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Antrenman raporu

Moto2 Portekiz 3. Antrenman: Gonzalez tur rekorunu kırdı, Deniz Öncü 24. sırada

Manuel Gonzalez, Moto2 Portekiz 3. antrenman seansında Tony Arbolino ve Alonso Lopez'in önünde yeni bir tur rekoru kırarak en hızlı isim oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 24. sırada yer aldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Gold and Goose / Motorsport Images

Manuel Gonzalez, seansın son beş dakikasında en üst sırayı alarak yeni bir tur rekoru kırdı.

Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) ikinci sırada yer alırken, İtalyan sürücü bitime bir dakikadan az bir süre kala Gonzalez'in hava koridorundan faydalandı. Beta Tools SpeedUp'tan Alonso Lopez  (seansın çoğunu ilk sırada geçirdikten sonra) antrenmanı 3. sırada tamamladı.

Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) seansın çoğunu ilk 10'un dışında geçirdi ancak seansın sonunda hızlı bir tur atarak 4. sıraya yerleşti. Aldeguer, cuma günkü zamanını önemli ölçüde geliştiren Celestino Vietti'nin (Red Bull KTM Ajo) önünde ilk beşi tamamladı. Sergio Garcia 6. olurken, Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) sağlam bir seans geçirdi ve seansı 8. sıradaki OnlyFans American Racing Team'den Joe Roberts'ın önünde 7. sırada tamamladı (Amerikalı sürücünün 2022'de ilk Moto2™ yarışını kazandığı yerde).

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aron Canet (Fantic Racing) son beş dakikada kaza yaptıktan sonra 9. oldu ve Dennis Foggia'nın (Italtrans Racing Team) önünde yer aldı. Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team) sezon sonunda Katar'da ilk podyumunu elde eden Barry Baltus'un önünde 11.  oldu. Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) 13. ve Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika GAS UP Team) ilk 14'ü tamamladı. Ancak, Ai Ogura (MT Helmets - MSI) ve IDEMITSU Honda Team Asia'dan Somkiat Chantra ise 20. oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise Portekiz yarış hafta sonunun 3. antrenman seansını 24. sırada noktaladı.

Moto2 sıralama turları cumartesi günü 16:45'te başlayacak.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 14

1'41.716

   165.779 286
2 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 11

+0.115

1'41.831

 0.115 165.592 291
3 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 14

+0.167

1'41.883

 0.052 165.507 288
4 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 13

+0.207

1'41.923

 0.040 165.442 284
5 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 13

+0.385

1'42.101

 0.178 165.154 289
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Önceki haber Moto2 Portekiz 2. Antrenman: Lopez lider, Deniz Öncü 25. sırada

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Zeynep Taş
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