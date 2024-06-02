Moto2 Mugello: Roberts kazandı, Deniz 13. oldu
Mugello'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer Joe Roberts'ın oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Öğle saatlerinde gerçekleştirlen Moto2 yarışında hava gayet iyiydi ve sürücüler ilk turların ardından kıyasıya bir mücadele verdiler.
Joe Roberts, yarışın ilk turunda liderliği aldı ve arkasındaki isimlerin baskısına rağmen yerini bir süre korudu.
Yarış içerisinde liderlik birden fazla kez el değiştirirken, galibiyeti isteyen pek çok isim vardı.
Sonunda son sözü Robert söyledi ve zafere ulaştı.
Manuel Gonzalez sadece 0.067 saniye geride ikinci olurken, podyumu Alonso Lopez tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, bu sezonki en iyi yarışlarından birisini çıkarmasının ardından 13. sırada finiş gördü ve hafta sonunu puanla kapattı.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|12
|
-
|25
|2
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|12
|
+0.067
0.067
|0.067
|20
|3
|A. Lopez MB Conveyors SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|12
|
+0.934
0.934
|0.867
|16
|4
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|12
|
+1.192
1.192
|0.258
|13
|5
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|12
|
+1.253
1.253
|0.061
|11
|6
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|12
|
+1.859
1.859
|0.606
|10
|7
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|12
|
+2.618
2.618
|0.759
|9
|8
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|12
|
+3.349
3.349
|0.731
|8
|9
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|12
|
+3.450
3.450
|0.101
|7
|10
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|12
|
+5.877
5.877
|2.427
|6
|11
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|12
|
+6.516
6.516
|0.639
|5
|12
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|12
|
+10.969
10.969
|4.453
|4
|13
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|12
|
+11.782
11.782
|0.813
|3
|14
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|12
|
+11.930
11.930
|0.148
|2
|15
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|12
|
+13.036
13.036
|1.106
|1
|16
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|12
|
+13.381
13.381
|0.345
|17
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|12
|
+15.564
15.564
|2.183
|18
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|12
|
+15.618
15.618
|0.054
|19
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|12
|
+15.760
15.760
|0.142
|20
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|12
|
+17.512
17.512
|1.752
|21
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|12
|
+17.576
17.576
|0.064
|22
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|12
|
+17.779
17.779
|0.203
|23
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|12
|
+28.024
28.024
|10.245
|24
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|12
|
+34.678
34.678
|6.654
|25
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|12
|
+35.265
35.265
|0.587
|26
|M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro
|19
|Boscoscuro B-21
|12
|
+1.180
1.180
|dnf
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|10
|
2 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|7
|
5 laps
|Yarış dışı
|dnf
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|5
|
7 laps
|Yarış dışı
|dnf
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|3
|
9 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|3
|
9 laps
|Yarış dışı
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