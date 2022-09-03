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Moto2 / Misano Sıralama turları raporu

Moto2 Misano: Vietti, kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda

Celestino Vietti, son zaman turunda kaza yapmasına rağmen kendi evinde pole pozisyonuna uzandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Moto2 Misano: Vietti, kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda
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Moto3 ve MotoGP sıralama turlarının tamamlamasının ardından, son olarak Moto2 sınıfı Misano World Pisti'ne çıktı. 

Q2 seansının yarı noktasına geldiğimizde Vietti sadece bir zaman turu kaydetmişti ve Albert Arenas 1:36.189'luk derecesiyle ilk sıradaydı. 

Vietti, son hakları için piste yeniden çıktığında ilk olarak 1:36.330 ile ikinci sıraya çıktı ve bir sonraki turunda 1:35.996 yaparak zirveye yükseldi. 

Bu esnada Arenas da kırmızı sektör dereceleriyle geliyordu ama 1:36.097 yaparak Vietti'nin arkasına yerleşebildi ve liderliği alamadı. Vietti, son turunda derecesini geliştirebilecek gibi duruyordu fakat 8. virajın çıkışında kaza yaptı. 

Vietti'nin durumu iyiydi ve İtalyan sürücünün derecesini geçebilen olmadı. Böylelikle Vietti kendi evinde pole pozisyonuna uzanmış oldu. 

 
 

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Arenas, 0.101 saniye geride ikinci olurken; Alonso Lopez üçüncü sırayı aldı. 

Aron Canet en hızlı 4. zamanı kaydederken, Tony Arbolino 5. oldu. Şampiyona lideri Ai Ogura sadece 8. sırayı alabildi, şampiyonada Ogura'nın bir sıra gerisinde yer alan Augusto Fernandez ise 9. oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren bu ikili yarın yan yana start alacaklar. 

Moto2 yarışı yarın 13.20'da başlayacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Celestino Vietti Ramus 8 1'35.996     158.556
2 Spain Albert Arenas 9 1'36.097 0.101 0.101 158.389
3 Spain Alonso Lopez 8 1'36.186 0.190 0.089 158.243
4 Spain Aron Canet 8 1'36.373 0.377 0.187 157.936
5 Italy Tony Arbolino 9 1'36.397 0.401 0.024 157.897
6 Italy Lorenzo Porta 9 1'36.467 0.471 0.070 157.782
7 Spain Fermin Aldeguer 5 1'36.482 0.486 0.015 157.757
8 Japan Ai Ogura 9 1'36.489 0.493 0.007 157.746
9 Spain Augusto Fernandez 9 1'36.527 0.531 0.038 157.684
10 Italy Mattia Pasini 8 1'36.567 0.571 0.040 157.619
11 Thailand Somkiat Chantra 9 1'36.575 0.579 0.008 157.606
12 Germany Marcel Schrötter 9 1'36.639 0.643 0.064 157.501
13 Spain Pedro Acosta 9 1'36.658 0.662 0.019 157.470
14 Netherlands Bo Bendsneyder 9 1'36.681 0.685 0.023 157.433
15 United States Joe Roberts 8 1'36.762 0.766 0.081 157.301
16 Spain Jorge Navarro 8 1'36.894 0.898 0.132 157.087
17 Czech Republic Filip Salač 8 1'37.260 1.264 0.366 156.495
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Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Lorenzo Porta 7 1'36.720     157.369
2 Netherlands Bo Bendsneyder 8 1'36.747 0.027 0.027 157.325
3 United States Joe Roberts 9 1'36.814 0.094 0.067 157.216
4 Germany Marcel Schrötter 8 1'36.932 0.212 0.118 157.025
5 Spain Manuel Gonzalez 9 1'36.960 0.240 0.028 156.980
6 Belgium Barry Baltus 9 1'37.054 0.334 0.094 156.828
7 Spain Jeremy Alcoba 9 1'37.066 0.346 0.012 156.808
8 Italy Alessandro Zaccone 9 1'37.152 0.432 0.086 156.669
9 Italy Niccolò Antonelli 9 1'37.221 0.501 0.069 156.558
10 United States Cameron Beaubier 8 1'37.481 0.761 0.260 156.141
11 Australia Senna Agius 9 1'37.567 0.847 0.086 156.003
12 Netherlands Zonta van den Goorbergh 9 1'37.826 1.106 0.259 155.590
13 Spain Marcos Ramírez 9 1'37.884 1.164 0.058 155.498
14 Taiga Hada 9 1'38.018 1.298 0.134 155.285
15 United States Sean Dylan Kelly 9 1'38.435 1.715 0.417 154.627
16 Italy Simone Corsi 2 1'38.523 1.803 0.088 154.489
17 Thailand Keminth Kubo 8 1'38.588 1.868 0.065 154.387
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