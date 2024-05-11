Moto2 Le Mans: Pole pozisyonu Canet'in, Deniz 22. oldu
Aron Canet, Fransa'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler ilk dörde girerek Q2'ye kalmak için çaba gösterdiler.
Zonta van den Goorbergh bu bölümü 1:35.437'lik turuyla lider tamamlarken, Aron Canet 0.024 saniye geride ikinci ve Senna Agius üçüncü oldu.
Izan Guevara ise seansı dördüncü sırada noktalayarak Q2'ye kalan son isim oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, bu bölümü sekizinci sırada tamamlamasının ardından ilk bölümde elendi ve yarışa 22. cepten başlayacak.
Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.
Aron Canet 1:35.037'lik turuyla pole pozisyonunu kazanırken, Joe Roberts ikinci ve Sergio Garcia üçüncü oldu.
Pazar günkü yarışta ikinci çizgiyi Albert Arenas, Alonso Lopez ve Manuel González paylaşacak.
Q2 sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|7
|
1'35.037
|168.262
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|8
|
+0.136
1'35.173
|0.136
|168.022
|3
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.211
1'35.248
|0.075
|167.890
|4
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|8
|
+0.340
1'35.377
|0.129
|167.663
|5
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.400
1'35.437
|0.060
|167.557
|6
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|8
|
+0.416
1'35.453
|0.016
|167.529
|7
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|7
|
+0.562
1'35.599
|0.146
|167.273
|8
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|6
|
+0.573
1'35.610
|0.011
|167.254
|9
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|8
|
+0.616
1'35.653
|0.043
|167.179
|10
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|7
|
+0.738
1'35.775
|0.122
|166.966
|11
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|4
|
+0.771
1'35.808
|0.033
|166.908
|12
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|8
|
|13
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|8
|
|14
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|8
|
|15
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|8
|
|16
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|8
|
|17
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|5
|
+1.051
1'36.088
|0.280
|166.422
|18
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|4
|
+2.111
1'37.148
|1.060
|164.606
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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