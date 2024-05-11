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Moto2 Le Mans
Sıralama turları raporu

Moto2 Le Mans: Pole pozisyonu Canet'in, Deniz 22. oldu

Aron Canet, Fransa'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ezel Tan
Aron Canet, Fantic Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler ilk dörde girerek Q2'ye kalmak için çaba gösterdiler.

Zonta van den Goorbergh bu bölümü 1:35.437'lik turuyla lider tamamlarken, Aron Canet 0.024 saniye geride ikinci ve Senna Agius üçüncü oldu.

Izan Guevara ise seansı dördüncü sırada noktalayarak Q2'ye kalan son isim oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu bölümü sekizinci sırada tamamlamasının ardından ilk bölümde elendi ve yarışa 22. cepten başlayacak.

Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.

Aron Canet 1:35.037'lik turuyla pole pozisyonunu kazanırken, Joe Roberts ikinci ve Sergio Garcia üçüncü oldu.

Pazar günkü yarışta ikinci çizgiyi Albert Arenas, Alonso Lopez ve Manuel González paylaşacak.

Q2 sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 7

1'35.037

   168.262  
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 8

+0.136

1'35.173

 0.136 168.022  
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 8

+0.211

1'35.248

 0.075 167.890  
4 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.340

1'35.377

 0.129 167.663  
5 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 8

+0.400

1'35.437

 0.060 167.557  
6 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 8

+0.416

1'35.453

 0.016 167.529  
7 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 7

+0.562

1'35.599

 0.146 167.273  
8
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 6

+0.573

1'35.610

 0.011 167.254  
9 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 8

+0.616

1'35.653

 0.043 167.179  
10 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 7

+0.738

1'35.775

 0.122 166.966  
11 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 4

+0.771

1'35.808

 0.033 166.908  
12 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 8

 

      
13 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 8

 

      
14 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 8

 

      
15 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 8

 

      
16 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 8

 

      
17 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 5

+1.051

1'36.088

 0.280 166.422  
18 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 4

+2.111

1'37.148

 1.060 164.606  
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Önceki haber Moto2 Le Mans: Son antrenmanda Gonzalez lider, Deniz 20. sırada

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