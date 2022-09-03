Moto2 Misano: Vietti, kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda
Celestino Vietti, son zaman turunda kaza yapmasına rağmen kendi evinde pole pozisyonuna uzandı.
Moto3 ve MotoGP sıralama turlarının tamamlamasının ardından, son olarak Moto2 sınıfı Misano World Pisti'ne çıktı.
Q2 seansının yarı noktasına geldiğimizde Vietti sadece bir zaman turu kaydetmişti ve Albert Arenas 1:36.189'luk derecesiyle ilk sıradaydı.
Vietti, son hakları için piste yeniden çıktığında ilk olarak 1:36.330 ile ikinci sıraya çıktı ve bir sonraki turunda 1:35.996 yaparak zirveye yükseldi.
Bu esnada Arenas da kırmızı sektör dereceleriyle geliyordu ama 1:36.097 yaparak Vietti'nin arkasına yerleşebildi ve liderliği alamadı. Vietti, son turunda derecesini geliştirebilecek gibi duruyordu fakat 8. virajın çıkışında kaza yaptı.
Vietti'nin durumu iyiydi ve İtalyan sürücünün derecesini geçebilen olmadı. Böylelikle Vietti kendi evinde pole pozisyonuna uzanmış oldu.
Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Arenas, 0.101 saniye geride ikinci olurken; Alonso Lopez üçüncü sırayı aldı.
Aron Canet en hızlı 4. zamanı kaydederken, Tony Arbolino 5. oldu. Şampiyona lideri Ai Ogura sadece 8. sırayı alabildi, şampiyonada Ogura'nın bir sıra gerisinde yer alan Augusto Fernandez ise 9. oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren bu ikili yarın yan yana start alacaklar.
Moto2 yarışı yarın 13.20'da başlayacak.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Celestino Vietti Ramus
|8
|1'35.996
|158.556
|2
|Albert Arenas
|9
|1'36.097
|0.101
|0.101
|158.389
|3
|Alonso Lopez
|8
|1'36.186
|0.190
|0.089
|158.243
|4
|Aron Canet
|8
|1'36.373
|0.377
|0.187
|157.936
|5
|Tony Arbolino
|9
|1'36.397
|0.401
|0.024
|157.897
|6
|Lorenzo Porta
|9
|1'36.467
|0.471
|0.070
|157.782
|7
|Fermin Aldeguer
|5
|1'36.482
|0.486
|0.015
|157.757
|8
|Ai Ogura
|9
|1'36.489
|0.493
|0.007
|157.746
|9
|Augusto Fernandez
|9
|1'36.527
|0.531
|0.038
|157.684
|10
|Mattia Pasini
|8
|1'36.567
|0.571
|0.040
|157.619
|11
|Somkiat Chantra
|9
|1'36.575
|0.579
|0.008
|157.606
|12
|Marcel Schrötter
|9
|1'36.639
|0.643
|0.064
|157.501
|13
|Pedro Acosta
|9
|1'36.658
|0.662
|0.019
|157.470
|14
|Bo Bendsneyder
|9
|1'36.681
|0.685
|0.023
|157.433
|15
|Joe Roberts
|8
|1'36.762
|0.766
|0.081
|157.301
|16
|Jorge Navarro
|8
|1'36.894
|0.898
|0.132
|157.087
|17
|Filip Salač
|8
|1'37.260
|1.264
|0.366
|156.495
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Lorenzo Porta
|7
|1'36.720
|157.369
|2
|Bo Bendsneyder
|8
|1'36.747
|0.027
|0.027
|157.325
|3
|Joe Roberts
|9
|1'36.814
|0.094
|0.067
|157.216
|4
|Marcel Schrötter
|8
|1'36.932
|0.212
|0.118
|157.025
|5
|Manuel Gonzalez
|9
|1'36.960
|0.240
|0.028
|156.980
|6
|Barry Baltus
|9
|1'37.054
|0.334
|0.094
|156.828
|7
|Jeremy Alcoba
|9
|1'37.066
|0.346
|0.012
|156.808
|8
|Alessandro Zaccone
|9
|1'37.152
|0.432
|0.086
|156.669
|9
|Niccolò Antonelli
|9
|1'37.221
|0.501
|0.069
|156.558
|10
|Cameron Beaubier
|8
|1'37.481
|0.761
|0.260
|156.141
|11
|Senna Agius
|9
|1'37.567
|0.847
|0.086
|156.003
|12
|Zonta van den Goorbergh
|9
|1'37.826
|1.106
|0.259
|155.590
|13
|Marcos Ramírez
|9
|1'37.884
|1.164
|0.058
|155.498
|14
|Taiga Hada
|9
|1'38.018
|1.298
|0.134
|155.285
|15
|Sean Dylan Kelly
|9
|1'38.435
|1.715
|0.417
|154.627
|16
|Simone Corsi
|2
|1'38.523
|1.803
|0.088
|154.489
|17
|Keminth Kubo
|8
|1'38.588
|1.868
|0.065
|154.387
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