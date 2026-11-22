Yarış raporu
Moto2 Algarve
Moto2 Portekiz GP: Munoz kazandı, Gonzalez yarış dışı kaldı, Deniz Öncü 16. sırada
2026 Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Portekiz Grand Prix’sini kazanan isim Daniel Munoz oldu.
Emine Kökçü
Düzenlendi: 23 Kas 2026 10:16
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2026 sezonunun sondan bir önceki ayağında 28 Moto2 sürücüsü, Autódromo Internacional do Algarve’de piste çıktı. Pist yüzeyinin bazı bölümlerinin hala ıslak olması, yarışın zorlu geçeceğinin ilk işaretlerini verdi. Moto3 yarışında yaşananlar da Portimão’daki değişken koşulların ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koymuştu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Intact GP sürücüsü Senna Agius, ilk viraja lider girdi. Daniel Holgado ve Izan Guevara ilk çizgiyi tamamlayan diğer isimler oldu. Şampiyona lideri Manuel González ise gridde 10. sıradan start alırken, şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Guevara’nın üç sıra gerisinde yer aldı.
İlk turda Agius liderliğini korurken Holgado ve Collin Veijer onu takip etti. Guevara iki sıra kaybederken González ilk turda iki sıra kazanmayı başardı. Eski Moto3 Dünya Şampiyonu José Antonio Rueda ise 14. virajda yaşadığı kaza nedeniyle yarışa erken veda etti.
İkinci turda liderlik mücadelesi birkaç kez el değiştirdi. Beşinci virajda frenaj hatası yapan Agius gerilere düşerken, Holgado liderliği devraldı. Ancak Holgado da birkaç viraj sonra ideal çizgiden çıkarak avantajını kaybetti. Bu hataları değerlendiren Daniel Muñoz liderliğe yükseldi. Guevara da üçüncü turun başında ikinci sıraya çıkarak önemli bir kazanım elde etti. González ise sekizinci sırada ilerliyordu.
Üçüncü turda González için yarış daha da zorlaştı. Yaşadığı kaymanın ardından motosikletini kontrol etmeyi başaran İspanyol sürücü, buna rağmen 14. sıraya kadar geriledi. Böylece şampiyona lideri, kaybettiği pozisyonları geri kazanmak için zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kaldı.
Ön tarafta Muñoz, Guevara, Veijer ve Iván Ortolá grubunun yaklaşık bir saniye önüne geçerek liderliğini güçlendirdi. Ancak beşinci viraj çıkışında Veijer’in yaşadığı yüksek taraflı düşüş tehlikesi, arka gruptaki sıralamayı yeniden değiştirdi. Guevara, takım arkadaşından kaçınmak için manevra yapmak zorunda kalırken iki sürücüde da pozisyon kaybetti. Bu gelişmenin ardından Ortolá ikinci sıraya yükseldi.
Agius yeniden üçüncü sıraya çıkarken, González ve Guevara arasındaki şampiyonluk mücadelesinde de dengeler değişmeye başladı. 21 turluk yarışın yedinci turu geride kaldığında Guevara sekizinci, González ise 12. sıradaydı.
Ancak yarışın kaderini belirleyen olay kısa süre sonra yaşandı. Filip Salač’ın kaza yapmasının ardından Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti ve Manuel González kazaya karışmaktan kaçınamadı. Pist üzerine dağılan motosiklet parçaları nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.
Kaza sonrasında motosikletinde ciddi hasar oluşan González, Kalex’ini kendi gücüyle pit alanına geri götüremedi. Intact GP garajına bir scooter yardımıyla ulaştırılan İspanyol sürücü, yönetmelikte belirtilen beş dakikalık süre içerisinde pit alanına kendi imkanlarıyla dönemediği için yeniden start alma hakkını kaybetti. Böylece şampiyona lideri, kendi hatasından kaynaklanmayan bir olay sonucunda Portekiz GP’ye veda etmek zorunda kaldı.
Yedi turluk yeniden startta, kırmızı bayrak öncesindeki yedinci turun sıralaması esas alındı. İlk startta lider olan Muñoz bu kez pole pozisyonundan yarışa başlasa da Ortolá’ya geçildi. Ancak liderlik mücadelesi uzun sürmedi. İlk turun sonunda Alonso López liderliğe yükselirken Muñoz ikinci, Agius üçüncü, Ortolá ise dördüncü sıraya yerleşti. Guevara sekizinci sıradaydı.
Muñoz kısa süre içerisinde López’i geride bırakarak yeniden liderliği ele geçirdi. Ortolá ve Agius podyum mücadelesini sürdürürken, David Alonso ve Daniel Holgado da ön gruba tutundu. Guevara ise Collin Veijer’i geçerek yedinciliğe yükseldi.
Son üç tura girilirken Muñoz, López karşısında yarım saniyeden fazla avantaj elde etmişti. Üçüncülük için mücadele eden Ortolá ve Agius arasındaki rekabet ise yarışın en çekişmeli bölümlerinden biri oldu. Agius geçiş yapmayı başarsa da Ortolá düzlükte karşılık verdi. İki sürücü arasındaki mücadele David Alonso’nun da gruba yaklaşmasını sağladı.
