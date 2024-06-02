Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Moto2 Mugello

Moto2 Mugello: Roberts kazandı, Deniz 13. oldu

Mugello'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer Joe Roberts'ın oldu.

Ezel Tan
Joe Roberts, Amerikan Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Öğle saatlerinde gerçekleştirlen Moto2 yarışında hava gayet iyiydi ve sürücüler ilk turların ardından kıyasıya bir mücadele verdiler.

Joe Roberts, yarışın ilk turunda liderliği aldı ve arkasındaki isimlerin baskısına rağmen yerini bir süre korudu.

Yarış içerisinde liderlik birden fazla kez el değiştirirken, galibiyeti isteyen pek çok isim vardı.

Sonunda son sözü Robert söyledi ve zafere ulaştı.

Manuel Gonzalez sadece 0.067 saniye geride ikinci olurken, podyumu Alonso Lopez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu sezonki en iyi yarışlarından birisini çıkarmasının ardından 13. sırada finiş gördü ve hafta sonunu puanla kapattı.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 12

-

       25
2 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 12

+0.067

0.067

 0.067     20
3 Spain A. Lopez MB Conveyors SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 12

+0.934

0.934

 0.867     16
4 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 12

+1.192

1.192

 0.258     13
5 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 12

+1.253

1.253

 0.061     11
6 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 12

+1.859

1.859

 0.606     10
7 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 12

+2.618

2.618

 0.759     9
8 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 12

+3.349

3.349

 0.731     8
9 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 12

+3.450

3.450

 0.101     7
10 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 12

+5.877

5.877

 2.427     6
11 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 12

+6.516

6.516

 0.639     5
12 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 12

+10.969

10.969

 4.453     4
13 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 12

+11.782

11.782

 0.813     3
14 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 12

+11.930

11.930

 0.148     2
15 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 12

+13.036

13.036

 1.106     1
16 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 12

+13.381

13.381

 0.345      
17
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 12

+15.564

15.564

 2.183      
18 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 12

+15.618

15.618

 0.054      
19 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 12

+15.760

15.760

 0.142      
20 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 12

+17.512

17.512

 1.752      
21 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 12

+17.576

17.576

 0.064      
22
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
 17 Kalex 12

+17.779

17.779

 0.203      
23
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 12

+28.024

28.024

 10.245      
24
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 12

+34.678

34.678

 6.654      
25 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 12

+35.265

35.265

 0.587      
26 Italy M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro 19 Boscoscuro B-21 12

+1.180

1.180

        
dnf Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 10

2 laps

     Yarış dışı  
dnf Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 7

5 laps

     Yarış dışı  
dnf South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 5

7 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 3

9 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 3

9 laps

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"

Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"

Formula 1
Kanada GP
Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"
Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?

Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?

Formula 1
Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?
Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Endurance
Nurburgring 24 Saat
Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Son Haberler

Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

F1 Formula 1
Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"
Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı

Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı

F1 Formula 1
Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı
Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"

Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"

F1 Formula 1
Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"
Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

F1 Formula 1
Famin: “Sanchez, aracı geliştirmemize yardımcı olacak’’

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye