Moto2 Macaristan yarış: Gonzalez kazandı, Deniz Öncü 17. sırada
Manuel Gonzalez, Balaton Park’ta üstün bir performans sergileyerek sezonun dördüncü, üst üste ise üçüncü galibiyetini elde etti.
2026 Moto2 sezonunda heyecan bu hafta sonu Balaton Park pistinde devam ederken, yarışın en hızlı ismi Manuel Gonzalez oldu. İspanyol sürücü ana yarışı kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü, Balaton Park hafta sonunda istikrarlı bir performans sergileyerek 24. sıradan start aldığı Moto2 yarışını 17. sırada bitirdi.
Yarışın ilk yarısında Filip Salač’ın arkasında ilerleyen Gonzalez, 12. turda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Salač rakibine yakın kalmayı başarsa da, bitime üç tur kala farkı açan Gonzalez damalı bayrağı bir saniyeden fazla farkla ilk sırada gördü.
Senna Agius da yarışın büyük bölümünde liderlik mücadelesinin içinde yer aldı. Ancak Gonzalez’in liderliği almasından sonra ön ikiliden kopan Agius, yarışın son bölümünde David Alonso’nun baskısıyla karşılaştı. Buna rağmen üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, Alonso dördüncü sırada finiş gördü.
Dani Holgado yarışı beşinci sırada tamamlarken, onu sırasıyla Izan Guevara, Celestino Vietti, Alonso Lopez, Alberto Ferrandez ve Tony Arbolino takip etti. Böylece ilk 10 sıralaması tamamlanmış oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, Balaton Park’ta geriden başladığı yarışı iyi bir toparlanma göstererek 17. sırada bitirdi. Deniz Öncü, Adrian Huertas’ın arkasında finiş görerek istikrarlı bir yarış çıkardı.
Balaton Park’taki mücadelenin ardından Moto2 takvimi, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Çekya ayağı ile sürecek.
YARIŞ
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|22
|
37'10.278
|144.7
|25
|2
|F. Salač OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|22
|
+1.552
37'11.830
|1.552
|144.6
|20
|3
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|22
|
+3.925
37'14.203
|2.373
|144.4
|16
|4
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|22
|
+4.367
37'14.645
|0.442
|144.4
|13
|5
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|22
|
+9.561
37'19.839
|5.194
|144.0
|11
|6
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|22
|
+11.143
37'21.421
|1.582
|143.9
|10
|7
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|22
|
+14.612
37'24.890
|3.469
|143.7
|9
|8
|A. Lopez ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|22
|
+18.652
37'28.930
|4.040
|143.5
|8
|9
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|22
|
+18.808
37'29.086
|0.156
|143.4
|7
|10
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|22
|
+20.885
37'31.163
|2.077
|143.3
|6
|11
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|22
|
+22.404
37'32.682
|1.519
|143.2
|5
|12
|B. Baltus Fantic Racing
|7
|Kalex Moto2
|22
|
+22.564
37'32.842
|0.160
|143.2
|4
|13
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|22
|
+24.263
37'34.541
|1.699
|143.1
|3
|14
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|22
|
+27.513
37'37.791
|3.250
|142.9
|2
|15
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|22
|
+27.762
37'38.040
|0.249
|142.9
|1
|16
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|22
|
+29.225
37'39.503
|1.463
|142.8
|17
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|22
|
+31.425
37'41.703
|2.200
|142.6
|18
|
L. Lunetta SpeedRS Team
|32
|Boscoscuro B-26
|22
|
+31.722
37'42.000
|0.297
|142.6
|19
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|22
|
+33.763
37'44.041
|2.041
|142.5
|20
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|22
|
+40.676
37'50.954
|6.913
|142.1
|21
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|22
|
+43.846
37'54.124
|3.170
|141.9
|22
|
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
|22
|Honda
|22
|
+1'04.501
38'14.779
|20.655
|140.6
|23
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|21
|
+1 Tur
37'42.032
|1 Tur
|136.1
|dnf
|
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
|85
|Forward F2
|19
|
+3 Tur
33'07.297
|2 Tur
|140.2
|Yarış dışı
|dnf
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|3
|
+19 Tur
5'10.719
|16 Tur
|141.6
|Çarpışma
|dnf
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|3
|
+19 Tur
5'11.012
|0.293
|141.5
|Çarpışma
|dnf
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|0
|
+22 Tur
1'15.509
|3 Tur
|Kaza
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