Son turun bir öncesinde Agius yeniden üçüncülüğü ele geçirirken, Ortolá’nın yaptığı hata Alonso’ya dördüncü sıraya yükselme fırsatı verdi.
Son turda hata yapmayan Daniel Muñoz, Alonso López’in önünde finiş çizgisini ilk sırada geçerek Portekiz GP’de zafere ulaştı. Podyumun son basamağını ise zorlu mücadelenin ardından Senna Agius aldı. David Alonso dördüncü, Iván Ortolá beşinci ve Daniel Holgado altıncı oldu.
Şampiyonluk mücadelesinin önemli isimlerinden Izan Guevara yarışı yedinci sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Guevara, yarış dışı kalan Manuel González ile arasındaki puan farkını 4,5’e indirdi. Eski Supersport Dünya Şampiyonu Adrián Huertas sekizinci sırada finiş görerek başarılı bir sonuç elde ederken, Collin Veijer dokuzuncu, Zonta van den Goorbergh ise ilk 10’u tamamladı.
Portimão’da yaşanan dramatik gelişmelerin ardından 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası’nda gözler sezonun final mücadelesine çevrildi. González hâlâ şampiyona liderliğini korusa da Guevara’nın farkı önemli ölçüde azaltmasıyla şampiyonluk mücadelesi son yarış öncesinde çok daha heyecanlı bir hâl aldı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, Portekiz Grand Prix’sinde 21. sıradan başladığı yarışı 16. sırada tamamladı. Temsilcimiz Portimão’daki zorlu yarışta beş sıra yükselerek damalı bayrağı gördü. Ancak hafta sonu boyunca yaşadığı sıralama sorunlarının ardından puan mücadelesinin dışında kaldı.
Yarış sonucu
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1
D. Muñoz Italtrans Racing Team
17 Kalex Moto2 7
11'53.692
162.1 25 2
A. Lopez ITALJET Gresini Moto2
21 Kalex Moto2 7
+0.733
11'54.425
0.733 161.9 20 3
S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
81 Kalex Moto2 7
+0.797
11'54.489
0.064 161.9 16 4
D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
80 Kalex Moto2 7
+1.034
11'54.726
0.237 161.9 13 5
I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
4 Kalex Moto2 7
+1.450
11'55.142
0.416 161.8 11 6
D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
96 Kalex Moto2 7
+3.121
11'56.813
1.671 161.4 10 7
I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
28 Boscoscuro B-26 7
+3.601
11'57.293
0.480 161.3 9 8
A. Huertas Italtrans Racing Team
99 Kalex Moto2 7
+3.645
11'57.337
0.044 161.3 8 9
C. Veijer Ajo Motorsport
95 Kalex Moto2 7
+4.205
11'57.897
0.560 161.1 7 10
Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
84 Kalex Moto2 7
+4.505
11'58.197
0.300 161.1 6 11
A. Escrig KLINT Forward Factory Team
11 Forward F2 7
+5.854
11'59.546
1.349 160.8 5 12
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
36 Kalex Moto2 7
+7.553
12'01.245
1.699 160.4 4 13
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
54 Boscoscuro B-26 7
+8.497
12'02.189
0.944 160.2 3 14
A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
44 Boscoscuro B-26 7
+10.718
12'04.410
2.221 159.7 2 15
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
85 Forward F2 7
+10.889
12'04.581
0.171 159.7 1 16
D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
53 Boscoscuro B-26 7
+10.917
12'04.609
0.028 159.6 17
C. Vietti Ramus SpeedRS Team
13 Boscoscuro B-26 7
+11.049
12'04.741
0.132 159.6 18
M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
64 Kalex Moto2 7
+11.359
12'05.051
0.310 159.6 19
T. Arbolino Fantic Racing
14 Kalex Moto2 7
+11.641
12'05.333
0.282 159.5 20
A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
71 Kalex Moto2 7
+13.692
12'07.384
2.051 159.0 21
J. Roberts OnlyFans American Racing Team
16 Kalex Moto2 7
+13.782
12'07.474
0.090 159.0 22
M. Ferrari ITALJET Gresini Moto2
23 Kalex Moto2 7
+23.033
12'16.725
9.251 157.0 23
L. Lunetta SpeedRS Team
32 Boscoscuro B-26 7
+24.034
12'17.726
1.001 156.8 24
T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
72 Kalex Moto2 5
+2 Tur
12'55.313
2 Tur 106.6 dnf
B. Baltus Fantic Racing
7 Kalex Moto2 3
+4 Tur
5'11.823
2 Tur 159.0 Kaza dnf
F. Salač OnlyFans American Racing Team
12 Kalex Moto2 0
Accident before restart dnf
M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
18 Kalex Moto2 0
Accident before restart dnf
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
98 Kalex Moto2 0
Accident before restart Tüm sonuçları görüntüle
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