Moto2 Le Mans: Garcia lider, Deniz geride kaldı
Fransa'da gerçekleştirilen ikinci Moto2 antrenman seansında Sergio Garcia zirvede yer aldı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'de günün ikinci antrenman seansı akşam üzeri yapıldı ve seans içerisinde düşen bazı isimler vardı.
Henüz ilk dakikalarda Jake Dixon, dokuzuncu virajda kendisini yerde buldu.
İlk 15 dakikanın ardından Alonso Lopez 1:35.915 ile 1:365'nın altına inen ilk isim oldu.
Son bölümde Joe Roberts 1:35.783 ile liderliği aldı fakat kısa süre sonra yerde kaldı. Fakat dereceler gelişmeye devam etti.
Sergio Garcia bitime saniyeler kala attığı 1:35.473'lük turuyla seansı lider tamamlarken, son anlarda kaza yapan Alonso Lopez sadece 0.056 saniye geride ikinci oldu.
Fermin Aldeguer'in üçüncü olduğu seansta, Manuel Gonzalez dördüncü ve Roberts beşinci oldu.
İlk onu Ai Ogura, Barry Baltus, Somkiat Chantra, Aron Canet ve Tony Arbolino tamamladı.
Temsilcimiz Deniz, bu seansta 1:37'nin altına inse de liderin 1.5 saniye gerisinde 23. olabildi.
İkinci antrenman sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|17
|
1'35.473
|167.494
|267
|2
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.076
1'35.549
|0.076
|167.361
|264
|3
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.292
1'35.765
|0.216
|166.983
|261
|4
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|19
|
+0.307
1'35.780
|0.015
|166.957
|264
|5
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|17
|
+0.310
1'35.783
|0.003
|166.952
|263
|6
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.369
1'35.842
|0.059
|166.849
|266
|7
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|18
|
+0.550
1'36.023
|0.181
|166.535
|268
|8
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|19
|
+0.573
1'36.046
|0.023
|166.495
|265
|9
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|16
|
+0.671
1'36.144
|0.098
|166.325
|264
|10
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|18
|
+0.711
1'36.184
|0.040
|166.256
|265
|11
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|19
|
+0.805
1'36.278
|0.094
|166.094
|265
|12
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|19
|
+0.822
1'36.295
|0.017
|166.064
|262
|13
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|19
|
+0.824
1'36.297
|0.002
|166.061
|263
|14
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|14
|
+0.841
1'36.314
|0.017
|166.031
|263
|15
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|17
|
+0.862
1'36.335
|0.021
|165.995
|263
|16
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|19
|
+0.865
1'36.338
|0.003
|165.990
|261
|17
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|20
|
+1.007
1'36.480
|0.142
|165.746
|264
|18
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|17
|
+1.129
1'36.602
|0.122
|165.536
|266
|19
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|18
|
+1.160
1'36.633
|0.031
|165.483
|264
|20
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|9
|
+1.326
1'36.799
|0.166
|165.200
|264
|21
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|18
|
+1.458
1'36.931
|0.132
|164.975
|265
|22
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|6
|
+1.461
1'36.934
|0.003
|164.969
|264
|23
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|19
|
+1.518
1'36.991
|0.057
|164.873
|266
|24
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|19
|
+1.652
1'37.125
|0.134
|164.645
|268
|25
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|18
|
+1.769
1'37.242
|0.117
|164.447
|266
|26
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|16
|
+2.267
1'37.740
|0.498
|163.609
|269
|27
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|16
|
+3.013
1'38.486
|0.746
|162.370
|261
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