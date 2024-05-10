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Moto2 Le Mans
Antrenman raporu

Moto2 Le Mans: Garcia lider, Deniz geride kaldı

Fransa'da gerçekleştirilen ikinci Moto2 antrenman seansında Sergio Garcia zirvede yer aldı.

Ezel Tan
Sergio Garcia, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'de günün ikinci antrenman seansı akşam üzeri yapıldı ve seans içerisinde düşen bazı isimler vardı.

Henüz ilk dakikalarda Jake Dixon, dokuzuncu virajda kendisini yerde buldu.

İlk 15 dakikanın ardından Alonso Lopez 1:35.915 ile 1:365'nın altına inen ilk isim oldu.

Son bölümde Joe Roberts 1:35.783 ile liderliği aldı fakat kısa süre sonra yerde kaldı. Fakat dereceler gelişmeye devam etti.

Sergio Garcia bitime saniyeler kala attığı 1:35.473'lük turuyla seansı lider tamamlarken, son anlarda kaza yapan Alonso Lopez sadece 0.056 saniye geride ikinci oldu.

Fermin Aldeguer'in üçüncü olduğu seansta, Manuel Gonzalez dördüncü ve Roberts beşinci oldu.

İlk onu Ai Ogura, Barry Baltus, Somkiat Chantra, Aron Canet ve Tony Arbolino tamamladı.

Temsilcimiz Deniz, bu seansta 1:37'nin altına inse de liderin 1.5 saniye gerisinde 23. olabildi.

İkinci antrenman sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 17

1'35.473

   167.494 267
2 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 16

+0.076

1'35.549

 0.076 167.361 264
3 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 19

+0.292

1'35.765

 0.216 166.983 261
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 19

+0.307

1'35.780

 0.015 166.957 264
5 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 17

+0.310

1'35.783

 0.003 166.952 263
6 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 18

+0.369

1'35.842

 0.059 166.849 266
7 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 18

+0.550

1'36.023

 0.181 166.535 268
8 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 19

+0.573

1'36.046

 0.023 166.495 265
9 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 16

+0.671

1'36.144

 0.098 166.325 264
10 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 18

+0.711

1'36.184

 0.040 166.256 265
11 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 19

+0.805

1'36.278

 0.094 166.094 265
12
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 19

+0.822

1'36.295

 0.017 166.064 262
13 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 19

+0.824

1'36.297

 0.002 166.061 263
14 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 14

+0.841

1'36.314

 0.017 166.031 263
15 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 17

+0.862

1'36.335

 0.021 165.995 263
16 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 19

+0.865

1'36.338

 0.003 165.990 261
17 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 20

+1.007

1'36.480

 0.142 165.746 264
18 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 17

+1.129

1'36.602

 0.122 165.536 266
19 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

+1.160

1'36.633

 0.031 165.483 264
20 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 9

+1.326

1'36.799

 0.166 165.200 264
21
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
 17 Kalex 18

+1.458

1'36.931

 0.132 164.975 265
22 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 6

+1.461

1'36.934

 0.003 164.969 264
23 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 19

+1.518

1'36.991

 0.057 164.873 266
24 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 19

+1.652

1'37.125

 0.134 164.645 268
25
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 18

+1.769

1'37.242

 0.117 164.447 266
26 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 16

+2.267

1'37.740

 0.498 163.609 269
27 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 16

+3.013

1'38.486

 0.746 162.370 261
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