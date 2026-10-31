Sıralama turları raporu

Moto2 Sepang

Moto2 Malezya sıralama: Sepang'da Holgado pole'de, Deniz Öncü 25. sırada!

Daniel Holgado, Sepang Uluslararası pistinde gerçekleştirilen Moto2 sıralama seansında rakiplerine büyük fark atarak pole pozisyonunu elde etti.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 31 Eki 2026 08:49

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Dani Holgado

Moto2’de Malezya Grand Prix’si öncesindeki sıralama seansı, Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Cuma günkü serbest antrenman seansını ilk 14 içerisinde tamamlayan sürücüler doğrudan Q2’ye yükselirken diğer isimler, ikinci bölüme geçebilmek için Q1’de mücadele etti. Q1’i ilk dört sırada tamamlayan sürücüler de Q2’ye yükselme hakkı kazandı.

Dünya Şampiyonası’nın ilk 10’unda yer alan Filip Salac, Celestino Vietti ve David Alonso, sıralama mücadelesine Q1’den başlamak zorunda kaldı. Üçlü, Alex Escrig ile birlikte Q2’ye yükselmeyi başardı. Escrig, Q1’de kaydettiği 2:03.459’luk dereceyle hafta sonunun o ana kadarki en hızlı turunu elde etti ve en yakın rakibine 0.287 saniye fark attı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise Q1 seansını 11. sırada tamamlayarak Q2’ye geçiş hakkı elde edemedi. Bu sonuçla Deniz Öncü, Malezya Grand Prix’sine 25. sıradan başlayacak.

Cuma günü gerçekleştirilen seansta 2:03.737’lik dereceyle en hızlı isim olan Intact takımının sürücüsü Manuel Gonzalez’in derecesi, Holgado’nun geçen yıl aynı pistte kaydettiği 2:02.858’lik tur rekorunun gerisinde kalmıştı.

Q2’nin ilk hızlı turunda 2:03.355 kaydeden Daniel Holgado, seansın ilerleyen bölümünde temposunu daha da yükseltti. Celestino Vietti ise bu sırada pist dışına çıkarak çakıl havuzuna girdi.

Pist sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı 15 dakikalık seansın son beş dakikasında sürücüler son ataklarını gerçekleştirdi. Holgado, 2:02.875’lik derecesiyle en hızlı turunu geliştirerek pole pozisyonunu garantiledi. İspanyol sürücü, tur rekorunu yalnızca 0.017 saniye farkla kaçırmasına rağmen en yakın rakibinin yarım saniyeden fazla önünde yer alarak seansın açık ara en hızlı ismi oldu.

Holgado, Malezya Grand Prix’sinin ilk start çizgisini Angel Piqueras ve Izan Guevara ile paylaşacak. Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren Guevara’nın ön sıradan başlayacak olması, pazar günkü yarışın genel klasman açısından önemini artırıyor.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, sıralama seansını dokuzuncu sırada tamamladı. Cuma günü yaşadığı kazanın ardından sağ ayağında ağrı hisseden İspanyol sürücünün yarış boyunca göstereceği performans belirsizliğini koruyor.

Intact takım yöneticisi Jürgen Lingg, Gonzalez’in dayanıklılığına vurgu yaparken tropikal sıcaklık altında gerçekleştirilecek zorlu yarışın sürücünün fiziksel durumunu nasıl etkileyeceğini öngörmenin güç olduğunu belirtti.

Genel klasmanda Gonzalez’in yalnızca beş puan gerisinde bulunan Guevara, üçüncü sıradan başlayacağı yarışta şampiyona lideri üzerindeki baskıyı artırma fırsatına sahip olacak.

Sıralama sonuçlarına göre David Alonso, Alonso Lopez ve Collin Veijer ikinci start sırasını oluştururken Alex Escrig yedinci, David Munoz sekizinci sırada yer aldı. Gonzalez dokuzuncu sıradan başlayacak. Intact takımının diğer sürücüsü Senna Agius ise seansı 12. sırada tamamladı.

Malezya Grand Prix’si pazar günü Türkiye saatiyle 08.15’te başlayacak.

Yarışta gözler, pole pozisyonundan start alacak Holgado’nun performansının yanı sıra şampiyonluk mücadelesindeki Guevara ve Gonzalez’in mücadelesinde olacak. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 25. sıradan başlayacağı yarışta ön gruba yaklaşmak ve sıralamada yükselmek için mücadele edecek.

Q2

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası 1 D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 6

2'02.875

162.399 2

Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 6

+0.541

2'03.416

0.541 161.687 3 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 6

+0.611

2'03.486

0.070 161.595 4 D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 6

+0.616

2'03.491

0.005 161.589 5 A. Lopez ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 6

+0.641

2'03.516

0.025 161.556 6 C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 6

+0.685

2'03.560

0.044 161.498 7 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 7

+0.789

2'03.664

0.104 161.363 8

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 6

+0.843

2'03.718

0.054 161.292 9 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 6

+0.859

2'03.734

0.016 161.271 10 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 6

+0.964

2'03.839

0.105 161.135 11 M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 6

+1.103

2'03.978

0.139 160.954 12 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 6

+1.134

2'04.009

0.031 160.914 13 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 6

+1.161

2'04.036

0.027 160.879 14 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 6

+1.258

2'04.133

0.097 160.753 15 T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 6

+1.461

2'04.336

0.203 160.490 16 F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 3

+1.510

2'04.385

0.049 160.427 17 T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 6

+2.105

2'04.980

0.595 159.663 18 C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 1

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