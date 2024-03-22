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Moto2 Algarve
Antrenman raporu

Moto2 Portekiz 2. Antrenman: Lopez lider, Deniz Öncü 25. sırada

Moto2 serisinin Portekiz'de gerçekleştirilecek yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Alonso Lopez ilk sırada tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Alonso Lopez, SpeedUp Racing

Alonso Lopez, SpeedUp Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz'de cuma günü yağmurla başlamış ve 1. antrenman seansı etkilenmişti. Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUp) 1:42.362'lik çarpıcı bir derece yaparak 2. Antrenmanı en hızlı sürücü olarak tamamladı.

Aron Canet (Fantic Racing) seansın kapanış bölümünde zamanını ayarlayarak zirveden sadece 0.013 uzakta ikinci sırada seansı tamamladı. Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) 0.170 geride kaldı ve Amerikalı sürücü Grande Premio Tissot de Portugal'ın ilk gününün ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) dördüncü olarak Portekiz'de başarılı bir günü geride bıraktı. OnlyFans American Racing Team'den Marcos Ramirez ilk beşi tamamlayarak günü şampiyonluk favorisi Fermin Aldeguer'in (Beta Tools SpeedUp) önünde bitirdi.

Jake Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) seans sonunda Tony Arbolino'nun (Elf Marc VDS Racing Team) önünde yedinci sırada yer aldı. Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) dokuzuncu sırada yer alırken, Red Bull KTM Ajo'dan Celestino Vietti ilk 10'un dışında kaldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Portekiz yarış hafta sonunun ikinci antrenman seansını 25. sırada noktaladı.

Zamanlar gelecek...

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

 

 

 

 

 

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Önceki haber Moto2 Portekiz: İlk antrenmanda Gonzalez lider, Deniz Öncü 16.

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