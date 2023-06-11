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Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'sinde zafer KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta'nın oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo

19 turluk Moto2 yarışında ilk tur oldukça olaylı geçti. İkinci sırada yer alan Alonso Lopez, lider Sam Lowes ile 11. virajda temas yaşadı ve uzun tur cezası aldı.

Bu temastan sonra Acosta liderliğe yükseldi ve sonrasında da damalı bayrağa kadar ilk sırada giderek rahat bir zafere ulaştı. 

 

Tony Arbolino ve Jake Dixon podyumu tamamladılar. İkinci sırayı alan Arbolino, bu sonuca rağmen şampiyonada hâlâ 119 puanla ilk sırada. 

Pole pozisyonundan başlayan Aron Canet dördüncü olurken, Celestino Vietti ilk 5'i tamamladı. 

Uzun tur cezası alan Lopez, cezasını çekmeye çalışırken ilk olarak çakıla havuzuna uçtu ancak ikinci denemesinde cezasını başarıyla çekti. Lopez, tüm bunlara rağmen altıncı olmayı başardı. 

Onun arkasında Filip Salac, Manuel Gonzalez, Somkiat Chantra ve Sergio Garcia takip ettiler. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Pedro Acosta 19 35'38.328     167.7 25
2 Italy Tony Arbolino 19 35'44.522 6.194 6.194 167.2 20
3 United Kingdom Jake Dixon 19 35'46.910 8.582 2.388 167.1 16
4 Spain Aron Canet 19 35'47.175 8.847 0.265 167.0 13
5 Italy Celestino Vietti Ramus 19 35'47.862 9.534 0.687 167.0 11
6 Spain Alonso Lopez 19 35'49.180 10.852 1.318 166.9 10
7 Czech Republic Filip Salač 19 35'52.322 13.994 3.142 166.6 9
8 Spain Manuel Gonzalez 19 35'54.499 16.171 2.177 166.5 8
9 Thailand Somkiat Chantra 19 35'56.336 18.008 1.837 166.3 7
10 Spain Sergio Garcia Dols 19 35'56.349 18.021 0.013 166.3 6
11 Italy Mattia Pasini 19 35'58.693 20.365 2.344 166.1 5
12 United States Joe Roberts 19 36'01.223 22.895 2.530 165.9 4
13 Italy Dennis Foggia 19 36'01.471 23.143 0.248 165.9 3
14 Netherlands Bo Bendsneyder 19 36'02.179 23.851 0.708 165.9 2
15 Japan Ai Ogura 19 36'02.635 24.307 0.456 165.8 1
16 Belgium Barry Baltus 19 36'03.374 25.046 0.739 165.8  
17 Borja Gomez 19 36'06.929 28.601 3.555 165.5  
18 Spain Izan Guevara 19 36'07.970 29.642 1.041 165.4  
19 United States Sean Dylan Kelly 19 36'26.810 48.482 18.840 164.0  
20 Italy Lorenzo Porta 19 36'27.036 48.708 0.226 164.0  
21 Taiga Hada 19 36'37.725 59.397 10.689 163.2  
22 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin 19 37'10.171 1'31.843 32.446 160.8  
23 Spain Albert Arenas 17 36'25.890 2 Laps 2 Laps 146.8  
  Netherlands Zonta van den Goorbergh 9 17'07.494 10 Laps 8 Laps 165.3  
  Germany Lukas Tulovic 7 13'21.974 12 Laps 2 Laps 164.8  
  United Kingdom Sam Lowes 0          
  Spain Fermin Aldeguer 0          
  Spain Jeremy Alcoba 0          
  South Africa Darryn Binder 0          
  Spain Marcos Ramírez 0          
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Moto2 Fransa: Arbolino rahat kazandı, Acosta kaza yaptı!

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