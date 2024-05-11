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Moto2 Le Mans
Antrenman raporu

Moto2 Le Mans: Son antrenmanda Gonzalez lider, Deniz 20. sırada

Le Mans'da gerçekleştirilen Moto2 antrenman seansını Manuel Gonzalez lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Manuel Gonzalez, QJMOTOR Gresini Moto2

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'de 3. antrenman seansına sürücüler epey hızlı başladılar. Seans başladıktan kısa bir süre sonra Marcos Ramirez, 1:35.442 yaparak tur rekorunu kırdı.

Dakikalar sonra Sergio Garcia 1:35.095 yaparak liderliği alıp, tur rekorunu daha da geliştirirken, Manuel Gonzalez 1:34.868'le 1:35'in de altına indi.

Zorlamaya devam eden Gonzalez, 12. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Fakat seansın kalan kısmında derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamladı.

Garcia 1:35.095'le seansı ikinci bitirirken, Jeremy Alcoba 1:35.110 ile üçüncü sırada yer aldı.

Joe Roberts'in dördüncü olduğu seansta Somkiat Chantra beşinci, Alonso Lopez altıncı, Filip Salac yedinci ve Ramirez sekizinci oldu.

 İlk onu Fermin Aldeguer ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, cuma gününe oranla temposunu yükseltse de 1:35.963'lük derecesiyle yaklaşık 1 saniye geride 20. oldu ve Q2'ye kalamadı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 12

1'34.868

   168.562 263
2 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 15

+0.227

1'35.095

 0.227 168.160 265
3 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 14

+0.242

1'35.110

 0.015 168.133 265
4 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 14

+0.354

1'35.222

 0.112 167.935 263
5 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 13

+0.363

1'35.231

 0.009 167.920 265
6 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 15

+0.372

1'35.240

 0.009 167.904 264
7 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 15

+0.440

1'35.308

 0.068 167.784 267
8 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 16

+0.451

1'35.319

 0.011 167.765 265
9 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 15

+0.470

1'35.338

 0.019 167.731 262
10 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 13

+0.478

1'35.346

 0.008 167.717 265
11 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 15

+0.488

1'35.356

 0.010 167.699 270
12 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 13

+0.588

1'35.456

 0.100 167.524 263
13 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 14

+0.628

1'35.496

 0.040 167.454 263
14 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 15

+0.656

1'35.524

 0.028 167.405 263
15 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 14

+0.677

1'35.545

 0.021 167.368 265
16 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 13

+0.789

1'35.657

 0.112 167.172 264
17 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 15

+0.826

1'35.694

 0.037 167.107 264
18 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 14

+0.866

1'35.734

 0.040 167.037 266
19
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 14

+0.921

1'35.789

 0.055 166.941 267
20 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 16

+1.095

1'35.963

 0.174 166.639 270
21 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 15

+1.099

1'35.967

 0.004 166.632 270
22 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 12

+1.244

1'36.112

 0.145 166.380 266
23 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 14

+1.573

1'36.441

 0.329 165.813 268
24
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
 17 Kalex 9

+1.700

1'36.568

 0.127 165.595 261
25
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 15

+2.068

1'36.936

 0.368 164.966 265
26 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 14

+2.219

1'37.087

 0.151 164.710 264
27 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 13

+2.279

1'37.147

 0.060 164.608 263
28 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 3

+2.296

1'37.164

 0.017 164.579 265
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