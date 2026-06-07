Moto2 Macaristan yarış: Gonzalez kazandı, Deniz Öncü 17. sırada

2026 Moto2 sezonunda heyecan bu hafta sonu Balaton Park pistinde devam ederken, yarışın en hızlı ismi Manuel Gonzalez oldu. İspanyol sürücü ana yarışı kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü, Balaton Park hafta sonunda istikrarlı bir performans sergileyerek 24. sıradan start aldığı Moto2 yarışını 17. sırada bitirdi.

Yarışın ilk yarısında Filip Salač’ın arkasında ilerleyen Gonzalez, 12. turda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Salač rakibine yakın kalmayı başarsa da, bitime üç tur kala farkı açan Gonzalez damalı bayrağı bir saniyeden fazla farkla ilk sırada gördü.

Senna Agius da yarışın büyük bölümünde liderlik mücadelesinin içinde yer aldı. Ancak Gonzalez’in liderliği almasından sonra ön ikiliden kopan Agius, yarışın son bölümünde David Alonso’nun baskısıyla karşılaştı. Buna rağmen üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, Alonso dördüncü sırada finiş gördü.

Dani Holgado yarışı beşinci sırada tamamlarken, onu sırasıyla Izan Guevara, Celestino Vietti, Alonso Lopez, Alberto Ferrandez ve Tony Arbolino takip etti. Böylece ilk 10 sıralaması tamamlanmış oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Balaton Park’ta geriden başladığı yarışı iyi bir toparlanma göstererek 17. sırada bitirdi. Deniz Öncü, Adrian Huertas’ın arkasında finiş görerek istikrarlı bir yarış çıkardı.

Balaton Park’taki mücadelenin ardından Moto2 takvimi, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Çekya ayağı ile sürecek.