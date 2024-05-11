Moto2 Le Mans: Son antrenmanda Gonzalez lider, Deniz 20. sırada
Le Mans'da gerçekleştirilen Moto2 antrenman seansını Manuel Gonzalez lider tamamladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'de 3. antrenman seansına sürücüler epey hızlı başladılar. Seans başladıktan kısa bir süre sonra Marcos Ramirez, 1:35.442 yaparak tur rekorunu kırdı.
Dakikalar sonra Sergio Garcia 1:35.095 yaparak liderliği alıp, tur rekorunu daha da geliştirirken, Manuel Gonzalez 1:34.868'le 1:35'in de altına indi.
Zorlamaya devam eden Gonzalez, 12. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.
Fakat seansın kalan kısmında derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamladı.
Garcia 1:35.095'le seansı ikinci bitirirken, Jeremy Alcoba 1:35.110 ile üçüncü sırada yer aldı.
Joe Roberts'in dördüncü olduğu seansta Somkiat Chantra beşinci, Alonso Lopez altıncı, Filip Salac yedinci ve Ramirez sekizinci oldu.
İlk onu Fermin Aldeguer ve Tony Arbolino tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, cuma gününe oranla temposunu yükseltse de 1:35.963'lük derecesiyle yaklaşık 1 saniye geride 20. oldu ve Q2'ye kalamadı.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|12
|
1'34.868
|168.562
|263
|2
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.227
1'35.095
|0.227
|168.160
|265
|3
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|14
|
+0.242
1'35.110
|0.015
|168.133
|265
|4
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|14
|
+0.354
1'35.222
|0.112
|167.935
|263
|5
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|13
|
+0.363
1'35.231
|0.009
|167.920
|265
|6
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.372
1'35.240
|0.009
|167.904
|264
|7
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|15
|
+0.440
1'35.308
|0.068
|167.784
|267
|8
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|16
|
+0.451
1'35.319
|0.011
|167.765
|265
|9
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.470
1'35.338
|0.019
|167.731
|262
|10
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|13
|
+0.478
1'35.346
|0.008
|167.717
|265
|11
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.488
1'35.356
|0.010
|167.699
|270
|12
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|13
|
+0.588
1'35.456
|0.100
|167.524
|263
|13
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|14
|
+0.628
1'35.496
|0.040
|167.454
|263
|14
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|15
|
+0.656
1'35.524
|0.028
|167.405
|263
|15
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|14
|
+0.677
1'35.545
|0.021
|167.368
|265
|16
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|13
|
+0.789
1'35.657
|0.112
|167.172
|264
|17
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|15
|
+0.826
1'35.694
|0.037
|167.107
|264
|18
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|14
|
+0.866
1'35.734
|0.040
|167.037
|266
|19
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|14
|
+0.921
1'35.789
|0.055
|166.941
|267
|20
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|16
|
+1.095
1'35.963
|0.174
|166.639
|270
|21
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|15
|
+1.099
1'35.967
|0.004
|166.632
|270
|22
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|12
|
+1.244
1'36.112
|0.145
|166.380
|266
|23
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|14
|
+1.573
1'36.441
|0.329
|165.813
|268
|24
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|9
|
+1.700
1'36.568
|0.127
|165.595
|261
|25
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|15
|
+2.068
1'36.936
|0.368
|164.966
|265
|26
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|14
|
+2.219
1'37.087
|0.151
|164.710
|264
|27
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|13
|
+2.279
1'37.147
|0.060
|164.608
|263
|28
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|3
|
+2.296
1'37.164
|0.017
|164.579
|265
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