110
|159.684
|281
|4
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|16
|
+0.859
1'45.759
|0.161
|159.441
|283
|5
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|13
|
+0.950
1'45.850
|0.091
|159.304
|284
|6
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|21
|
+1.061
1'45.961
|0.111
|159.137
|284
|7
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|12
|
+1.435
1'46.335
|0.374
|158.578
|282
|8
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|18
|
+1.789
1'46.689
|0.354
|158.051
|282
|9
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|17
|
+1.876
1'46.776
|0.087
|157.923
|281
|10
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|14
|
+1.974
1'46.874
|0.098
|157.778
|281
|11
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|16
|
+2.016
1'46.916
|0.042
|157.716
|279
|12
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|10
|
+2.079
1'46.979
|0.063
|157.623
|279
|13
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|13
|
+2.080
1'46.980
|0.001
|157.621
|284
|14
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|18
|
+2.282
1'47.182
|0.202
|157.324
|278
|15
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|18
|
+2.291
1'47.191
|0.009
|157.311
|279
|16
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|17
|
+2.509
1'47.409
|0.218
|156.992
|281
|17
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|18
|
+2.522
1'47.422
|0.013
|156.973
|279
|18
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|13
|
+2.602
1'47.502
|0.080
|156.856
|276
|19
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|13
|
+2.639
1'47.539
|0.037
|156.802
|277
|20
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|18
|
+3.342
1'48.242
|0.703
|155.784
|279
|21
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|17
|
+3.447
1'48.347
|0.105
|155.633
|280
|22
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|12
|
+4.081
1'48.981
|0.634
|154.727
|280
|23
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|17
|
+4.328
1'49.228
|0.247
|154.377
|281
|24
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|18
|
+4.520
1'49.420
|0.192
|154.107
|281
|25
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|17
|
+4.941
1'49.841
|0.421
|153.516
|278
|26
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|13
|
+5.698
1'50.598
|0.757
|152.465
|276
|27
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|17
|
+6.945
1'51.845
|1.247
|150.765
|280
|28
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|12
|
+7.576
1'52.476
|0.631
|149.919
|279
|29
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|8
|
+9.024
1'53.924
|1.448
|148.014
|276
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar