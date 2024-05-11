Moto2 Le Mans: Son antrenmanda Gonzalez lider, Deniz 20. sırada

Moto2'de 3. antrenman seansına sürücüler epey hızlı başladılar. Seans başladıktan kısa bir süre sonra Marcos Ramirez, 1:35.442 yaparak tur rekorunu kırdı.

Dakikalar sonra Sergio Garcia 1:35.095 yaparak liderliği alıp, tur rekorunu daha da geliştirirken, Manuel Gonzalez 1:34.868'le 1:35'in de altına indi.

Zorlamaya devam eden Gonzalez, 12. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Fakat seansın kalan kısmında derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı lider tamamladı.

Garcia 1:35.095'le seansı ikinci bitirirken, Jeremy Alcoba 1:35.110 ile üçüncü sırada yer aldı.

Joe Roberts'in dördüncü olduğu seansta Somkiat Chantra beşinci, Alonso Lopez altıncı, Filip Salac yedinci ve Ramirez sekizinci oldu.

İlk onu Fermin Aldeguer ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, cuma gününe oranla temposunu yükseltse de 1:35.963'lük derecesiyle yaklaşık 1 saniye geride 20. oldu ve Q2'ye kalamadı.

Seans sonucu: