Moto2 Misano: Vietti, kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda

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Moto3 ve MotoGP sıralama turlarının tamamlamasının ardından, son olarak Moto2 sınıfı Misano World Pisti'ne çıktı.

Q2 seansının yarı noktasına geldiğimizde Vietti sadece bir zaman turu kaydetmişti ve Albert Arenas 1:36.189'luk derecesiyle ilk sıradaydı.

Vietti, son hakları için piste yeniden çıktığında ilk olarak 1:36.330 ile ikinci sıraya çıktı ve bir sonraki turunda 1:35.996 yaparak zirveye yükseldi.

Bu esnada Arenas da kırmızı sektör dereceleriyle geliyordu ama 1:36.097 yaparak Vietti'nin arkasına yerleşebildi ve liderliği alamadı. Vietti, son turunda derecesini geliştirebilecek gibi duruyordu fakat 8. virajın çıkışında kaza yaptı.

Vietti'nin durumu iyiydi ve İtalyan sürücünün derecesini geçebilen olmadı. Böylelikle Vietti kendi evinde pole pozisyonuna uzanmış oldu.

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Arenas, 0.101 saniye geride ikinci olurken; Alonso Lopez üçüncü sırayı aldı.

Aron Canet en hızlı 4. zamanı kaydederken, Tony Arbolino 5. oldu. Şampiyona lideri Ai Ogura sadece 8. sırayı alabildi, şampiyonada Ogura'nın bir sıra gerisinde yer alan Augusto Fernandez ise 9. oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren bu ikili yarın yan yana start alacaklar.

Moto2 yarışı yarın 13.20'da başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: