Moto2 Le Mans: Garcia rahat kazandı, Deniz 18. oldu
Sergio Garcia Dols, Le Mans'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafere ulaşan isim oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Le Mans'da gerçekleştirilen Moto2 yarışının ilk bölümünde Sergio Garcia liderdi ve farkı düzenli olarak açmayı başardı.
Turlar ilerledikçe farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkaran Garcia, bir noktada 3 saniyelik bir fark yakaladı ve rahat bir galibiyet elde etmeyi başardı.
İkincilik mücadelesini kazanan isim Ai Ogura olurken, podyumun son basamağı için verilen mücadeleyi 0.060 saniye ile Alonso Lopez kazandı.
Joe Roberts'in dördüncü olduğu seansta Somkiat Chantra beşinci, Aron Canet altıncı ve Fermin Aldeguer yedinci oldu.
İlk onu Tony Arbolino, Albert Arenas ve Izan Guevara tamamladı.
Temsilcimiz Deniz, gerilerden başladığı yarışta 18. sıraya kadar yükselmeyi başarsa da hafta sonunu puansız kapattı.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|22
|
35'20.709
|156.2
|25
|2
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|22
|
+3.174
35'23.883
|3.174
|156.0
|20
|3
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|22
|
+3.704
35'24.413
|0.530
|156.0
|16
|4
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|22
|
+3.764
35'24.473
|0.060
|156.0
|13
|5
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|22
|
+3.935
35'24.644
|0.171
|156.0
|11
|6
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|22
|
+4.511
35'25.220
|0.576
|155.9
|10
|7
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|22
|
+4.811
35'25.520
|0.300
|155.9
|9
|8
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|22
|
+6.811
35'27.520
|2.000
|155.7
|8
|9
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|22
|
+8.831
35'29.540
|2.020
|155.6
|7
|10
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|22
|
+14.215
35'34.924
|5.384
|155.2
|6
|11
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|22
|
+17.795
35'38.504
|3.580
|154.9
|5
|12
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|22
|
+18.044
35'38.753
|0.249
|154.9
|4
|13
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|22
|
+18.191
35'38.900
|0.147
|154.9
|3
|14
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|22
|
+18.349
35'39.058
|0.158
|154.9
|2
|15
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|22
|
+19.686
35'40.395
|1.337
|154.8
|1
|16
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|22
|
+21.460
35'42.169
|1.774
|154.7
|17
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|22
|
+26.939
35'47.648
|5.479
|154.3
|18
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|22
|
+30.633
35'51.342
|3.694
|154.0
|19
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|22
|
+30.804
35'51.513
|0.171
|154.0
|20
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|22
|
+37.741
35'58.450
|6.937
|153.5
|21
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|22
|
+37.994
35'58.703
|0.253
|153.5
|22
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|22
|
+38.968
35'59.677
|0.974
|153.4
|23
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|21
|
+1 Lap
36'10.351
|1 Lap
|145.7
|24
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|20
|
+2 Laps
36'09.258
|1 Lap
|138.9
|25
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|20
|
+2 Laps
36'13.568
|4.310
|138.6
|26
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|19
|
+3 Laps
36'24.486
|1 Lap
|131.0
|dnf
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|15
|
+7 Laps
24'59.540
|4 Laps
|150.7
|Kaza
|dnf
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|2
|
+20 Laps
3'19.744
|13 Laps
|150.8
|Kaza
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