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Moto2 Balaton Park

Moto2 Macaristan yarış: Gonzalez kazandı, Deniz Öncü 17. sırada

Manuel Gonzalez, Balaton Park’ta üstün bir performans sergileyerek sezonun dördüncü, üst üste ise üçüncü galibiyetini elde etti.

Emine Kökçü
Yayın tarihi:
manuel gonzalez

2026 Moto2 sezonunda heyecan bu hafta sonu Balaton Park pistinde devam ederken, yarışın en hızlı ismi Manuel Gonzalez oldu. İspanyol sürücü ana yarışı kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü, Balaton Park hafta sonunda istikrarlı bir performans sergileyerek 24. sıradan start aldığı Moto2 yarışını 17. sırada bitirdi.

Yarışın ilk yarısında Filip Salač’ın arkasında ilerleyen Gonzalez, 12. turda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Salač rakibine yakın kalmayı başarsa da, bitime üç tur kala farkı açan Gonzalez damalı bayrağı bir saniyeden fazla farkla ilk sırada gördü.

Senna Agius da yarışın büyük bölümünde liderlik mücadelesinin içinde yer aldı. Ancak Gonzalez’in liderliği almasından sonra ön ikiliden kopan Agius, yarışın son bölümünde David Alonso’nun baskısıyla karşılaştı. Buna rağmen üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, Alonso dördüncü sırada finiş gördü.

Dani Holgado yarışı beşinci sırada tamamlarken, onu sırasıyla Izan Guevara, Celestino Vietti, Alonso Lopez, Alberto Ferrandez ve Tony Arbolino takip etti. Böylece ilk 10 sıralaması tamamlanmış oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Balaton Park’ta geriden başladığı yarışı iyi bir toparlanma göstererek 17. sırada bitirdi. Deniz Öncü, Adrian Huertas’ın arkasında finiş görerek istikrarlı bir yarış çıkardı.

Balaton Park’taki mücadelenin ardından Moto2 takvimi, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Çekya ayağı ile sürecek.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 22

37'10.278

   144.7   25
2 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 22

+1.552

37'11.830

 1.552 144.6   20
3 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 22

+3.925

37'14.203

 2.373 144.4   16
4 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 22

+4.367

37'14.645

 0.442 144.4   13
5 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 22

+9.561

37'19.839

 5.194 144.0   11
6 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 22

+11.143

37'21.421

 1.582 143.9   10
7 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 22

+14.612

37'24.890

 3.469 143.7   9
8 Spain A. Lopez ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 22

+18.652

37'28.930

 4.040 143.5   8
9
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 22

+18.808

37'29.086

 0.156 143.4   7
10 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 22

+20.885

37'31.163

 2.077 143.3   6
11
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 22

+22.404

37'32.682

 1.519 143.2   5
12 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 22

+22.564

37'32.842

 0.160 143.2   4
13 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 22

+24.263

37'34.541

 1.699 143.1   3
14 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 22

+27.513

37'37.791

 3.250 142.9   2
15 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 22

+27.762

37'38.040

 0.249 142.9   1
16 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 22

+29.225

37'39.503

 1.463 142.8    
17 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 22

+31.425

37'41.703

 2.200 142.6    
18
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 22

+31.722

37'42.000

 0.297 142.6    
19 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 22

+33.763

37'44.041

 2.041 142.5    
20 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 22

+40.676

37'50.954

 6.913 142.1    
21 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 22

+43.846

37'54.124

 3.170 141.9    
22
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
 22 Honda 22

+1'04.501

38'14.779

 20.655 140.6    
23 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 21

+1 Tur

37'42.032

 1 Tur 136.1    
dnf
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 19

+3 Tur

33'07.297

 2 Tur 140.2 Yarış dışı  
dnf
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 3

+19 Tur

5'10.719

 16 Tur 141.6 Çarpışma  
dnf Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 3

+19 Tur

5'11.012

 0.293 141.5 Çarpışma  
dnf Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 0

+22 Tur

1'15.509

 3 Tur   Kaza  
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