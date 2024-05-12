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Moto2 Le Mans
Yarış raporu

Moto2 Le Mans: Garcia rahat kazandı, Deniz 18. oldu

Sergio Garcia Dols, Le Mans'da gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafere ulaşan isim oldu.

Ezel Tan
Sergio Garcia, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Le Mans'da gerçekleştirilen Moto2 yarışının ilk bölümünde Sergio Garcia liderdi ve farkı düzenli olarak açmayı başardı.

Turlar ilerledikçe farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkaran Garcia, bir noktada 3 saniyelik bir fark yakaladı ve rahat bir galibiyet elde etmeyi başardı.

İkincilik mücadelesini kazanan isim Ai Ogura olurken, podyumun son basamağı için verilen mücadeleyi 0.060 saniye ile Alonso Lopez kazandı.

Joe Roberts'in dördüncü olduğu seansta Somkiat Chantra beşinci, Aron Canet altıncı ve Fermin Aldeguer yedinci oldu.

İlk onu Tony Arbolino, Albert Arenas ve Izan Guevara tamamladı.

Temsilcimiz Deniz, gerilerden başladığı yarışta 18. sıraya kadar yükselmeyi başarsa da hafta sonunu puansız kapattı.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 22

35'20.709

   156.2   25
2 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 22

+3.174

35'23.883

 3.174 156.0   20
3 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 22

+3.704

35'24.413

 0.530 156.0   16
4 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 22

+3.764

35'24.473

 0.060 156.0   13
5 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 22

+3.935

35'24.644

 0.171 156.0   11
6 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 22

+4.511

35'25.220

 0.576 155.9   10
7 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 22

+4.811

35'25.520

 0.300 155.9   9
8 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 22

+6.811

35'27.520

 2.000 155.7   8
9 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 22

+8.831

35'29.540

 2.020 155.6   7
10 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 22

+14.215

35'34.924

 5.384 155.2   6
11 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 22

+17.795

35'38.504

 3.580 154.9   5
12 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 22

+18.044

35'38.753

 0.249 154.9   4
13
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 22

+18.191

35'38.900

 0.147 154.9   3
14 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 22

+18.349

35'39.058

 0.158 154.9   2
15 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

+19.686

35'40.395

 1.337 154.8   1
16 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 22

+21.460

35'42.169

 1.774 154.7    
17 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 22

+26.939

35'47.648

 5.479 154.3    
18 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 22

+30.633

35'51.342

 3.694 154.0    
19 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 22

+30.804

35'51.513

 0.171 154.0    
20 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 22

+37.741

35'58.450

 6.937 153.5    
21
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 22

+37.994

35'58.703

 0.253 153.5    
22 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 22

+38.968

35'59.677

 0.974 153.4    
23
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
 17 Kalex 21

+1 Lap

36'10.351

 1 Lap 145.7    
24 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 20

+2 Laps

36'09.258

 1 Lap 138.9    
25 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 20

+2 Laps

36'13.568

 4.310 138.6    
26 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 19

+3 Laps

36'24.486

 1 Lap 131.0    
dnf Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 15

+7 Laps

24'59.540

 4 Laps 150.7 Kaza  
dnf Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 2

+20 Laps

3'19.744

 13 Laps 150.8 Kaza  
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