Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci

19 turluk Moto2 yarışında ilk tur oldukça olaylı geçti. İkinci sırada yer alan Alonso Lopez, lider Sam Lowes ile 11. virajda temas yaşadı ve uzun tur cezası aldı.

Bu temastan sonra Acosta liderliğe yükseldi ve sonrasında da damalı bayrağa kadar ilk sırada giderek rahat bir zafere ulaştı.

Tony Arbolino ve Jake Dixon podyumu tamamladılar. İkinci sırayı alan Arbolino, bu sonuca rağmen şampiyonada hâlâ 119 puanla ilk sırada.

Pole pozisyonundan başlayan Aron Canet dördüncü olurken, Celestino Vietti ilk 5'i tamamladı.

Uzun tur cezası alan Lopez, cezasını çekmeye çalışırken ilk olarak çakıla havuzuna uçtu ancak ikinci denemesinde cezasını başarıyla çekti. Lopez, tüm bunlara rağmen altıncı olmayı başardı.

Onun arkasında Filip Salac, Manuel Gonzalez, Somkiat Chantra ve Sergio Garcia takip ettiler.

Yarış sonucu: