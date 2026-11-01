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Moto2 Sepang

Moto2 Malezya yarış: David Alonso kazandı, Deniz öncü kaza yüzünden yarış dışı

Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Malezya ayağında yarışı David Alonso kazandı. Aspar takım arkadaşı Daniel Holgado ikinci sırada finiş görürken, Angel Piqueras podyumun son basamağını tamamladı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 1 Kas 2026 06:58

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Şampiyonluk mücadelesinde Izan Guevara dördüncü, Manuel Gonzalez beşinci oldu. Bu sonuçla ikili arasındaki puan farkı, sezonun bitimine üç yarış kala 3,5’e düştü.

Malezya’da cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama seansında Daniel Holgado, rakiplerine yarım saniyeden fazla fark atarak pole pozisyonunu elde etmişti. Angel Piqueras ikinci sırayı alırken, Izan Guevara üçüncü sıradan yarışa başlama hakkı kazandı. İkinci çizgide David Alonso, Alonso Lopez ve Collin Veijer yer aldı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamlayarak yarışa daha gerilerden başlamak zorunda kaldı. Cuma günü ilk serbest antrenmanda yaşadığı kazanın ardından sağ ayağında ağrı hisseden İspanyol sürücü için yarış öncesinde zorlu bir mücadele bekleniyordu.

Malezya’daki yüksek sıcaklıklar altında gerçekleştirilen yarışta hava sıcaklığı 36, pist sıcaklığı ise 53 dereceye ulaştı. Startla birlikte Holgado liderliğini korurken, David Alonso ilk bölümde Guevara’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. Gonzalez de iyi bir başlangıç yaparak dokuzuncu sıradan yedinciliğe çıktı.

İkinci turda Piqueras’ı da geçen Alonso, takım arkadaşı Holgado’nun en yakın takipçisi konumuna geldi. Yarışın üçüncü turunda temsilcimiz Deniz Öncü, altıncı virajda kaza yaparak mücadeleye veda etti. Aynı bölümde Gonzalez de Daniel Muñoz’yu geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi. İspanyol sürücü, dördüncü turda Alonso Lopez’i de geçerek beşincilik mücadelesine dahil oldu.

Ön grupta Holgado, Alonso ve Piqueras arasındaki mücadele giderek hızlandı. Altıncı turda Guevara ilk üçlüye yaklaşmaya çalışırken Alonso, Holgado’ya karşı atak yaparak liderliği ele geçirdi. Kolombiyalı sürücü, takip eden turlarda temposunu artırarak farkı açmaya başladı.

Sekizinci tur itibarıyla takım arkadaşı Holgado ile arasındaki farkı 0,8 saniyeye çıkaran Alonso, dokuzuncu turda bu farkı 1,1 saniyeye yükseltti. Piqueras üçüncü sıradaki yerini korurken Guevara dördüncülükte kaldı. Gonzalez ise şampiyonluk rakibinin gerisine düşmeye devam etti.

Yarışın son bölümünde Alonso, 14. virajda yaşadığı yüksek taraflı düşüş tehlikesini son anda kontrol ederek yarışta kalmayı başardı. Bu an, Holgado’nun yeniden liderlik mücadelesine yaklaşmasına neden oldu. Ancak Alonso, bitime iki tur kala farkı tekrar açtı ve son turda üstünlüğünü koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

David Alonso, Daniel Holgado’nun yaklaşık iki saniye önünde finişe ulaşarak Malezya’da zafere uzandı. Holgado ikinci, Angel Piqueras ise üçüncü oldu.Şampiyonluk mücadelesinde fark 3,5 puana indi. Yarışın en dikkat çekici sonuçlarından biri, şampiyonluk mücadelesinde yaşandı. Izan Guevara dördüncü sırada finiş görürken, şampiyona lideri Manuel Gonzalez beşinci oldu. Böylece Gonzalez liderliğini korusa da Guevara ile arasındaki puan farkı 3,5’e kadar geriledi.

Sezonun bitimine yalnızca üç yarış kala Moto2 şampiyonluğu mücadelesi giderek kızışırken, iki sürücü arasındaki küçük puan farkı kalan yarışları daha da kritik hale getirdi.

Yarışın ilk 10 sırası Ivan Ortola, Collin Veijer, Alonso Lopez, Celestino Vietti ve Alex Escrig’in sıralamayı tamamlamasıyla şekillendi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Malezya yarışına 25. sıradan başladı. Yarışın ilk bölümünde pozisyonunu geliştirmeyi başaran temsilcimiz Öncü, 20. sıraya kadar yükselmişti ancak üçüncü turda altıncı virajda yaşadığı kazayla sona erdi.

YARIŞ

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 17

35'44.732

158.1 25 2 D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 17

+1.932

35'46.664

1.932 158.0 20 3

Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 17

+3.565

35'48.297

1.633 157.9 16 4 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 17

+6.182

35'50.914

2.617 157.7 13 5 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 17

+14.130

35'58.862

7.948 157.1 11 6 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 17

+16.651

36'01.383

2.521 156.9 10 7 C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 17

+17.705

36'02.437

1.054 156.8 9 8 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 17

+17.981

36'02.713

0.276 156.8 8 9 C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 17

+18.553

36'03.285

0.572 156.8 7 10 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 17

+19.175

36'03.907

0.622 156.7 6 11

J. Antonio Rueda Ajo Motorsport

98 Kalex Moto2 17

+20.150

36'04.882

0.975 156.6 5 12 A. Lopez ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 17

+20.334

36'05.066

0.184 156.6 4 13

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 17

+20.751

36'05.483

0.417 156.6 3 14 F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

+22.298

36'07.030

1.547 156.5 2 15 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 17

+23.683

36'08.415

1.385 156.4 1 16 T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 17

+24.858

36'09.590

1.175 156.3 17 B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 17

+27.725

36'12.457

2.867 156.1 18 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 17

+27.878

36'12.610

0.153 156.1 19

X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team

85 Forward F2 17

+29.059

36'13.791

1.181 156.0 20

A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54 Boscoscuro B-26 17

+30.301

36'15.033

1.242 155.9 21 Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 17

+33.279

36'18.011

2.978 155.7 22 M. Ferrari ITALJET Gresini Moto2 23 Kalex Moto2 17

+42.658

36'27.390

9.379 155.0 dnf

J. Roulstone Elf Marc VDS Racing Team

22 Boscoscuro B-26 13

+4 Tur

28'15.936

4 Tur 152.9 Yarış dışı dnf A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 10

+7 Tur

2Г13.311

3 Tur 156.7 Kaza dnf T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 9

+8 Tur

19'06.885

1 Tur 156.5 Kaza dnf

L. Lunetta SpeedRS Team

32 Boscoscuro B-26 5

+12 Tur

14'36.316

4 Tur 113.8 Yarış dışı dnf D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 2

+15 Tur

4'20.795

3 Tur 153.0 Kaza dnf M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 2

+15 Tur

7'53.680

3'32.885 84.2 Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle

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