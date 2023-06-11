Moto2 Mugello: Acosta rahat kazandı, Arbolino ikinci
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'sinde zafer KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta'nın oldu.
19 turluk Moto2 yarışında ilk tur oldukça olaylı geçti. İkinci sırada yer alan Alonso Lopez, lider Sam Lowes ile 11. virajda temas yaşadı ve uzun tur cezası aldı.
Bu temastan sonra Acosta liderliğe yükseldi ve sonrasında da damalı bayrağa kadar ilk sırada giderek rahat bir zafere ulaştı.
Tony Arbolino ve Jake Dixon podyumu tamamladılar. İkinci sırayı alan Arbolino, bu sonuca rağmen şampiyonada hâlâ 119 puanla ilk sırada.
Pole pozisyonundan başlayan Aron Canet dördüncü olurken, Celestino Vietti ilk 5'i tamamladı.
Uzun tur cezası alan Lopez, cezasını çekmeye çalışırken ilk olarak çakıla havuzuna uçtu ancak ikinci denemesinde cezasını başarıyla çekti. Lopez, tüm bunlara rağmen altıncı olmayı başardı.
Onun arkasında Filip Salac, Manuel Gonzalez, Somkiat Chantra ve Sergio Garcia takip ettiler.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|Puan
|1
|Pedro Acosta
|19
|35'38.328
|167.7
|25
|2
|Tony Arbolino
|19
|35'44.522
|6.194
|6.194
|167.2
|20
|3
|Jake Dixon
|19
|35'46.910
|8.582
|2.388
|167.1
|16
|4
|Aron Canet
|19
|35'47.175
|8.847
|0.265
|167.0
|13
|5
|Celestino Vietti Ramus
|19
|35'47.862
|9.534
|0.687
|167.0
|11
|6
|Alonso Lopez
|19
|35'49.180
|10.852
|1.318
|166.9
|10
|7
|Filip Salač
|19
|35'52.322
|13.994
|3.142
|166.6
|9
|8
|Manuel Gonzalez
|19
|35'54.499
|16.171
|2.177
|166.5
|8
|9
|Somkiat Chantra
|19
|35'56.336
|18.008
|1.837
|166.3
|7
|10
|Sergio Garcia Dols
|19
|35'56.349
|18.021
|0.013
|166.3
|6
|11
|Mattia Pasini
|19
|35'58.693
|20.365
|2.344
|166.1
|5
|12
|Joe Roberts
|19
|36'01.223
|22.895
|2.530
|165.9
|4
|13
|Dennis Foggia
|19
|36'01.471
|23.143
|0.248
|165.9
|3
|14
|Bo Bendsneyder
|19
|36'02.179
|23.851
|0.708
|165.9
|2
|15
|Ai Ogura
|19
|36'02.635
|24.307
|0.456
|165.8
|1
|16
|Barry Baltus
|19
|36'03.374
|25.046
|0.739
|165.8
|17
|Borja Gomez
|19
|36'06.929
|28.601
|3.555
|165.5
|18
|Izan Guevara
|19
|36'07.970
|29.642
|1.041
|165.4
|19
|Sean Dylan Kelly
|19
|36'26.810
|48.482
|18.840
|164.0
|20
|Lorenzo Porta
|19
|36'27.036
|48.708
|0.226
|164.0
|21
|Taiga Hada
|19
|36'37.725
|59.397
|10.689
|163.2
|22
|Kasma Daniel Kasmayudin
|19
|37'10.171
|1'31.843
|32.446
|160.8
|23
|Albert Arenas
|17
|36'25.890
|2 Laps
|2 Laps
|146.8
|Zonta van den Goorbergh
|9
|17'07.494
|10 Laps
|8 Laps
|165.3
|Lukas Tulovic
|7
|13'21.974
|12 Laps
|2 Laps
|164.8
|Sam Lowes
|0
|Fermin Aldeguer
|0
|Jeremy Alcoba
|0
|Darryn Binder
|0
|Marcos Ramírez
|0
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